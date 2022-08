Lanzan INC Accelerator, convocatoria de INCmty para emprendedores latinos que quieren llevar sus proyectos a otro nivel

INC Accelerator es la convocatoria de INCmty con una bolsa acumulada de 100 mil pesos mexicanos Requisitos de convocatoria INC Accelerator.

Colombia, Ecuador, Perú y más países de América Latina han participado en esta convocatoria. Cierre de convocatoria el próximo 30 de septiembre

Estamos invitando a participar a las y los emprendedores de América Latina que deseen llevar a otro nivel sus startups con todo el impulso de la plataforma de INCmty, la más grande de América” — Josué Delgado, Director de INCmty.

MONTERREY, NUEVO LEóN, MéXICO, August 29, 2022 / EINPresswire.com / -- INCmty , la plataforma de emprendimiento impulsada por el Tecnológico de Monterrey , invita a las personas que lideran una startup en América Latina en etapas tempranas y que generen un impacto positivo para la sociedad, con enfoque en alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a participar en la convocatoria INC Accelerator que estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2022.A través de esta convocatoria, las y los participantes podrán tener acceso a diferentes actores del ecosistema emprendedor e identificar actividades relevantes que les permitan continuar desarrollando sus startups. Los finalistas presentarán sus proyectos en un panel conformado por expertos durante el Festival INCmty 2022, que se realizará de manera presencial del 15 al 17 de noviembre, y en el que tendrán acceso a contenido exclusivo, se podrán relacionar con inversionistas, hacer networking con otros emprendedores y obtener mentorías con líderes del sector, además de vincularse con fondos de inversión y organizaciones influyentes en el ecosistema.Los ganadores recibirán un portafolio de premios de más de $100,000 MXN en especie, pero sobre todo, el pase directo a participar como representantes de América Latina en dos de las competencias mundiales de emprendimiento más importantes del mundo: Extreme Tech Challenge y Entrepreneurship World Cup.Desde la primera convocatoria de INC Accelerator, en 2016, más de 600 proyectos han participado cubriendo una gran variedad de sectores, desde el diseño de soluciones de equipamiento médico, salud mental y biotecnología, hasta productos de cuidado personal sustentables. Algunas startups que han participado de América Latina son Workia, de Antioquia, Colombia; Healthcare and wellness, de Arequipa, Perú; Camelioo, de Guayaquil, Ecuador han logrado proyectarse dentro de sus sectores y exponenciar su impacto.Además de INC Accelerator, el ecosistema podrá elegir participar en otras dos convocatorias imperdibles:INCmty Disruptair Challenge: para proyectos en etapas avanzadas que identifiquen y resuelvan problemas relacionados con la industria HVAC y su cadena de suministro.HEINEKEN Green Challenge: para ideas innovadoras, prototipos, modelos de negocio o startups enfocados en la eficiencia energética.INCmty cumple 10 años y hoy es la plataforma más relevante para el ecosistema emprendedor de la región, con más de 100 mil miembros activos de México y América Latina. Para esta edición del festival, los summits serán Enhancing life & well-being, Tech, data & digital guidance / Tech & digital landmark y Affordable business tools y se tendrá el primer evento Founders & investors, de conexión para emprendedores con inversionistas de capital semilla.Para mayor información visita el sitio oficial de INCmty: https://www.incmty.com/festival Acerca del Tecnológico de MonterreyEl Tecnológico de Monterrey ( http://www.tec.mx ) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la internacionalización, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa como la 1 de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2022) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 6 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.Acerca de INCmtyINCmty es un festival de emprendimiento que se realiza cada año durante 3 días. Funge como una plataforma del Tec de Monterrey, única para el impulso y la promoción del emprendimiento innovador; su propósito es inspirar, conectar y empoderar a emprendedores, inversionistas, empresarios y corporativos, activando un ecosistema para crear e impulsar ideas e iniciativas para que se conviertan en empresas innovadoras y transformadoras. Se ha realizado desde 2013 y ha tenido un crecimiento consistente con una comunidad de cerca de 90 mil emprendedoras y emprendedores en sus 9 ediciones anteriores. Ha contado con personalidades tan relevantes como: Gary Vaynerchuk, Jeremy Gutsche, Mayim Bialik, Guy Kawasaki, Peter Diamandis, Jason Silva, Richard Branson, Kevin O´leary, Jenn Lim, Alexander Osterwaider, Martha Debayle, Maye Musk, Daymond John y emprendedores inspiradores como Tanya Moss y Xavier López Ancona, entre cientos más. INCmty es producto de muchas alianzas que, en conjunto, se traducen en contenidos y apoyos que permiten que grandes cosas sucedan. Organizaciones como: Google, Facebook, Silicon Valley Bank, Draper Network, IBM, Amazon, Ashoka, Hult Prize, Hootsuite, Global Entrepreneurship Network, WeXchange, International Accelerator, HEINEKEN México, Telcel, Santander, SAP, Banorte, Openpay, DocuSign, Daikin, OCV Monterrey, Startup Bootcamp, Growth Institute, entre muchas otras, han sido cruciales en su desarrollo. Más información en incmty.com

