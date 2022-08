Pesquisa revela qual critério é mais importante na hora de escolher maquininha de cartão

DUBLIN, IRELAND, August 4, 2022 / EINPresswire.com / -- Pesquisa exclusiva do site global de análises de pagamentos Mobile Transaction confirma que são as taxas de transação que mais importam para os empreendedores usuários de maquininhas de cartão no Brasil.Questionados qual o critério mais relevante na hora de decidir qual maquininha de cartão comprar, 60% dos respondentes escolheram a opção “taxas”.Esta preocupação foi reforçada com a resposta à segunda pergunta – qual taxa é mais relevante para você (débito, crédito à vista ou parcelamento)? Para esse quesito, 42% dos respondentes disseram “todas”.Assim, pode-se inferir que os empreendedores brasileiros percebem que qualquer custo, mesmo os menos frequentes, têm um forte impacto no seu negócio.Em segundo lugar, temos o preço da maquininha em si e, em terceiro lugar, a variedade de bandeiras aceitas. Estas foram as opções escolhidas por 20% e 15% dos respondentes, respectivamente.“Outros” representaram 5% das respostas – esta opção inclui aqueles que acreditam que todos os três critérios “taxas”, “preço” e “bandeiras” devem ser atendidos ao mesmo tempo ou que ofereceram outras necessidades, como fazer venda digitada.Além do que foi apresentado acima, o levantamento também verificou a resposta para outras questões:- O que “melhor preço” significa para você?- Quais bandeiras são mais importantes para o seu negócio?- Que tipo de maquininha de cartão você procura?MetodologiaEsta análise é resultado de 1645 respostas recebidas de leitores durante o período de 06 de april a 06 de junho de 2022. As respostas foram coletadas por meio de um questionário de múltipla escolha (incluindo a opção de resposta aberta) disponibilizado em uma janela pop-up dentro do próprio site Mobile Transaction Brasil.Os resultados da pesquisa estão abertamente publicados neste artigo . Não é preciso criar cadastro.Sobre o Mobile TransactionMobile Transaction é um site de análises, comparações, guias e tutoriais sobre formas de receber pagamentos. Com sites em 13 países, oferece informações úteis para que micro e pequenos empreendedores possam tomar decisões acertadas.Os artigos publicados apresentam testes de produtos e serviços, bem como tendências, lançamentos e entrevistas com líderes do mercado. No Brasil, o Mobile Transaction recebe mais de 100 mil visitantes por mês e está disponível desde 2014.