Winamp dévoile sa nouvelle plateforme à un groupe limité de 25 000 artistes et créateurs audio

Winamp logo full Winamp Creator Pass Winamp logo

Winamp déploie de nouveaux services pour rapprocher créateurs et fans, et accueille 25 000 premiers créateurs avec un accès gratuit et des avantages exclusifs

Winamp offre aux créateurs contrôle et transparence alors qu'ils recherchent de bons moyens de distribuer, promouvoir et monétiser leur musique.” — Alexandre Saboundjian, CEO

BRUSSELS, BELGIUM, August 17, 2022 / EINPresswire.com / -- La plateforme, historiquement dédié à l’écoute de contenu audio, déploie de nouveaux services pour rapprocher créateurs et fans simplement et facilement, et accueille un premier groupe de 25.000 créateurs avec un accès gratuit et des avantages exclusifs. Winamp , la plateforme d'écoute avec ses 83 millions d'utilisateurs dans le monde, est prête à dévoiler au monde une toute nouvelle facette. Elle s’apprête à offrir aux artistes et aux créateurs audio, podcasters, programmateurs radio et autres, un ensemble unifié d'outils pour booster leur carrière. De la distribution, en passant à la gestion de la collecte des droits, à des formules d’abonnement en directs avec les fans, Winamp propose une boîte à outils plus simple et plus transparente permettant aux artistes de trouver, d'atteindre et d'obtenir le soutien des communautés de fans, en consolidant des services disponibles numériquement d'aujourd'hui.C'est une nouvelle étape logique pour une marque reconnue par des millions de personnes comme celle proposant un lecteur digital incontournable. "Winamp est depuis longtemps fier d’avoir créé le lecteur idéal pour que les fans puissent apprécier leur musique", explique Alexandre Saboundjian, CEO de Winamp. "Désormais, les créateurs peuvent rencontrer leurs fans sur cette même plateforme, établissant des liens directs là où sont déjà présents de nombreux auditeurs et où beaucoup d'autres les rejoindront bientôt. Nous offrons aux créateurs contrôle et transparence alors qu'ils recherchent de bons moyens de distribuer, promouvoir et monétiser leur musique."Winamp déploiera dans un premier temps ces nouveaux services et fonctionnalités auprès d'un groupe limité d'artistes et de créateurs audio. Les premiers inscrits seront les premiers servis. Aux utilisateurs avertis du lecteur Winamp actuel et fans de musique, n'ayez crainte : ces services à destination des artistes seront accompagnés, plus tard dans l’année, d'améliorations et de mises à niveau, faisant de Winamp la super application musicale qu’ils attendent.Pour lancer cette nouvelle ère Winamp et célébrer le 25e anniversaire de Winamp, Winamp invite un premier groupe de 25 000 créateurs à s'inscrire en exclusivité et à rejoindre l'équipe de lancement de Winamp, à partir du 16 août. Ces créateurs bénéficieront d'un an d'accès gratuit à l’ensemble des services premium de Winamp for Creators, ainsi qu'un Creator Pass pour commémorer l'occasion et débloquer des avantages exclusifs. Ces pass mettront en vedette le légendaire lama Winamp, sous 25 formes différentes inspirées par le large éventail de styles et de genres musicaux des créateurs. Ces 25 000 privilégiés seront les premiers et les seuls artistes à accéder à Winamp for Creators jusqu'au lancement complet plus tard cette année.Ces créateurs pourront tout savoir sur les nouvelles fonctionnalités de Winamp lorsque les premiers services seront dévoilés en septembre. Au fur et à mesure que de nouveaux services et fonctionnalités seront disponibles dans les prochains mois, les artistes exploreront progressivement toute l’étendue de Winamp for Creators. Ils découvriront alors des outils simples mais hautement personnalisables, donnant un contrôle total au créateur. Par exemple, les niveaux d'abonnement des fans peuvent être définis à n'importe quel prix. Dans le même temps, les créateurs verront que tout a été adapté à leurs besoins, intégrant non seulement des outils de promotion et de connexion des fans, mais aussi des services de Licence, la visualisation et l'analyse des données et la gestion des droits, le tout en un seul endroit. Le lancement complet du pôle créateur de Winamp aura lieu en novembre, lorsque sera dévoilé la FanZone, l'espace sur Winamp où les fans et les créateurs se rencontrent."Notre vision est de faire de Winamp le principal endroit où les artistes doivent aller", déclare Saboundjian. « Les fans nous ont fait confiance avec leur musique. Désormais, les créateurs peuvent nous faire confiance pour les soutenir à développer leur travail."Les créateurs peuvent s'inscrire pour faire partie des 25.000 premiers individus à accéder à Winamp en visitant le site www.winamp.com/creatorpass/ À propos de WinampUn game-changer depuis 1997, Winamp élargit sa mission et crée un nouvel espace pour les créateurs et les mélomanes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.winamp.com