VT RTE 105/PINECONE SNACK BAR - BERKSHIRE
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State of Vermont
Department of Public Safety
Vermont State Police
St. Albans Barracks
News Release – Highway / Traffic Notification
VT ROUTE 105 IS CLOSED IN THE AREA OF The Pine Cone Snack Shack DUE TO A CRASH.
THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
MOTORISTES SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.