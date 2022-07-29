Reltime敲定来自GEM Digital的5000万美元投资

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GEM Digital承诺的投资将帮助升级世界上第一个基于权威证明的Layer 1 Web3金融生态系统全球性区块网络,覆盖150个国家。

OSLO, NORWAY, July 29, 2022 /EINPresswire.com/ -- Reltime股份有限公司很高兴宣布与巴哈马数字资产投资公司GEM Digital 达成了一项战略投资合作。



Reltime开发了世界上第一个基于PoA（权威证明）的全球性Layer 1区块链兼Web3金融生态系统。Reltime的目标远大——截至2025年，让全球1亿人和企业实现财富自由，并通过在元宇宙和现实世界中的收付款、存取款、借贷出入、赚取收入、交换、交互和交易发挥财富的更大潜力。Reltime不但为其自身的Layer1区块链打造出色的服务，还能让任何交易都在两秒内完成，无论您身处何处。

Reltime授权各大洲的合作伙伴贴牌使用其尖端技术水平的B2B2C和嵌入Web3的金融解决方案，从而快速驱动其Web3生态系统在全球的应用、拓展和不断优化。您可以通过24页商业宣稿了解Reltime，欢迎访问https://reltime.com/pitch。

经过Reltime多年来的颠覆性创新研发，GEM Digital的投资将成为该公司进一步拓展的大好机会，加强在全球150个国家的活动，让Reltime的影响力与价值向新的高度跃升。



Reltime计划利用这项5000万美元的最新投资启动新项目和进一步开发新的技术与服务方案，包括但不限于以下各项技术：

1. 全球第一张支持冷存储和ID（身份识别）功能的Web3生物识别支付卡（更多详情将在Reltime近期的专题新闻稿中披露）。

2. Reltime的尖端技术PoD（存款证明）协议，它为在全球范围保护个人和企业的金融资产提供了更加安全可靠的解决方案。

3. Reltime DEX（去中心化交易所）和Reltime NFT市场平台，两者都可供贴牌使用。Reltime的Layer1 PoA区块网络已经为企业、开发人员和其他用户赋能，令其能自行开发并 发布新产品、服务、代币、交易市场和NFT。

4. FastTrack to Web3（Web3快车道）：这是一种基于Web3的定制化一站式B2B2C“银行即服务”（W3BaaS）解决方案，可以在三周内快速部署，且可以授权贴牌使用，非常适合有意进入Web3金融（区块链）领域的企业和信誉品牌使用。

5. Reltime的元宇宙 SDK（软件开发工具包）：这款技术工具能让企业、开发人员和合作伙伴在不同的元宇宙中提供Reltime的授权贴牌产品、服务和解决方案。

Reltime计划近期启动实体卡、生物识别卡和虚拟卡的线下集成产品，以及电子货币、BIN和IBAN（支持SWIFT、SEPA和英国FPS快速支付系统）。有关Reltime生态系统开发的更多详情，欢迎参阅https://www.reltime.com/whitepaper（第70-72页）。

双方还就另一事项达成一致，GEM投资组合中的公司可使用Reltime的Layer1 PoA区块链和Web3金融生态系统，探索在交互中发展的机会。

Reltime的联合创始人、董事、首席财务官和锚定投资人Marlene Julo表示：“这一全球性重大投资承诺将为Reltime带来巨大的机会，不但强化了我们的使命和愿景，同时也极大地坚定了我们继续在正确的发展道路上前进的信心。我们理想中的世界是一个权力掌握在每个人手中的世界——无论收入、背景、性别、种族、民族、是否使用银行账户，都一视同仁。”

Reltime的首席执行官Peter Michel Heilmann如此评价：“我们热烈欢迎GEM成为我们新的战略投资伙伴，这为我们的发展打开了新的大门，也拓宽了我们在全球投资者网络。经过多年来的广泛研发和努力深耕，Reltime已经做好了进一步跃升和走向全球的准备，我们有信心为用户提供独特、创新颠覆和有价值的产品和服务。 这一投资将大幅提升我们向全球市场推出创新型技术和解决方案的能力。”

关于GEM

GEM Digital有限公司是一家数字资产投资公司，其总部位于巴哈马。截止到目前，GEM主动收购、构建和投资了在全球30多个CEX和DEX发行的实用型数字代币。

GEM（“全球新兴市场”的缩写）成立于1991年，在纽约、巴黎和巴哈马设有办事处，是一家规模达34亿美元的另类投资集团，经营管理多种针对全球新兴市场的投资工具。GEM的投资工具为集团自身及其投资人提供了多元化的资产组合，覆盖了各类全球化私人投资类型。

https://www.gemny.com

关于Reltime Reltime是世界上第一个全球性Layer 1 Web3金融生态系统。总部设在挪威奥斯陆的Reltime正努力打造一个新型全球化金融社区，帮助个人和企业真正重新掌握自己的金融权益。2018年，Frode van der Laak在与伦敦国王学院的学生和教授们深入研究区块链时，萌生了一些非常有意思的想法。后来，Frode成为了Reltime的发明者和联合创始人。

Reltime的Web3金融生态系统能让全世界的个人和企业真正重新掌握自己的金融权益。Reltime的用户成员能够在全球150个国家收付款、存取款、借贷出入、赚取收入、交换、交互、交易，和开设Web3金融生态系统内外的联合账户。他们也可以在Reltime内创建自己的生态系统。不仅如此，Reltime还授权其全球合作伙伴贴牌使用其颠覆性的尖端B2B2C和Web3金融解决方案。Reltime已经在美洲、亚洲、非洲和欧洲开展了多个客户项目。

我们鼓励开发人员和科技公司借助OpenAPI、去中心化的应用（dApps）和智能合约，在Reltime的Web3金融生态系统中创建出色的应用程序。

Reltime已在多个全球性数字资产交易平台（包括BitMart和CoinTiger）发行了自己的RTC代币。该公司在挪威、立陶宛和萨尔瓦多设立了子公司，其中挪威子公司Conax Technology AS成立于2010年1月。 https://reltime.com

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如需了解更多信息，请联系：

Peter Michel Heilmann

首席执行官

Reltime AS pm@reltime.com