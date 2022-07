Mabey Bridge fornece nove pontes para apoiar a recuperação da Alemanha após inundação

Mabey Bridge in Germany - Image courtesy of THW

LYDNEY, UNITED KINGDOM, July 28, 2022 / EINPresswire.com / -- A Mabey Bridge , uma empresa do Grupo Acrow especializada em pontes modulares em aço, anunciou hoje que forneceu nove das suas pontes Compact 200 ™ para ajudar a restabelecer a ligação das comunidades em Ahr Valley, na Alemanha, no rescaldo das cheias devastadoras que ocorreram por grande parte da Europa em julho de 2021.O evento meteorológico extremo causou danos intensivos por todo o vale, com inúmeras estradas danificadas ou destruídas, além de mais de 60 pontes desmoronadas. Sendo uma necessidade urgente a restauração rápida da infraestrutura de transporte da região, foram encomendadas quatro das estruturas modulares da Mabey Bridge no início de agosto para restabelecer travessias danificadas na cidade de Bad Neuenahr-Ahrweiler. A cidade encomendou duas das pontes e outras duas foram encomendadas pela Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). Estas foram entregues passado apenas uma semana com a utilização de componentes em stock do inventário, tendo sido rapidamente montadas e instaladas pela THW. As pontes foram inauguradas em setembro, sendo uma projetada para uso veicular e três para pedestres e ciclistas.Com base no sucesso dos primeiros projetos, a Mabey Bridge foi selecionada para fornecer cinco pontes adicionais de modo a apoiar os esforços contínuos de recuperação na área. Em meados de setembro de 2021, a THW encomendou três pontes veiculares para as cidades de Rech, Insul e Liers. Os componentes foram entregues nos locais três semanas depois, instalados pela THW e abertos ao trânsito em novembro de 2021. No início de janeiro de 2022, a cidade de Sinzig encomendou duas pontes para uso de pedestres e ciclistas. Uma das duas pontes já foi instalada, estando a conclusão da segunda instalação prevista para o final de setembro.As nove estruturas fornecidas são pontes Compact 200™ que variam entre 36 metros e 42 metros de comprimento e servirão como soluções permanentes ou temporárias de longo prazo nas próximas décadas. A Unegg GmbH, parceira da Mabey Bridge na Europa Central, forneceu assistência técnica à THW no local durante cada projeto. Algumas das pontes foram fornecidas com o sistema Mabey SmartEdge ™, um painel de aço galvanizado personalizável que se prende ao tabuleiro da ponte para revestir as treliças com segurança, o que proporciona uma alternativa esteticamente agradável em relação ao aço ou à malha mais tradicionais.As estruturas modulares em aço da Mabey Bridge usam componentes pré-projetados e podem ser configuradas conforme os requisitos de comprimento, largura e carga. Com facilidade de entrega do stock nos locais mais desafiantes, as pontes da Mabey são rapidamente implantadas e montadas de forma manual, ou com maquinaria leve, o que faz com que estas sejam a escolha ideal para aplicações de emergência temporárias ou permanentes.Michael Treacy, CEO da Mabey Bridge, afirmou,"A Mabey Bridge tem um extenso histórico de fornecimento de soluções como forma de ajuda à reconstrução de infraestruturas após desastres naturais. Dedicamo-nos a apoiar as nações durante estes tempos de necessidade e continuaremos a desempenhar o nosso papel nestes projetos que são essenciais para o restabelecimento da ligação das comunidades afetadas".Sobre a Mabey BridgeA Mabey Bridge é um fornecedor líder internacional de soluções de pontes modulares de alta qualidade. Especializamo-nos em pontes de aço modulares pré-projetadas e de construção rápida com o intuito de permitir a construção acelerada de pontes e melhorar a conectividade em áreas urbanas e rurais. Fornecemos também soluções de pontes para os setores de construção, petróleo e gás e mineração, assim como para aplicações militares especializadas, emergências humanitárias e assistência em catástrofes.A Mabey Bridge, uma empresa do Grupo Acrow, está sediada em Gloucestershire, no Reino Unido, e fornece soluções de pontes modulares para mais de 150 países em todo o mundo. Para mais informações sobre como podemos ajudar com o seu projeto, visite o nosso website www.mabeybridge.com ###