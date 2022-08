As wildfires burn statewide, Oregon is lifting animal import requirements for those evacuating

Due to the ongoing threat of wildfires in Oregon and neighboring states, the Oregon Department of Agriculture (ODA) is providing an emergency exemption to all import requirements for companion animals and livestock under an evacuation order for fire or other natural disaster.

The exemption applies only under the following conditions.

The farm/residence of origin must be under level 1, 2, or 3 evacuation orders at the time of entry into Oregon.

Notification of entry must be made to the Oregon State Veterinarian by email

(ahforms@oda.oregon.gov) or phone (503-986-4680) within 72 hours after entry into Oregon.

Notification must include:

Complete physical address of origin where animals have been evacuated from

Name and phone number of owner of animals

Complete physical address of location in Oregon where animals were evacuated to

Name and phone number of contact for animals while in Oregon

Number and species of animals evacuated to Oregon Animals must return to the state of origin within 30 days of entry into Oregon. If return within that timeframe is not possible, the Oregon State Veterinarian must be notified by telephone (503-986-4680) prior to the 30th day in Oregon.



For those not eligible for the exemption, Oregon’s animal import requirements remain enforced. Animal owners are responsible for complying with regulations when moving animals across state lines. Your veterinarian can help with this process. Animal owners can also visit the animal import requirements database and choose the appropriate options to find out what is required before bringing animals into Oregon.

The emergency exemption is effective immediately and shall remain in effect through September 30, 2022.

For more information about Animal Import and Export in Oregon please visit ODA online.

Oregon ofrece exención de los requisitos de importación de animales para aquellos que son evacuados por incendios

Debido a la amenaza continua de incendios forestales en Oregon y los estados vecinos, el Departamento de Agricultura de Oregon (en inglés: Oregon Department of Agriculture, ODA) está proporcionando una exención de emergencia a todos los requisitos de importación para animales de compañía y ganado cuando estén bajo orden de evacuación por incendio u otro desastre natural.

La exención se aplica únicamente en las siguientes condiciones:

La granja / residencia de origen debe estar bajo órdenes de evacuación de nivel 1, 2 o 3 en el momento de la entrada a Oregon.

La notificación de entrada debe hacerse al veterinario del estado de Oregon por correo electrónico (ahforms@oda.oregon.gov ) o teléfono (503-986-4680) dentro de 72 horas de entrar



La notificación debe incluir:

Dirección física completa de origen de donde han sido evacuados los animales

Nombre y número de teléfono del propietario de los animales

Dirección física completa de la ubicación en Oregon a donde los animales fueron evacuados

Nombre y número de teléfono de contacto para animales mientras se encuentran en Oregon

Número y especies de animales evacuados a Oregon

Los animales deben regresar al estado de origen dentro de los 30 días de entrar en Oregon. Si el regreso dentro de ese plazo no es posible, el veterinario del estado de Oregon debe ser notificado por teléfono (503-986-4680) antes de que se cumplan los 30 días en Oregon.

Para aquellos que no son elegibles para la exención, los requisitos de importación de animales de Oregon siguen vigentes. Los dueños de animales son responsables de cumplir con las regulaciones cuando mueven animales a través de las fronteras estatales. Su veterinario puede ayudar con este proceso. Los propietarios de animales también pueden visitar la base de datos de requisitos de importación de animales y elegir las opciones adecuadas para averiguar qué se requiere antes de traer animales a Oregon.

La exención de emergencia es efectiva inmediatamente y permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de 2022.

Para obtener más información sobre la importación y exportación de animales en Oregón, visite ODA en línea.