HPAI confirmed in Coos County backyard flock

On July 28, the U.S Department of Agriculture’s Animal Plant Health Inspection Service (USDA APHIS) confirmed a case of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in a non-commercial flock in Coos County. This is the first confirmed case of HPAI in Coos County. Other Oregon counties with confirmed HPAI cases include Deschutes, Lane, Linn, and Polk Counties. The Coos County flock of approximately 25 birds, is a mix of chickens and ducks. The flock owners did not sell eggs or other poultry products therefore federal guidelines do no not require a quarantine.

USDA in partnership with ODA, humanely euthanized the flock on the property to prevent the spread of the disease. The birds will not enter the food system. There is no immediate public concern due to the avian influenza virus detection. Avian influenza does not affect poultry meat or egg products, which remain safe to eat. Both wild and domestic poultry should be adequately prepared and cooked.

ODA advises commercial poultry and backyard flock owners to be vigilant with biosecurity measures and surveillance. Preventing any contact between wild birds and domestic flocks is the best way to protect domestic birds from HPAI. Death or illness among domestic birds should be reported to ODA. Please report by calling 503-986-4711 (Alt phone 1-800-347-7028).

To report the death of wild birds please contact the Oregon Department of Fish and Wildlife (ODFW) by calling 1-866-968-2600 or email Wildlife.Health@odfw.oregon.gov.

For more tips on protecting backyard flocks please visit ODA online at Avian Influenza or en Español at Avian Influenza-Spanish.

IAAP confirmada en una bandada de patio trasero del condado de Coos

El 28 de julio, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (en inglés: Animal and Plant Health Inpsection Service, APHIS, USDA) confirmó un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) (en inglés: highly pathogenic avian influenza, HPAI) en una bandada no comercial en el condado de Coos. Este es el primer caso confirmado de IAAP en el condado de Coos. Otros condados de Oregon con casos confirmados de IAAP incluyen los condados de Deschutes, Lane, Linn y Polk. La bandada del condado de Coos de aproximadamente 25 aves, es una mezcla de gallinas y patos. Los propietarios de la bandada no vendieron huevos u otros productos avícolas, por lo tanto, las normas federales no requieren una cuarentena.

El USDA, en asociación con el Departamento de Agricultura de Oregon (en inglés: Oregon Department of Agriculture, ODA), sacrificó humanamente a la bandada en la propiedad para evitar la propagación de la enfermedad. Las aves no entrarán en el sistema alimentario. No hay una preocupación pública inmediata debido a la detección del virus de la influenza aviar. La influenza aviar no afecta a la carne de ave ni a los productos de huevo, que siguen siendo seguros para comer. Tanto las aves de corral silvestres como las domésticas deben prepararse y cocinarse adecuadamente.

ODA aconseja a los propietarios de aves de corral comerciales y bandadas de patio trasero que estén atentos con las medidas de bioseguridad y vigilancia. Prevenir cualquier contacto entre las aves silvestres y las bandadas domésticas es la mejor manera de proteger a las aves domésticas de la IAAP. La muerte o enfermedad entre las aves domésticas debe notificarse al ODA. Por favor informe llamando al 503-986-4711 (teléfono Alt 1-800-347-7028).

Para reportar la muerte de aves silvestres, comuníquese con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregon (en inglés: Oregon Department of Fish and Wildlife, ODFW) llamando al 1-866-968-2600 o enviando un correo electrónico Wildlife.Health@odfw.oregon.gov.

Para obtener más consejos sobre cómo proteger a las bandadas de patio trasero, visite ODA en línea en Avian Influenza o en español en Avian Influenza-Spanish.