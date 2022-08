Secretary Gorbea Reminds Rhode Islanders of Upcoming Voter Registration and Disaffiliation Deadlines

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Nellie M. Gorbea is reminding Rhode Islanders that they have until Sunday, August 14, to register to vote or update their voter information for the September 13 statewide primary election. Rhode Islanders should check their voter registration status by using the Department of State's Voter Information Center at vote.ri.gov.

Eligible residents can register to vote in three ways: 1. Go online to vote.ri.gov 2. Download a voter registration form and submit it to your local board of canvassers by August 14 3. Drop off a voter registration form at one of the locations designated by your community (please contact your local board of canvassers for these locations)

"I am committed to engaging and empowering all Rhode Islanders to play an active role in our state's future, and the first step is being registered to vote," said Secretary Gorbea. "Go to vote.ri.gov to register to vote or make sure your information is up to date."

Another important date for voters to be aware of is Monday, August 15, which is the deadline for registered voters to disaffiliate from their political party if they wish to vote in a different party primary election on September 13.

If you are affiliated with a specific political party, you may only vote in that party's primary. Unaffiliated voters—also known as independent voters—may vote in either party primary. However, by casting a vote in a party primary, voters automatically become affiliated with that party under Rhode Island law.

There are two ways to disaffiliate before the statewide primaries:

1. Update your voter record at vote.ri.gov to change your party. 2. Download a voter registration form and submit it to your local board of canvassers by August 15th at 4:00p.m.

# # #

La Secretaria Gorbea les Recuerda a los Habitantes de Rhode Island Sobre las Próximas Fechas Límites para las Inscripciones y Desafiliaciones de los Votantes

Providence, RI – La Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea les recuerda a los habitantes de Rhode Island que tienen plazo hasta el domingo, 14 de agosto para inscribirse para votar o actualizar su información electoral para las Elecciones Primarias Estatales. Los habitantes de Rhode Island deben revisar el estado de sus registros electorales utilizando el Centro de Información del Votante del Departamento de Estado en vote.ri.gov.

Los habitantes elegibles para votar pueden inscribirse de las siguientes tres formas:

1. De forma virtual en vote.sos.ri.gov 2. Descargando un Formulario de Inscripción de Votante y entregándolo a su Junta Local de Elecciones a más tardar el 14 de agosto. 3. Depositando el Formulario de Inscripción de Votante en el lugar designado en su comunidad (comuníquese con su junta local de elecciones para localizar estos lugares).

"Estoy comprometida en involucrar y empoderar a todos los habitantes de Rhode Island a desempeñar un papel activo en el futuro de nuestro estado y el primer paso es votando", dijo la Secretaria Gorbea. "Visite vote.ri.gov para inscribirse para votar y asegurar que su información se encuentre actualizada".

Otra fecha importante que los votantes deben estar atentos es el día lunes 15 de agosto, la cual es la fecha límite para que los votantes registrados con un partido político puedan desafiliarse de ese partido político si es que desean votar por un partido político diferente en las Elecciones Primarias Estatales del 13 de septiembre.

Si usted está afiliado con un partido político, solo puede votar en las Elecciones Primarias de ese partido. Los votantes no afiliados – también conocidos como votantes independientes—pueden votar en las Elecciones Primarias de cualquier partido político. Sin embargo, votar por algún partido político en las Elecciones Primarias Estatales, los votantes serán automáticamente afiliados en dicho partido político de acuerdo a las Leyes de Rhode Island.

Existen dos formas para desafiliarse antes de las Elecciones Primarias Estatales:

1. Actualizando su registro de votantes en vote.ri.gov y cambiar su partido político. 2. Descargando un Formulario de Inscripción de Votante y entregarlo a su Junta Local de Elecciones con el cambio de partido político a más tardar el 15 de agosto a las 4:00 p.m.

###