Mabey Bridge постачає Німеччині дев’ять мостів для відновлення після повені
Компанія Mabey Bridge має довгу історію розробки об'єктів для відновлення інфраструктури після стихійних лих. ”LYDNEY, UNITED KINGDOM, July 28, 2022 /EINPresswire.com/ -- компанія Mabey Bridge з групи Acrow, яка спеціалізується на виробництві модульних сталевих мостів, оголосила сьогодні про надання дев'яти своїх мостів моделі Compact 200™ для відновлення сполучення між населеними пунктами в долині Ахр у Німеччині після руйнівної повені, яка прокотилася у липні 2021 року багатьма країнами Європи.
— Майкл Трейсі, генеральний директор компанії Mabey Bridge
Це екстремальне погодне явище заподіяло значної шкоди по всій долині: безліч доріг було пошкоджено або зруйновано, і понад 60 мостів обрушилися. Оскільки вкрай необхідно було терміново відновити транспортну інфраструктуру регіону, на початку серпня компанія Mabey Bridge отримала замовлення на чотири модульні конструкції для відновлення зруйнованих переправ у місті Бад-Нойєнар-Арвайлер. Два моста замовило місто, а ще два – компанія Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). Їх доставили через тиждень, створивши з наявних на складі компонентів, і компанія THW швидко зібрала та встановила ці споруди. Мости відкрили у вересні. Один із них призначений для автотранспорту, а три – для пішоходів та велосипедистів.
З огляду на успіх перших проектів, компанію Mabey Bridge обрали для поставки ще п'яти мостів в рамках виконання подальших відновлювальних робіт у цьому регіоні. У середині вересня 2021 року компанія THW замовила три автомобільні мости для населених пунктів Реч, Інсул та Лірс. Компоненти було доставлено на об'єкти через три тижні, де компанія THW їх змонтувала та вже у листопаді 2021 року відкрила для руху. На початку січня 2022 року місто Зінциг замовило ще два мости для пішоходів і велосипедистів. Один із двох мостів уже змонтовано, а монтаж другого планується завершити наприкінці вересня.
Дев'ять поставлених конструкцій – це мости моделі Compact 200™ завдовжки від 36 до 42 метрів, котрі десятиліттями служитимуть як постійні чи довгострокові тимчасові рішення. Компанія Unegg GmbH, партнер компанії Mabey Bridge у Центральній Європі, в рамках реалізації кожного проекту надавала THW технічну допомогу на місцях. Деякі мости були обладнані системою Mabey SmartEdge™ – панеллю з оцинкованої сталі, яка кріпиться до настилу моста і надійно закриває ферми. Вона може бути виготовлена у різних форматах, за бажанням клієнта. Ця панель є естетично привабливою альтернативою традиційній сталі або сітці.
У модульних сталевих конструкціях компанії Mabey Bridge використовуються попередньо спроектовані компоненти, які можна налаштовувати під конкретні вимоги стосовно довжини, ширини та навантаження. Мости виробництва компанії Mabey, які легко доставляти зі складу у найбільш важкодоступні місця, можна швидко розгортати і зводити вручну чи за допомогою легкої техніки. Таким чином, вони є ідеальним варіантом для тимчасового або постійного застосування у надзвичайних ситуаціях.
Майкл Трейсі, генеральний директор компанії Mabey Bridge, сказав:
«Компанія Mabey Bridge має довгу історію розробки об'єктів для відновлення інфраструктури після стихійних лих. Ми прагнемо підтримувати населення у ці важкі часи і надалі братимемо участь у реалізації цих життєво важливих проектів з відновлення зруйнованих шляхів сполучення».
Про компанію Mabey Bridge
Компанія Mabey Bridge є провідним міжнародним постачальником високоякісних модульних мостів. Ми спеціалізуємося на виробництві збірних конструкцій модульних сталевих мостів, придатних для швидкого монтажу, які дозволяють прискорити будівництво мостів та покращити сполучення у міських і сільських районах. Ми також створюємо варіанти мостів для будівельної, нафтогазової та гірничодобувної галузі, а також для спеціальних військових завдань, гуманітарних надзвичайних ситуацій і допомоги під час ліквідації стихійних лих.
Mabey Bridge, компанія групи Acrow, має свій офіс у Глостерширі, Великобританія, та постачає модульні мостові рішення у більш ніж 150 країн світу. Для отримання додаткової інформації про те, як ми можемо допомогти з реалізацією вашого проекту, відвідайте наш веб-сайт www.mabeybridge.com.
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Tracy Van Buskirk
Marketcom PR
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