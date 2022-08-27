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ROAD CLOSURE - VT RTE15/WILLOWS CROSSING - JOHNSON

State of Vermont

Department of Public Safety

Vermont State Police

WILLISTON BARRACK

 

 

 

News Release – Highway / Traffic Notification

 

VT ROUTE 15 W IS CLOSED IN THE AREA OF WILLOWS CROSSING DUE TO A MOTOR VEHICLE CRASH

 

THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST FOR UNTIL FURTHER NOTICE. SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.

 

MOTORISTES SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

 

 

 

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ROAD CLOSURE - VT RTE15/WILLOWS CROSSING - JOHNSON

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