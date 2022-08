Esendex rende disponibile un eBook gratuito per utilizzare al meglio WhatsApp Business Platform

Copertina eBook WhatsApp Business Platform

La nuova guida di Esendex offre tanti spunti e suggerimenti per sfruttare tutte le potenzialità della versione più completa di WhatsApp Business.

MILANO, SELEZIONA, ITALIA, August 1, 2022 /EINPresswire.com/ -- Esendex, leader nelle soluzioni per la comunicazione mobile per le aziende, rende disponibile un ebook gratuito per imparare ad utilizzare al meglio WhatsApp Business Platform, con l’obiettivo di creare conversazioni più efficienti e coinvolgenti con i clienti nei più diversi ambiti, dal customer care al marketing, passando per le allerte e le notifiche di vario tipo.

WhatsApp Business Platform è la versione di WhatsApp per le aziende più completa e ricca di funzionalità, che consente di avvalersi dell’app di messaggistica mobile più popolare al mondo per comunicare con i clienti, ricorrendo a uno strumento con cui già sono abituati quotidianamente a interagire.

Diversamente dall’app per aziende in versione gratuita, WhatsApp Business Platform, che può essere utilizzata sia tramite la piattaforma di mobile messaging di Esendex sia tramite API, può essere gestita contemporaneamente da diversi reparti, come, ad esempio, dal marketing, dal servizio clienti e dalle vendite, e offre numerose funzionalità aggiuntive, particolarmente interessanti per le aziende strutturate e di dimensioni medio-grandi.

L’eBook realizzato da Esendex mira a fornire consigli e spunti per sfruttare al meglio tutte le potenzialità di WhatsApp Business Platform e trarne il massimo vantaggio. Più in dettaglio vengono presentate le diverse tipologie di messaggi che possono essere inviati tramite questo strumento, tra cui comunicazioni marketing, alert, chatbot e diversi esempi di chat bidirezionali. In base a come è avvenuto l’avvio della conversazione, che può partire dal cliente o dall’azienda, vengono poi distinte nella guida due diverse situazioni e illustrate le differenti possibilità per ottenere il consenso da parte del cliente, che nel caso di WhatsApp dovrà sempre venire fornito in modo esplicito.

Nell’eBook vengono, infine, riportati diversi casi d’uso di WhatsApp Business Platform nei diversi settori (finanziario, retail, logistica, turismo e altro) e viene spiegato come sia possibile utilizzare questo strumento sia tramite piattaforma, sia integrando le API nel proprio CRM.

“WhatsApp Business Platform è uno strumento molto potente e utile per interagire con i clienti e offre svariate opportunità di applicazione nei più diversi settori”, ha commentato Carmine Scandale, Head of Sales di Esendex Italia, che ha proseguito: “Con questo eBook intendiamo fornire una guida a chi desidera sfruttare i benefici del Conversational Messaging per assicurare i più elevati livelli di Customer Experience, oramai considerata sempre più strategica e differenziante”.

L’ e-Book è scaricabile gratuitamente a questo link: https://www.esendex.it/ebook-whatsapp-business-platform/

Fondata nel 2001 nel Regno Unito, Esendex è cresciuta mediamente del 25% ogni anno. Nel 2006 Esendex è stata lanciata in Spagna e Francia, poi in Australia nel 2007 e nel 2012 in Germania. Nel 2017 il brand è stato acquisito dall’investitore tecnologico europeo HgCapital, insieme alla spagnola SMS Publi e all’italiana Mobyt, per dare vita al Gruppo Commify, con l’obiettivo di creare la società di messaggistica business numero uno in Europa. La suite di prodotti Esendex è arrivata anche in Italia nel 2021, posizionandosi sul mercato come partner di riferimento per le aziende, grazie a soluzioni a 360° di Business Messaging via mobile, che comprendono SMS, RCS, omnichannel chat, Mobile Journey e altri servizi, nonché modalità più creative ed evolute di comunicare anche attraverso automazioni. Da sempre l’aspetto bespoke, il servizio personalizzato, è un tratto distintivo del brand.