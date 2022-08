USDA awards Oregon $109,250 for the Organic Certification Cost Share Program

The U.S. Department of Agriculture (USDA) allocated more than $7 million for the National Organic Certification Cost Share Program (OCCSP) nationwide. The OCCSP is administered by the Farm Service Agency (FSA), provides organic producers and handlers with financial assistance to reduce the cost of organic certification. The Oregon Department of Agriculture (ODA) was awarded a total of $109,250 for the 2022 funding year.

“We encourage Oregon’s organic producers and handlers to get their applications in as soon as possible, funds are limited, and applications are paid on a first-come, first served basis,” said Oregon Department of Agriculture Director Alexis Taylor. “Every cost advantage is needed when competing in the marketplace and ODA is pleased to provide an option to organic producers when applying for the cost share program.”

The Oregon OCCSP application and instructions are available online. Applicants can apply through ODA or a local FSA office. Congress authorizes the USDA to provide organic certification cost-share assistance to Oregon producers or handlers who have paid eligible costs from October 1, 2021, to September 30, 2022. In addition, Oregon producers or handlers that receive certification from a USDA accredited certifier are eligible to receive reimbursement for 50% of eligible certification fees, up to a maximum of $500 per annual certification scope.

Completed applications and all necessary documents with proof of payment between October 1, 2021 and September 30, 2022, must be submitted by December 15, 2022. For completed applications, please allow 3-4 weeks to receive reimbursement.

The Oregon Department of Agriculture is a USDA-accredited certifying agent for organic crop production and handling/processing. The purpose of the OCCSP is to reimburse organic operations for specific organic certification costs. Oregon is fourth in the nation in sales of certified commodities.

For more information, please visit the ODA Organic Cost Share Reimbursement webpage or contact the OCCSP by emailing organiccostshare@oda.oregon.gov or 503-986-6473.

El USDA concede a Oregón 109.250 dólares para el Programa de Reparto de Costes de Certificación Orgánica

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) asignó más de 7 millones de dólares para el Programa Nacional de Participación en los Costes de Certificación Orgánica (OCCSP) en todo el país. El OCCSP, administrado por la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA), ofrece a los productores y manipuladores de productos ecológicos ayuda financiera para reducir el coste de la certificación ecológica. El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) recibió un total de 109.250 dólares para el año de financiación 2022.

“Animamos a los productores y manipuladores orgánicos de Oregón a presentar sus solicitudes lo antes posible, los fondos son limitados y las solicitudes se pagan por orden de llegada”, dijo el director del Departamento de Agricultura de Oregón, Alexis Taylor. “Toda ventaja de costes es necesaria cuando se compite en el mercado y la ODA se complace en proporcionar una opción a los productores orgánicos al solicitar el programa de participación en los costes”.

La solicitud y las instrucciones del OCCSP de Oregón están disponibles en línea. Los solicitantes pueden presentar la solicitud a través de la ODA o de una oficina local de la FSA. El Congreso autoriza al USDA a proporcionar asistencia de costos compartidos de certificación orgánica a los productores o manipuladores de Oregón que han pagado los costos elegibles desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022. Además, los productores o manipuladores de Oregón que reciban la certificación de un certificador acreditado por el USDA son elegibles para recibir el reembolso del 50% de las tarifas de certificación elegibles, hasta un máximo de $ 500 por alcance de certificación anual.

Las solicitudes completadas y todos los documentos necesarios con la prueba de pago entre el 1 de octubre 2021 y el 30 de septiembre de 2022, deben presentarse antes del 15 de diciembre de 2022. Para las solicitudes completadas, por favor permita 3-4 semanas para recibir el reembolso.

El Departamento de Agricultura de Oregón es un agente certificador acreditado por el USDA para la producción y manipulación/procesamiento de cultivos orgánicos. El propósito del OCCSP es reembolsar a las operaciones orgánicas los costes específicos de la certificación orgánica. Oregón es el cuarto país en ventas de productos básicos certificados.

Para obtener más información, visite la página web de reembolso de costes orgánicos de la ODA o póngase en contacto con la OCCSP enviando un correo electrónico a organiccostshare@oda.oregon.gov o al 503-986-6473.

Gabrielle Ugalde

organiccostshare@oda.oregon.gov

503-986-6473