Cansel poursuit sa croissance avec l’acquisition d'Advanced Infrastructure Technologies, basée en Californie

BURNABY, BC, CANADA, August 2, 2022 / EINPresswire.com / -- Ce distributeur de premier plan en technologies de localisation des services publics et en appareils avancés pour l’entretien des systèmes d’eaux usées fera maintenant partie de California Surveying & Drafting Supply, Inc. (CSDS), la filiale américaine de Cansel --Cansel, un fournisseur de logiciels, d’équipements et de services conçus pour les marchés de l'ingénierie, l'arpentage, la construction et les services publics, a annoncé aujourd’hui l’acquisition stratégique de l’entreprise Advanced Infrastructure Technologies, LLC (AIT) établie à Torrance, en Californie. AIT est un distributeur de premier plan en appareils techniques, équipements, outils et accessoires utilisés pour la gestion, le nettoyage et l’entretien des systèmes d’eaux usées, ainsi que pour la localisation et le marquage des lignes de services publics souterrains en prévision de travaux de construction.C’est la la troisième acquisition de Cansel aux États-Unis depuis janvier 2021. Cette compagnie canadienne, en affaires depuis plus de 50 ans, continue à étendre ses activités commerciales en Amérique du NordAIT sera intégrée à California Surveying & Drafting Supply (CSDS) , la filiale de Cansel. CSDS possède une expertise approfondie dans les domaines de l’arpentage, des systèmes d’information géographique (SIG) et de l’impression grand format, en plus d’être reconnue pour ses solutions de balayage laser 3D et ses technologies de drones. CSDS exploite également le réseau commercial GNSS en temps réel le plus vaste en Californie, offrant des données de positionnement de précision centimétrique pour les applications liées à l’arpentage, la cartographie, l’ingénierie et l’agriculture.L’ajout d’AIT à l’entreprise CSDS lui permettra d’élargir son offre pour le secteur des travaux publics, grâce à l’introduction de nouveaux produits de localisation d’installations publiques, ainsi que de solutions avancées pour le nettoyage et l’entretien d’égouts. AIT se spécialise dans la vente et la formation technique d’équipement de pointe pour la localisation des services publics, en plus d’être le distributeur exclusif des détecteurs Radiodetection en Californie et au Nevada. La compagnie offre également à ses clients des produits de nettoyage et d’entretien d’égouts provenant des plus grands fournisseurs de l’industrie, ainsi que sa propre gamme Work Horse proposant des outils et équipements pour égouts. La société vend actuellement ses produits directement à sa clientèle, laquelle regroupe des municipalités, des entreprises de services publics et les entrepreneurs à leur service, ainsi qu’un réseau de distributeurs et revendeurs.« Nous sommes tous très ravis de l’ajout d’AIT à la famille des compagnies Cansel » a déclaré Martin Trudelle, président de Cansel. « Alors que nous poursuivons notre expansion aux États-Unis, le leadership dont fait preuve AIT en offrant des technologies et services aux municipalités, départements des travaux publics et entrepreneurs représente une avancée positive dans notre parcours. Nous sommes heureux d’étendre nos activités commerciales à la fois dans ces industries et dans la région du Sud-Ouest. »« L’expertise d’AIT en matière de technologies de localisation souterraine et de services publics complète parfaitement notre portefeuille de solutions géospatiales et de positionnement de précision » a ajouté Tom Cardenas, président de CSDS. « CSDS et AIT desservent des industries communes et connexes depuis qu’elles sont en affaires. Puisque la demande en produits de localisation et de cartographie d’installations publiques augmente sans cesse , l’intégration de nos domaines de compétence respectifs apportera un bénéfice pour nos clients cherchant à atteindre une productivité plus haute que jamais. »« Ce partenariat avec CSDS constitue une opportunité exceptionnelle pour le personnel et les clients d’AIT puisqu’il assure l’accès à un éventail plus large de solutions de pointe » a affirmé John Pujol, fondateur et président d’AIT. « En travaillant ensemble, AIT et CSDS peuvent étendre leur portée, offrir davantage de solutions et intégrer les données souterraines à la cartoraphie conventionnelle. »AIT poursuivra ses opérations en tant que division de California Surveying & Drafting Supply.À propos de CanselCansel aide les clients à capturer, transformer et gérer les données, menant ainsi à une efficacité et rentabilité accrues, de la conception à la réalisation. Depuis plus de 50 ans, Cansel fournit des solutions de terrain pour les professionnels des industries de l’ingénierie, l’arpentage, la construction, l’exploitation minière, les services publics, la foresterie et les secteurs gouvernementaux. Le siège social de la compagnie est établi à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada. Apprenez-en davantage sur www.cansel.ca # # #