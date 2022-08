Celebra INCmty 10 años con rockstars del emprendimiento mundial

INCmty renueva su imagen Josuel Delgado, director de INCmty anuncia novedades del festival

INCmty, la plataforma de emprendimiento respaldada por el Tec de Monterrey anuncia a las estrellas latinas que estarán presentes del 15 al 17 de noviembre.

Hemos logrado formar una comunidad emprendedora genuina, donde suceden las innovaciones y las oportunidades idóneas para que toda la comunidad pueda reunirse y comparta sus momentos eureka” — Josué Delgado, Director de INCmty.

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MéXICO, MéXICO, August 22, 2022 / EINPresswire.com / -- INCmty plataforma de emprendimiento impulsada por el Tecnológico de Monterrey , reveló el día de hoy el cartel estrella que se presentará como parte de las celebraciones de su décimo aniversario. Entre los principales rockstars que participarán se encuentran James Clear, Alejandro Preinfalk, Penny Locaso y Simon Mainwaring. El festival tendrá lugar del 15 al 17 de noviembre en el Centro de Convenciones Cintermex de Monterrey.INCmty abre oportunidades de inversión, networking y aliados internacionalesDurante el evento de lanzamiento se dieron a conocer las convocatorias para que los emprendedores tengan acceso a diferentes actores del ecosistema emprendedor e identifiquen actividades relevantes que les permitan continuar desarrollando sus startups, acercarse con inversionistas, conectar con otros emprendedores y emprendedoras y obtener mentorías con líderes del sector.INCmty hoy cuenta con más de 100 mil miembros activos de México y América Latina, convirtiéndose en la plataforma más relevante para el ecosistema emprendedor de la región. El festival de noviembre es el punto de convergencia y vinculación con los agentes que intervienen en las diferentes etapas de emprendimiento y comparten las tendencias a futuro del sector. Para esta edición, los summits serán Enhancing life & well-being, Tech, data & digital guidance / Tech & digital landmark y Affordable business tools donde se llevarán a cabo más de 170 actividades como conferencias, talleres, paneles, entrevistas y lanzamientos, representando más de 70 horas de contenido. Adicionalmente, se tendrá este año el primer evento Founders & investors de conexión para emprendedores con inversionistas de capital semilla.“Este año es especialmente importante para todas las áreas que hacen posible INCmty ya que estamos festejando nuestros primeros 10 años, lo que nos impulsa a seguir innovando para el ecosistema emprendedor de México y Latinoamérica, además de motivar a las personas a que sigan creyendo en sus sueños, fortalezcan sus redes y creen todos los días las soluciones del futuro”, comentó Josué Delgado, director de INCmty. “Hemos logrado formar una comunidad emprendedora genuina, donde suceden las innovaciones y las oportunidades idóneas para que toda la comunidad pueda reunirse y comparta sus momentos eureka”.James Clear, Alejandro Preinfalk, Penny Locaso y Simon Mainwaring serán algunas de las personalidades presentes en INCmtyPara este año, INCmty 2022 reunirá a más de 200 conferencistas con gran reconocimiento en sus respectivos ámbito, destacando a:● James Clear, autor del bestseller del del New York Times Hábitos Atómicos, centrado en formar a la gente para que adquiera hábitos de larga duración, la toma de decisiones y la mejora continua.● Alejandro Preinfalk, destacado ingeniero experto en liderar la transformación digital en diferentes industrias como la automotriz, alimentos y bebidas, farmacéutico, metales, aeroespacial, entre otros y Presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe.● Penny Locaso, la primera Hacker de la Felicidad en el mundo y que tiene la misión de enseñarles a 10 millones de personas, de aquí a 2025, a adaptarse intencionadamente para ser felices en el futuro. Penny creó la primera pedagogía y herramienta de medición del mundo diseñada para humanizar el futuro a través de la amplificación del Intentional Adaptability Quotient™ de las personas y las organizaciones.● Simon Mainwaring, fundador, CEO de We First, una consultora creativa que crea marcas de propósito, y escritor del libro We First: How Brands and Consumers Use Social Media to Build a Better World, que fue nombrado entre los 10 mejores libros de negocios en Amazon, entre los 5 mejores libros de mercadotecnia por 800CEORe, y Strategy + Business lo nombró el Mejor Libro de mercadotecnia comercial del año.Se contará con la presencia de diversas delegaciones internacionales que representarán a sectores de la industria, comercio, inversión, y gobierno. Adicionalmente se tendrá un pabellón internacional con representación de Texas, Silicon Valley, Alemania, Canadá, Japón y América Latina.INCmty abre las convocatorias para emprendedoresPara esta edición del festival, INCmty abre tres convocatorias para todas las personas que tengan un emprendimiento o un proyecto ya avanzado y que hayan encontrado soluciones para la industria de climatización, eficiencia energética o que tengan un impacto positivo en alguno de los objetivos SDG de las Naciones Unidas a través de la tecnología.Las personas que estén interesados en aprovechar estos espacios de concurso en el marco de la décima edición de #INCmty, lo podrán hacer a través del sitio https://www.incmty.com/ y seleccionar la convocatoria que más se adapte a su perfil. Adicionalmente, podrán ser parte de una comunidad vibrante de startups en crecimiento y participar en mentorías y talleres exclusivos y generar contactos relevantes durante los tres días del Festival INCmty 2022, que se realizará de manera presencial del 15 al 17 de noviembre.Las convocatorias están abiertas para emprendedores de América Latina:*INCmty Disruptair Challenge: convocatoria para emprendedores y emprendedoras residentes en LATAM que cuenten con startups o proyectos en etapas avanzadas que identifiquen y resuelvan problemas relacionados con la industria HVAC y su cadena de suministro. El ganador recibirá $150,000 MXN y un viaje a Japón para establecer conexiones de valor.*INC Accelerator: Programa de acompañamiento para emprendedores y emprendedoras que lideran una startup en etapas tempranas, con un potencial sobresaliente, y generando un impacto positivo en alguno de los objetivos SDG de las Naciones Unidas a través de la tecnología. Portafolio de premios de más de $100,000 MXN en especie. #INCAccelerator*HEINEKEN Green Challenge: Iniciativa impulsada por HEINEKEN México e INCmty para reunir a las mentes más originales de México para encontrar soluciones de eficiencia energética. Premios monetarios de hasta $500,000.00 MXN.Para mayor información visita el sitio oficial de INCmty: https://www.incmty.com/festival Contacto:Nadia Angelesnadia.angeles@tec.mxC: +52 81 1077 0222

Lineup - Festival INCmty 2022