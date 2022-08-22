راية لخدمات مراكز الاتصالات (RCX) توقع اتفاقية شراكة مع "زين السعودية" لإدارة تجربة عملائها في المملكة العربية السعودية
الرياض, المملكة العربية السعودية, August 22, 2022 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة "راية لخدمات مراكز الاتصالات" (RAYA CX)، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيعها عقد شراكة استراتيجية مع شركة "زين السعودية"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، تقدم بموجبها خدمات التعهيد لـ"زين السعودية" وتتولى مهمة تعزيز تجربة عملائها في المملكة.
وتم توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية في حفل حضره المهندس أحمد رفقي، الرئيس التنفيذي لشركة "راية لخدمات مراكز الاتصالات"، والمهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، وعدد من كبار مسؤولي الشركتين.
وتعكس هذه الشراكة إسهامات "راية لخدمات مراكز الاتصالات" في صناعة التعهيد ودعم كبرى الشركات حول العالم وحضورها البارز في منطقة الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، لا سيما أنها استحوذت العام الماضي على شركة "الخليج لتجربة العملاء" (Gulf CX) التي تأسست عام 2015، والتي تدير أعمالها من خلال ثلاثة فروع في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويتمتع فريقها بخبره واسعة في مجال التعهيد تتجاوز 30 عاماً.
وتعليقاً على التعاقد الجديد، أعرب المهندس أحمد رفقي عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة "زين السعودية"، قائلاً: "نفتخر بأن نكون شريكاً لنجاح زين السعودية. إن التعاقد الجديد يعكس حجم الثقة التي تتمتع بها راية لخدمات مراكز الاتصالات وشركتها التابعة في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، خصوصاً أننا أثبتنا جدارتنا الفائقة كشريك نجاح لكبرى الشركات حول العالم بتقديمنا خدمات التعهيد على أعلى مستوى وفق المعايير العالمية المعتمدة".
وعلّق المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغثير الرئيس التنفيذي لـ "زين السعودية" قائلاً: "تأتي هذه الشراكة لتؤكد على استراتيجيتنا في زين السعودية التي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة عملاء بالارتكاز إلى الخدمات والمنتجات النوعية المبتكرة التي تدعمها شبكتنا المتطورة للجيل الخامس (5G). ومن خلال الارتقاء بتجربة العميل، وكذلك تقديم منتجات وخدمات تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية وخدمة عملاء استباقية وفعّالة. لنسهم بشكل مباشر في دعم مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة بما يحقق اقتصاداً رقمياً معرفياً متنوّعاً ومستداماً، ويرتقي بجودة الحياة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030".
عن "راية لخدمات مراكز الاتصالات" (RAYA CX)
تقدم "راية لخدمات مراكز الاتصالات" (RAYA CX) خدمات التعهيد ودعم تجربة العملاء لصالح كبرى الشركات حول العالم بالعديد من القطاعات. وتعد راية شريك نجاح للشركات المدرجة بقائمة Fortune 1000 في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2001. وبينما تدير أعمالها من أسواق العمل الأكثر تنافسية والأعلى مهارة، تقدم راية حلول التعهيد المتكاملة مدعومة باستراتيجيتها القوية، وجهود التطوير المستمر، وتشجيع الابتكار. وتتمتع راية بحضور هائل في منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية، لا سيما باستحواذها على شركة الخليج لتجربة العملاء، فضلاً عن مقار راية وأعمالها في البحرين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
عن "زين السعودية"
"زين السعودية" إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تلتزم بدعم الابتكار الرقمي وقيادة الثورة التقنية للجيل القادم، وتلعب دورًا محوريًا في تمكين المجتمع الرقمي من خلال خدمات الاتصالات الرائدة والحلول الرقمية. تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية في أغسطس 2008م كشركة مدرجة. وبفضل بنيتها التحتية الفائقة التطور، نجحت الشركة في ترسيخ نفسها كمشغل اتصالات موثوق ومزود خدمات رقمية متكاملة تغطي الاتصالات، وشبكة الجيل الخامس (5G)، المدفوعات الرقمية، الحوسبة السحابية، حلول إنترنت الأشياء، وخدمات الألياف الضوئية والطائرات بدون طيار، وغيرها.
تلتزم "زين السعودية" بالتطوير المستمر لشبكتها وخدماتها من أجل تحقيق أفضل تجربة للعملاء، سواء من الأفراد أو من القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 والتحول الرقمي في المملكة، عبر توفير الخدمات اللازمة والانتقال نحو مجتمع ذكي وتحسين جودة الحياة.
لمزيد من المعلومات عن "زين السعودية"، يرجى زيارة: www.sa.zain.com
Mina Habib
Raya CX
+20 121 111 2065
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