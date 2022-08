Max Himum, l'artiste musical virtuel Français s'installe dans le Metaverse Caribéen Smartinique développé par Futurays

About

Futurays, a French Caribbean 3D Animation Studio and Video Studio based in Martinique, is developing the first Caribbean Metaverse called Smartinique. This French startup aims to anticipate new digital trends and introduce virtual marketing solutions to companies in the Caribbean and the French Overseas. Web3 and virtual worlds are the future of Martinique and the Caribbean. Smartinique is a virtual world, a metaverse platform where users will be able to interact in virtual spaces, explore the digital twin of businesses, attend virtual events and develop their experience in the metaverse. Smartinique metaverse is a solution to reinforce the digital strategies of businesses, to boost the economy, the culture and event industry. ----- Futurays, studio d'animation 3D et studio vidéo en Martinique, développe le premier Métavers de la Caraïbe nommé Smartinique. L'objectif de cette startup française est d'anticiper les nouvelles tendances numériques et d'introduire la notion de marketing digital virtuel dans la Caraïbe et en Outre-mer. Le Web3 et les mondes virtuels sont l'avenir de la Martinique et de la Caraïbe. Smartinique est un monde virtuel, une plateforme où les utilisateurs pourront interagir dans des espaces virtuels, explorer les doubles numériques des professionnels, assister à des évènements virtuels et développer leur expérience dans le métavers. Le metaverse Smartinique est une solution pour renforcer la stratégie digitale des professionnels, dynamiser l'économie, la culture et l'évènementiel.

Futurays website