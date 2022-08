Convertigo annonce la nouvelle version 8.0 de sa plateforme Low Code / No Code, avec des améliorations majeures

Convertigo 8.0 Low Code Platform

Convertigo, acteur majeur de l'Open Source sur le marché des plateformes Low Code/No Code, annonce la sortie de sa nouvelle plateforme Low Code

Nous sommes très fiers d'annoncer la nouvelle version de la plate-forme Convertigo résultant de nombreuses demandes d'amélioration de nos clients et de l'activité de notre communauté Open Source.” — Olivier Picciotto, PDG.

PARIS, FRANCE, August 31, 2022 /EINPresswire.com/ -- Les plates-formes de développement Low Code sont un type de plate-forme de développement d'applications qui permet un développement plus rapide et plus facile d'applications logicielles avec moins de code. Les plates-formes Low Code fournissent généralement une interface utilisateur graphique (GUI) ou un environnement de programmation visuel qui permet aux développeurs de glisser-déposer des composants prédéfinis pour créer une application sans avoir à écrire de code. Cela peut réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires pour développer une application, faisant des plates-formes Low Code une option attrayante pour les entreprises et les organisations qui souhaitent créer rapidement des applications personnalisées sans encourir les coûts élevés associés au développement de logiciels traditionnels.

Le marché du Low Code devrait passer de 7,84 milliards USD en 2020 à 45,52 milliards USD d'ici 2025 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 42,1 % au cours de la période de prévision (2020-2025). Les principaux moteurs de ce marché sont le besoin croissant d'un développement d'applications plus rapide, la demande accrue d'applications mobiles et l'adoption croissante de solutions basées sur le cloud.

Convertigo, acteur majeur de l'Open Source sur le marché des plateformes Low Code/No Code, a annonce la sortie de sa nouvelle plateforme Low Code, Convertigo 8.0. Cette nouvelle version comporte de nombreuses améliorations significatives sur le produit :

Que ce soit sur le Studio lui-même, sur le Front-End ou sur le Back-end, chaque partie du produit a été améliorée, afin de donner aux Convertigo Makers la meilleure expérience de développement Low Code Open Source.

Pour ce qui est du Front-end, des améliorations notables ont été apportées en utilisant les derniers frameworks Angular, en ajoutant de nouvelles actions Low Code réduisant le temps de développement, en améliorant le concept de composant partagé (SharedComponent) permettant la réutilisation du code et des composants, et en repensant l’éditeur visuel ”Drag&Drop” pour une meilleur retour visuel en temps réel.

Du côté Back-End, des améliorations ont été apportées à une meilleure gestion des données JSON et à la configuration automatique du modèle de base de données.

L'ensemble du processus d'onboarding a également été entièrement repensé et reconstruit pour faciliter la prise en main du produit. L'objectif est d'éviter toute perte de temps pour commencer à développer des applications mobiles rapidement.

Cliquez ici pour voir chaque nouvelle fonctionnalité en détail !

À propos de Convertigo

Convertigo (https://www.convertigo.com/) est une société privée, spécialisée dans les plateformes de développement Low Code / No Code Open-Source. La plate-forme de Convertigo est orientée B2B/B2E et fournit une solution complète pour la création d'applications Web et mobiles : un studio Low Code pour développer des applications complexes plus facilement et plus rapidement avec un résultat similaire à un "développement natif", et le studio No Code permettant aux "Citizen App makers'' de créer des applications plus simples sans codage, utilisables par n'importe qui dans l'entreprise. Convertigo permet aux entreprises de numériser leurs processus, les aidant à être plus efficaces avec moins de ressources et d'argent.

Le siège social de Convertigo est situé à Paris (France) avec une présence à San Francisco (USA) avec une équipe R&D basée dans le sud de la France.