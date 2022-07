칠월 2022 이사 노트

친애하는 주민, 이웃, 친구 여러분,

정신건강과 그것이 사회에서 소외된 커뮤니티에 미치는 영향에 대한 인식이 높아져 감에 따라, 정신건강과 정신건강 치료를 둘러싼 낙인을 없애기 위해 함께 노력하는 것이 중요합니다. 정신건강 질환은 미국에서 가장 흔한 건강 질환 중 하나입니다. 2020년 현재 미국 성인 5,290만 명(성인 5명 중 1명)이 정신건강 질환을 앓고 있는 것으로 추정됩니다. 마찬가지로 5명 중 1명의 어린이가 현재 혹은 인생의 어느 시점에 심신이 약화될 수 있는 정신건강 질환을 겪게 됩니다. 어린이들 사이에서는 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD), 불안증, 우울증, 기타 행동 문제가 가장 많이 진단되는 장애 중 하나입니다. 미국에서 이러한 정신건강 질환 비율은 단일 원인에 의한 것이 아니고, 트라우마나 학대 등 어린 시절의 불우한 경험, 현재 진행 중인 다른 질병의 영향, 유전, 화학적 불균형, 약물 남용 등 많은 요인이 관련되어 있을 수 있으며 이외에 여러 요인이 작용하고 있을 수도 있습니다. 2020년대 초반기는 특히 세계적인 팬데믹, 환경 재앙, 사회 불안, 군사 분쟁, 인플레이션, 식량 부족 등이 정신건강 악화에 크게 기여했다는 것에 관해 의심의 여지가 없습니다. 실제로 세계보건기구(WHO)는 2022년 3월까지 COVID-19/코로나바이러스 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 우울증과 불안증이 25% 증가했다고 보고한 바 있습니다.

통계에 따르면 2022년에 정신건강 질환을 가진 미국 성인의 절반 이하만이 치료를 받았습니다. 성인 중 남성(37.4%), 비 히스패닉 아시아인(20.8%), 비 히스패닉 흑인 또는 아프리카계 미국인(37.1%) 및 히스패닉계 또는 라틴아메리카인(35.1%)의 연간 치료율이 가장 낮았습니다.

정신건강과 관련하여 어떤 경험을 하고 있든, 여러분은 혼자가 아니며 DC 인권법(Human Rights Act) 및 미국 장애인법(Americans with Disabilities Act)에 따라 차별로부터 보호받고 있음을 알고 계시기 바랍니다. DC 인권법에 따라 정신건강 장애 차별로부터의 보호는 고용, 주택, 교육기관, 공공시설 및 정부 서비스 부문에서 이루어집니다. . 귀하나 귀하의 지인 이 장애로 인해 차별을 받았을 경우, 무료로 저희 OHR(인권사무국 Office of Human Rights)에 민원을 제기할 수 있습니다. 마찬가지로 정신건강 질환은 잠재적으로 유전적 요인에 기인하고 있을 수 있기 때문에 DC에서는 유전정보 차별도 금지하고 있음을 인지하고 있는 것이 중요합니다. 이러한 사유로 이번 달 뉴스레터에서는 유전정보 보호 특성을 중요하게 다루고 있습니다.

위에서 DC 행동건강국(Department of Behavioral Health)과 United Way of the National Capital Area를 통해 정신건강과 약물남용 관련 자료를 소개해 드렸는데, 여러분이 속한커뮤니티에서 활용할 수 있는 다른 형태의 자원들도 강조하고자 합니다.

야외나 공원, 그리고, 그 곳에서 즐길 수 있는 여가 활동에 대해 생각할 때, 우리는 이 활동들이 정신적, 육체적 건강을 향상시킬 수 있다는 것에 대해서는 거의 염두에 두고 있지 않습니다. 심리학의 개척자들(Frontiers in Psychology)에 실린 2019년 연구에 따르면 야외에서 단 20~30분을 보내는 것만으로도 스트레스와 코티솔 수치가 낮아진다는 것이 증명되었습니다. 직사광선과 신선한 공기는 세로토닌 촉진 및 엔돌핀을 분비시킬 뿐 아니라 비타민 D를 증가시키고,일부 연구에서는 심혈관 질환, 염증 및 당뇨병에 대한 보호 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 또한 밖에서 운동하는 것 역시 우울증이나 불안증 극복에 효과적이라는 것이 증명되었습니다.

1985년부터 국립 레크리에이션 및 공원 협회(National Recreation and Park Association, NRPA)는 공원과 레크리에이션의 힘을 통해 강하고, 건강하며 회복력 있는 커뮤니티 구축을 촉진하기 위해 7월에 공원 및 레크리에이션의 달을 개최하고 있습니다. 올해의 주제는 "공원과 레크리에이션을 위해 일어서다(We Rise Up for Parks and Recreation)”입니다. 이 주제를 통해 형평성, 기후 대응, 전반적인 건강과 웰빙을 위해 커뮤니티를 지원하는 공원과 레크리에이션 전문가들의 공로를 인정하는 기회도 가지게 될 것입니다. 저희 공원 및 레크리에이션부(Department of Parks and Recreation)에서는 7월 12일 "공원에서의 놀이(Play in the Park)"를 비롯 7월 13일 “가족 오락의 밤(Family Entertainment Night)”, 7월 20일 “어르신들을 위한 페인트 파티A paint party for seniors” 등 다양한 야외활동을 준비하고 있습니다. 이번 행사에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하셔서 확인하실 수 있습니다.

로저스 씨의 말을 빌리면, "우리는 모두 언젠가는 도움을 필요로 합니다. 우리가 도움을 주든, 도움을 받든 한 사람 한 사람은 이 세상이 필요로 하는 가치 있는 것을 가지고 있습니다. 그것이야말로 우리를 이웃과 연결하는 것입니다. 각자의 방식으로 우리는 주는 사람이고 받는 사람입니다."

감사합니다