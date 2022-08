Re-Inventado o comércio de grãos: chega ao Brasil a AgriTech global Agro.Club

Agro.Club Brasil

Agro.Club anuncia sua expansão no Brasil. Sua ferramenta completa de Marketplace para o mercado agrícola atende a demanda de digitalização do comércio de grãos

Somos uma empresa que não se afasta da dificuldade e da complexidade nas transações de grãos. Ao invés disso, fazemos uso da tecnologia para simplificar e desenvolvê-la para toda a cadeia de valor” — Egor Kirin

SãO PAULO, BRASIL, August 3, 2022 / EINPresswire.com / -- Alinhada com sua estratégia de expansão internacional, Agro.Club, um provedor global de soluções Agri-Tech, anuncia sua expansão no Brasil. Sua ferramenta completa de Marketplace B2B para o mercado agrícola atende a uma vasta demanda não atendida de digitalização do comércio de grãos, tornando-o mais transparente, eficiente e livre de riscos para todas as partes envolvidas. A Agro.Club nomeou o ex-CEO da Sodrugestvo Brasil, Clesio Silva, como CEO para seus negócios na região.A Agro.Club chega ao Brasil com seu modelo único de ferramenta completa de Marketplace, que já demonstrou ser de rápida escala de implementação e provou aumentar a transparência, resolver ineficiências na execução das transações de grãos, facilitar a logística e preencher lacunas de financiamento para os agricultores e empresas de grãos.O Brasil é o quarto maior produtor mundial de alimentos, com o setor agrícola contribuindo com aproximadamente 5,9% do PIB do país. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de soja, café e cana-de-açúcar. Foi exportado um total recorde de 86,63 milhões de toneladas de soja em 2021, como informou a Associação Nacional de Exportadores de Cereais (ANEC).A nomeação de Clesio Silva para o cargo de Diretor Geral no Brasil irá acelerar a estratégia de entrada no mercado e expansão da Agro.Club na região, proporcionando um entendimento mais profundo das necessidades dos agricultores e das principais empresas do setor no país. O Sr. Silva é um executivo de alto nível que gerenciou com sucesso negócios multimilionários na agricultura (sementes, proteção de culturas, comércio de grãos) com multinacionais como Sodrugestvo, Adama, Bayer Cropscience etc., além de empresas da América Latina (Algar Tech, BRF, etc.). Através de seus mais de 20 anos de experiência profissional, ele adquiriu um forte histórico de expansão e gestão de operações complexas, formando equipes de sucesso e fazendo importantes parcerias no setor agrícola."A Agro.Club já demonstrou uma forte adequação do mercado de produtos no comércio de grãos, apoiada por uma plataforma tecnológica robusta e escalável. Com nossa ferramenta completa de Marketplace B2B para o mercado de grãos, iremos agregar mais valor e conveniência aos produtores e empresas locais. A tecnologia não só ajuda os agricultores e as empresas de grãos a fazer transações mais eficazes, mas também facilita o controle de qualidade dos grãos, cadastro, logística e financiamento das transações", diz Clesio Silva, recém-nomeado CEO da Agro.Club Brasil O CEO global da Agro.Club e fundador Egor Kirin comenta: "Seguindo a estratégia inicial da Agro.Club, fortalecemos nossa presença internacional entrando na América Latina. Planejamos expandir rapidamente nossa participação de mercado no Brasil enquanto cooperamos de perto com produtores e empresas que atuam na região, e atendemos às suas necessidades. O Agro.Club não se afasta da dificuldade e da complexidade nas transações de grãos. Ao invés disso, fazemos uso da tecnologia para simplificar e desenvolvê-la para toda a cadeia de valor. Graças à rápida adoção da ferramenta e retenção de clientes, nosso negócio teve um grande crescimento nos últimos 12 meses e já é uma operação lucrativa, por isso estamos levando um modelo de negócios comprovado para o mercado brasileiro".- // - // - // - // - // - // - A Agro.Club é uma empresa AgriTech sediada nos Estados Unidos com operações na América do Norte, Europa e agora na América do Sul. Fundada em 2018 por Egor Kirin, Agro.Club oferece uma plataforma 100% focada no mercado Agro, que aumenta a eficiência em toda a cadeia de valor agrícola. A empresa opera uma ferramenta de marketplace de grãos B2B com funcionalidade de vendas. Tem mais de 160 funcionários em todo o mundo, mais de 100 clientes corporativos (Cargill, Mars, LDC, etc.), conta com mais de 35.000 agricultores e acima de 200 milhões de dólares de transações anualizadas.Até o momento, a Agro.Club tem recebido aportes de capital de investidores globais, tais como: Rabo Frontier Ventures (Rabobank), Speedinvest, VentureFriends, Elevator Ventures (Raiffeisen Bank) etc.