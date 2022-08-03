The enclosures to care for injured birds before and after LOBR was formed in cooperation between IFAW and LAMB. Two storks wandering in the LOBR enclosures as they recover after being shot by hunters.

مشروع من أجل التغيير: إنقاذ الطيور المهاجرة في لبنان من خلال تعاون بين الصندوق الدولي للرفق بالحيوان IFAW والجمعية اللبنانية للطيور المهاجرة LAMB