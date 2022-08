Innovatrics amplia a oferta de verificação remota de identidade e lança a DOT Trust Platform

DOT Trust Platform – um pacote abrangente para verificação remota de identidade e integração digital

A DOT Trust Platform oferecerá conjunto de serviços para integração digital econômica, com verificação de duplicatas biométricas e gerenciamento de identidade.

A DOT Trust Platform utiliza nossa experiência e know-how de projetos biométricos em grande escala. Ela oferece aos cliente recomendações para tornar o processo de integração seguro e conveniente” — Daniel Ferak, Diretor da DOT Business Unit em Innovatrics

BRATISLAVA, SLOVAKIA, August 4, 2022 / EINPresswire.com / -- A Innovatrics , fornecedora de soluções de identidade biométrica com sede na UE, está lançando a DOT Trust Platform . Durante o processo de integração, a DOT Trust Platform verifica a identidade e a autenticidade do usuário e verifica sua “unicidade”. Com base em verificações de duplicatas biométricas, a plataforma sabe dizer se o usuário já está registrado no banco de dados ou se foi adicionado a uma lista de observação e alerta possíveis fraudes de identidade aos clientes.“A DOT Trust Platform utiliza nossos vários anos de experiência e know-how de projetos biométricos em grande escala. Ela oferece aos cliente feedback e recomendações práticas para tornar o processo de integração seguro e, ao mesmo tempo, descomplicado e conveniente para os usuários finais. A pesquisa de duplicatas biométricas reduziu em mais de 90% a ocorrência de fraudes de identidade em comparação com a aquisição tradicional dos clientes nos nossos mercados de teste”, explica Daniel Ferak, Diretor da DOT Business Unit em Innovatrics.A DOT Trust Platform reúne a tecnologia biométrica facial líder da Innovatrics e um potente sistema de gerenciamento de identidade adaptado do ABIS (sistema automatizado de identificação biométrica) em larga escala para uma abrangente verificação remota de identidade, permitindo às organizações:- Reduzir os custos de integração em até 90%- Reduzir o tempo de integração de horas para minutos- Aumentar a detecção de fraudes em até 90%- Remover o atrito e aumente a conversão- Oferecer uma experiência de integração simplificada- Tudo pronto para cumprir os requisitos e os regulamentos legaisO algoritmo de reconhecimento facial mais bem classificado, desenvolvido pela própria equipe de P&D da Innovatrics, é capaz de pesquisar um banco de dados de milhões de rostos em milissegundos, fazendo com que o processo de verificação cruzada seja quase instantâneo. Os algoritmos de verificação de documentos de identificação e detecção de autenticidade também são desenvolvidos internamente – e a detecção de autenticidade é uma das poucas verificações totalmente passivas que passaram nos testes de iBeta nível 2.A Innovatrics apresentará a DOT Trust Platform no Febraban Tech 2022 , programada de 9 a 11 de agosto, no Bienal de São Paulo (no Parque Ibirapuera). Além das visitas presenciais ao estande de expositor, os visitantes poderão participar de demonstração, que serão realizadas diretamente no estande n.º 50 da Innovatrics, ou entrar em contato com sales@innovatrics.com para solicitar uma demonstração personalizada.A Innovatrics é uma fornecedora eslovaca de soluções biométricas multimodais. Seus algoritmos próprios são classificados consistentemente entre os mais rápidos e precisos em reconhecimento facial e de impressão digital. As soluções biométricas da Innovatrics são utilizadas mundialmente em mais de 70 países.