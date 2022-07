Mabey Bridge fournit neuf ponts pour aider la réhabilitation des inondations en Allemagne

Mabey Bridge in Germany - Image courtesy of THW

Mabey Bridge a une longue histoire de fourniture de solutions pour aider à la reconstruction des infrastructures à la suite de catastrophes naturelles. ” — Michael TREACY, PDG de Mabey Bridge

LYDNEY, UNITED KINGDOM, July 28, 2022 / EINPresswire.com / -- Mabey Bridge , une société du groupe Acrow spécialisée dans les ponts modulaires en acier, a annoncé aujourd'hui avoir fourni neuf de ses ponts Compact 200 ™ pour aider à reconnecter les communautés de la vallée de l'Ahr en Allemagne, à la suite des inondations dévastatrices qui ont touché une grande partie de l'Europe en juillet 2021.Cet événement climatique extrême a causé d'importants dégâts dans toute la vallée, avec d'innombrables routes endommagées ou détruites et plus de 60 ponts effondrés. La reconstruction rapide des infrastructures de transport de la région étant un besoin urgent, quatre des ponts modulaires de Mabey Bridge ont été commandées au début du mois d'août pour rétablir des ponts ruinés dans la ville de Bad Neuenahr-Ahrweiler. Deux des ponts ont été commandés par la mairie de la ville et deux par le Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). Les matériaux ont été livrés juste une semaine plus tard en utilisant des éléments constitutifs en stock, et par la suite les ponts ont été rapidement assemblés et installés par THW. Les ponts ont été ouverts en septembre, l'un étant destiné aux véhicules et les trois autres aux piétons et aux cyclistes.Compte tenu du succès des premiers projets, Mabey Bridge a été sélectionné pour fournir cinq ponts supplémentaires afin de soutenir les efforts de rétablissement continus dans la région. À la mi-septembre 2021, la THW a commandé trois ponts pour véhicules pour les villes de Rech, Insul et Liers. Les éléments constitutifs des ponts ont été livrés sur les sites trois semaines plus tard, installés par THW, et ouverts à la circulation en novembre 2021. Début janvier 2022, la ville de Sinzig a commandé deux ponts pour les piétons et les cyclistes. L'un des deux ponts a déjà été installé, et l'installation du deuxième devrait être terminée d'ici la fin du mois de septembre.Les neuf structures fournies sont des ponts Compact 200™ d'une longueur de 36 à 42 mètres, et serviront de solutions permanentes ou temporaires à long terme pour les décennies à venir. Unegg GmbH, le collaborateur de Mabey Bridge en Europe centrale, a fourni une assistance technique sur place à THW pour chaque projet. Certains des ponts ont été dotés du système Mabey SmartEdge ™, un panneau en acier galvanisé personnalisable qui se fixe au tablier du pont pour habiller les fermes en toute sécurité, offrant une esthétique alternative aux grillages plus traditionnels.Les ponts modulaires en acier de Mabey Bridge utilisent des éléments préfabriqués et peuvent être configurées en fonction des exigences de longueur, de largeur et de charge. Facilement livrés de stock aux endroits les plus difficiles, les ponts de Mabey sont rapidement déployés et érigés à la main ou avec des équipements légers, ce qui en fait un choix idéal pour les applications d'urgence temporaires ou permanentes.Michael TREACY, PDG de Mabey Bridge, a déclaré,« Mabey Bridge a une longue histoire de fourniture de solutions pour aider à la reconstruction des infrastructures à la suite de catastrophes naturelles. Nous nous engageons à soutenir les pays impactés en ces temps difficiles et nous continuerons à jouer notre rôle dans le cadre de ces projets vitaux pour reconnecter les communautés touchées. »À propos de Mabey BridgeMabey Bridge est un fournisseur international de premier plan de ponts modulaires de haute qualité. Nous sommes spécialisés dans la construction rapide de ponts en acier modulaires préconçus, afin d'accélérer la construction de ponts et d'améliorer la connectivité dans les zones urbaines et rurales. Nous fournissons également des ponts pour les secteurs de la construction, du pétrole et du gaz, et des mines, ainsi que pour des applications militaires spécialisées, des urgences humanitaires et des secours en cas de catastrophe.Mabey Bridge, une société du groupe Acrow, est basée dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni, et a réalisé de projets de construction de ponts modulaires dans plus de 150 pays à travers le monde. Pour plus d'informations sur comment nous pouvons vous aider dans votre projet, veuillez consulter notre site web www.mabeybridge.com ###