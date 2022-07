USDA approves Oregon for a State Meat Inspection Program

Today, Oregon becomes the first state on the West Coast approved to operate a state meat inspection program. The U.S. Department of Agriculture’s (USDA) Food Safety and Inspection Service (FSIS) just finalized a cooperative agreement with the Oregon Department of Agriculture (ODA) to launch the program aimed at providing economic opportunity and resilience for Oregon’s livestock producers. The agreement grants ODA the authority to inspect meat products produced for shipment within the state. Under the agreement, Oregon’s program must develop, administer, and enforce requirements “at least equal to” those imposed under the Federal Meat Inspection Act (FMIA).

“I am so proud of our state, our partners, and the many ODA staff that helped make Oregon’s State Meat Inspection Program a reality,” said ODA Director Alexis Taylor. “Two years ago, in the middle of the pandemic, Oregonians and the ag industry came to us when they couldn’t move their meat products due to a shortage of inspection services. After much hard work, collaboration, and determination, we designed a program that creates additional opportunities for producers and processors to grow and satisfy local demand.”

Federal law requires that meat sold for retail/wholesale markets be processed at a federal or equivalent state inspected facility. Unfortunately, during the pandemic, federally inspected facilities were booked months or years out, meaning Oregon meat producers couldn’t get their products into the market. Oregon’s cooperative agreement with USDA FSIS will give ODA the authority to inspect with oversight by USDA FSIS. Like the USDA, an ODA inspection will ensure compliance with construction, sanitation, food safety, and humane handling regulations.

The state’s program is not meant to compete with USDA. Instead, it complements the federal program and increases the state’s capacity by supporting smaller, local businesses to enable them to produce, process and ship statewide. Existing USDA inspected facilities may choose to stay with the federal inspection program or enroll in Oregon’s program if it is beneficial to the business. ODA continues to work to serve the changing needs of Oregon’s diverse agricultural and food sectors.

Oregon producers can apply to the State Meat Inspection Program by visiting ODA’s State Meat Inspection Program web page or emailing StateMeatInspection@oda.oregon.gov. According to the cooperative agreement, USDA will reimburse the state 50 percent of the program costs. Inspections during normal business hours will be conducted free of charge. Please visit ODA online for more information on Oregon’s state meat inspection program and answers to frequently asked questions.

With the addition of Oregon, 28 states now have state meat inspection programs and for more information about state inspection programs nationwide, please visit https://www.fsis.usda.gov/inspection/state-inspection-programs.

USDA aprueba a Oregon para un Programa Estatal de Inspección de Carnes

Hoy, Oregon es el primer estado de la costa oeste aprobado para operar un programa estatal de inspección de carnes. El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (Food Safety and Inspection Service, FSIS) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA) acaba de finalizar un acuerdo de cooperación con el Departamento de Agricultura de Oregon (Oregon Department of Agriculture, ODA) para lanzar el programa destinado a proporcionar oportunidades económicas y resiliencia para los productores ganaderos de Oregon. El acuerdo otorga al ODA la autoridad para inspeccionar los productos cárnicos producidos para su distribución dentro del estado. Según el acuerdo, el programa de Oregon debe desarrollar, administrar y hacer cumplir los requisitos “por mínimo equivalentes” a los requisitos impuestos por la Ley Federal de Inspección de Carnes (Federal Meat Inspection Act, FMIA).

“Estoy tan orgullosa de nuestro estado, nuestros socios y los muchos empleados del ODA que ayudaron a hacer realidad el Programa Estatal de Inspección de Carnes de Oregon,” dijo la directora del ODA, Alexis Taylor. “Hace dos años, en medio de la pandemia, los habitantes de Oregon y la industria agrícola acudieron a nosotros cuando no podían mover sus productos cárnicos debido a la escasez de servicios de inspección. Después de mucho trabajo, colaboración y determinación, diseñamos un programa que crea oportunidades adicionales para que los productores y procesadores crezcan y satisfagan la demanda local.”

La ley federal requiere que la carne vendida para los mercados minoristas y mayoristas se procese en una instalación inspeccionada por el programa de inspección federal o un programa estatal equivalente. Desafortunadamente, durante la pandemia, las instalaciones inspeccionadas por el programa federal estaban en lista de espera de meses o años para una inspección, lo que significa que los productores de carne de Oregon no pudieron llevar sus productos al mercado. El acuerdo de cooperación de Oregon con el FSIS del USDA le dará al ODA la autoridad para inspeccionar con la supervisión del FSIS del USDA. Al igual que el USDA, una inspección del ODA garantizará el cumplimiento de las regulaciones de construcción, saneamiento, seguridad alimentaria y manejo humano.

El programa del estado no se creó par a competir con el USDA. En cambio, complementa el programa federal y aumenta la capacidad del estado al apoyar a las empresas locales más pequeñas para permitirles producir, procesar y enviar a todo el estado. Las instalaciones existentes inspeccionadas por el USDA pueden optar por permanecer en el programa de inspección federal o inscribirse en el programa estatal de Oregon si es beneficioso para el negocio. ODA continúa trabajando para atender las necesidades cambiantes de los diversos sectores agrícolas y alimentarios de Oregon.

Los productores de Oregon pueden aplicar para el Programa Estatal de Inspección de Carnes visitando la página web del Programa Estatal de Inspección de Carnes del ODA o enviando un correo electrónico a StateMeatInspection@oda.oregon.gov. Según el acuerdo de cooperación, el USDA reembolsará al estado el 50 por ciento de los costos del programa. Las inspecciones durante las horas normales de operación comercial se llevarán a cabo de forma gratuita. Visite al ODA en línea para obtener más información sobre el programa estatal de inspección de carnes de Oregon y respuestas a las preguntas frecuentes.

Con la adición de Oregon, 28 estados ahora tienen programas estatales de inspección de carnes. Para obtener más información sobre los programas de inspección estatales en todo el país, visite https://www.fsis.usda.gov/inspection/state-inspection-programs.