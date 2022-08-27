ROAD CLOSURE - VT RTE15/WILLOWS CROSSING - JOHNSON
State of Vermont
Department of Public Safety
Vermont State Police
WILLISTON BARRACK
News Release – Highway / Traffic Notification
VT ROUTE 15 W IS CLOSED IN THE AREA OF WILLOWS CROSSING DUE TO A MOTOR VEHICLE CRASH
THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST FOR UNTIL FURTHER NOTICE. SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
MOTORISTES SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.