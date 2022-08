Grant application deadline extended through August 12 for Oregon’s seafood industry

The Seafood Processors (SPRS) Grant Program application deadline has been extended through, Friday August 12.

The Oregon Department of Agriculture (ODA) is now accepting applications for $1.5 million in grants supporting Oregon’s seafood industry. Earlier this year the U.S. Department of Agriculture (USDA) announced it would distribute approximately $50 million to 24 states and one US territory to help defray the costs incurred by the seafood processing facilities and processing vessels preparing for, preventing exposure to, and responding to the COVID-19 pandemic. Applications are available at ODA online at https://oda.direct/SPG and due by August 12, 2022.

“We appreciate actions taken by Congress and the USDA for the continued support of our seafood industry throughout the pandemic,” said Alexis Taylor, Director, Oregon Department of Agriculture. “Our seafood sector invested in protecting their workers and sustaining local economies by responding to market changes and consumer demands. These funds provide a level of relief and allow our seafood producers to continue to provide high-quality seafood that consumers around the world know and love.”

The grant program is funded through Pandemic Assistance provided in the Consolidated Appropriations Act of 2021. States are encouraged to prioritize applications that benefit smaller processors and vessels, socially disadvantaged processors, veteran processors, and/or underserved communities. For grants intending to serve these entities, applicants should engage and involve those beneficiaries when developing projects and applications.

For more information about who is eligible and steps to apply for the Seafood Processors (SPRS) Grant Program please visit ODA online.

El plazo para la solicitud de subvención ha sido extendido hasta el 12 de Agosto para la industria de alimentos marinos de Oregon

El Departamento de Agricultura de Oregon (ODA por sus siglas en inglés) ahora está aceptando solicitudes para $1.5 millones disponibles en subvenciones que apoyan a la industria pesquera de Oregon. A principios de este año, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) anunció que distribuiría aproximadamente $50 millones a 24 estados y un territorio de los Estados Unidos para ayudar a sufragar los costos incurridos por las instalaciones de procesamiento de mariscos y los buques de procesamiento en la preparación, prevención a la exposición y respuesta a la pandemia de COVID-19. Las solicitudes están disponibles en ODA en línea a las https://oda.direct/SPG y se aceptarán solicitudes hasta el 12 de Agosto de 2022.

“Apreciamos las acciones tomadas por el Congreso y el USDA por el apoyo continuo de nuestra industria pesquera durante la pandemia,” dijo Alexis Taylor, directora del Departamento de Agricultura de Oregon. “Nuestro sector de productos del mar invirtió en proteger a sus trabajadores y sostener las economías locales respondiendo a los cambios del mercado y las demandas de los consumidores. Estos fondos proporcionan un nivel de alivio y permiten a nuestros productores de mariscos continuar proporcionando mariscos de alta calidad que los consumidores de todo el mundo conocen y aman.”

El programa de subvenciones se financia a través de la Asistencia Pandémica proporcionada en la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021. Se alienta a los estados a priorizar las aplicaciones que benefician a los procesadores y buques más pequeños, los procesadores socialmente desfavorecidos, los procesadores veteranos y / o las comunidades desatendidas. Para las subvenciones destinadas a servir a estas entidades, los solicitantes deben involucrar a esos beneficiarios al desarrollar proyectos y solicitudes.

Para obtener más información sobre quién es elegible y los pasos para solicitar el Programa de Subvenciones para Procesadores de Productos del Mar (SPRS), visite al ODA en línea.

Erick Garman

Agricultural Development & Marketing

erick.garman@oda.oregon.gov

503-329-9799