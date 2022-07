Tháng Bảy 2022 Lưu ý của Giám đốc

Kính gửi các Cư dân, Hàng xóm, và Bạn bè,

Khi chúng ta nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần và ảnh hưởng của nó đến các cộng đồng bị thiệt thòi, điều quan trọng là cùng nhau xóa bỏ sự kỳ thị xung quanh sức khỏe tâm thần và các liệu pháp điều trị sức khỏe tâm thần. Các bệnh về sức khỏe tâm thần là một trong các bệnh lý phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Vào năm 2020, ước tính khoảng 52.9 triệu người trưởng thành (hay cứ 1 trong 5 người trưởng thành) ở Hoa Kỳ bị mắc bệnh tâm thần. Tương tự, 1 trong 5 trẻ hiện nay hoặc tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của các em sẽ bị mắc bệnh tâm thần suy nhược. Ở trẻ em, rối loạn tăng động suy giảm chú ý (ADHD -attention deficit hyperactivity disorder), lo âu, trầm cảm, hoặc các bệnh về hành vi là một trong các bệnh rối loạn được chẩn đoán nhiều nhất. Mặc dù không có một nguyên nhân độc lập nào làm tăng tỉ lệ mắc bệnh tâm thần tại Hoa Kỳ, nhiều nhân tố có thể gây ảnh hưởng bao gồm, nhưng không chỉ gồm, các trải nghiệm bất lợi sớm trong đời như là sang chấn hoặc bị bạo hành, các trải nghiệm liên quan tới các tình trạng bệnh lý liên tục khác, di truyền, mất cân bằng hoá chất, hoặc lạm dụng chất gây nghiện. Không có nghi ngờ gì về việc những năm đầu của thập kỷ 2020 đã gây ảnh hưởng đáng kể tới vấn đề sức khỏe tâm thần, đặc biệt là cùng với một cơn đại dịch toàn cầu, thiên tai, bất ổn xã hội, xung đột vũ trang, lạm phát, và thiếu hụt thực phẩm. Trên thực tế. Tổ chức Y tế Thế giới đã báo cáo rằng vào tháng 3 năm 2022, đại dịch COVID-19 đã gây ra sự gia tăng lên tới 25% bệnh trầm cảm và lo âu trên toàn cầu.

Số liệu chỉ ra rằng chưa đến một nửa những người trưởng thành tại Hoa Kỳ mắc bệnh tâm thần được điều trị trong năm 2022. Ở người lớn, đàn ông (37.4 phần trăm); Người Á không phải gốc Tây Ban Nha (20.8 phần trăm); người da đen không phải gốc Tây Ban Nha hoặc Người Mỹ gốc Phi (37.1 phần trăm); và người gốc La-tinh hoặc gốc Tây Ban Nha (35.1 phần trăm); có tỷ lệ được chữa trị hàng năm thấp nhất.

Bất kể quý vị có thể đã trải qua điều gì về sức khỏe tâm thần, chúng tôi muốn quý vị biết rằng quý vị không đơn độc, và quý vị được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử theo Đạo luật Nhân Quyền của D.C và theo Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật. Theo Đạo luật Nhân Quyền của D.C, sự bảo vệ khỏi phân biệt đối xử do bệnh tâm thần có trong lĩnh vực việc làm, nhà ở, các cơ sở giáo dục, biện pháp hỗ trợ đặc biệt nơi công cộng, và các dịch vụ chính phủ. Nếu quý vị hoặc một ai đó quý vị biết bị phân biệt đối xử do khuyết tật, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại tới OHR tại đây, miễn phí. Tương tự, vì các tình trạng bệnh lý tâm thần có thể do nguồn gốc di truyền, điều quan trọng là biết rằng việc phân biệt đối xử thông tin di truyền cũng bị cấm tại D.C. Đó là lý do tại sao chúng tôi nhấn mạnh đặc điểm thông tin di truyền được bảo vệ trong bản tin tháng này.

Tuy chúng tôi đã cung cấp các nguồn trợ giúp về sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện ở trên, thông qua Sở Sức khỏe Hành vi D.C và United Way of the National Capital Area, chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh các dạng nguồn hỗ trợ khác hiện có trong cộng đồng của chính quý vị.

Khi chúng ta nghĩ về môi trường ngoài trời, công viên, và về các hoạt động giải trí trong các không gian đó, chúng ta hiếm khi cân nhắc về khả năng cải thiện sức khỏe thể chất và tâm thần của mình. Một nghiên cứu năm 2019 tại Frontiers in Psychology đã phát hiện ra rằng việc chỉ cần bỏ ra 20-30 phút ở ngoài trời đã được chứng minh là làm giảm căng thẳng và mức độ cortisol. Ánh nắng mặt trời trực tiếp và không khí trong lành làm tăng serotonin, giải phóng endorphin, làm tăng vitamin D, và đã được chỉ ra trong một số nghiên cứu là đem lại một hiệu ứng phòng chống bệnh huyết áp, viêm, và béo phì. Tập thể dục ngoài trời cũng đã được chứng minh là có tác dụng trong việc chống lại trầm cảm và lo âu.

Từ 1985, Hiệp hội Công viên và Giải trí Quốc gia (NRPA, National Recreation and Park Association) đã kỷ niệm Tháng Công viên và Giải trí là tháng 7 để nâng cao việc xây dựng cộng đồng mạnh mẽ, khỏe mạnh và kiên cường thông qua sức mạnh của công viên và dịch vụ vui chơi giải trí. Chủ đề của năm nay là “Chúng ta Trỗi dậy với Công viên và Hoạt động Vui chơi giải trí." Chủ đề cũng tôn vinh các chuyên gia về công viên và vui chơi giải trí hỗ trợ cộng đồng của họ trong dịch vụ công bằng, sẵn sàng chống biến đổi khí hậu, và sức khỏe tổng thể về thể chất-tâm thần. Tại D.C, Sở Công viên và Vui chơi Giải trí chúng tôi đã có một số các hoạt động ngoài trời để quý vị tận hưởng, bao gồm "Play in the Park" vào ngày 12 tháng 7, Đêm Giải trí Gia đình vào ngày 13 tháng 7, một bữa tiệc sơn màu dành cho người cao tuổi vào ngày 20 tháng 7, và nhiều hơn nữa. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các sự kiện tại đây.

Trong lời nói của Ông Rogers, xin hãy nhớ rằng "Tất cả chúng ta, tại một thời điểm nào đó, sẽ cần sự giúp đỡ. Bất kể là chúng ta cho đi hoặc nhận được sự giúp đỡ, mỗi chúng ta đều có điều gì đó giá trị để đem tới thế giới này. Đó là một trong những điều gắn kết chúng ta thành những người hàng xóm--theo cách riêng của chúng ta, mỗi một người trong chúng ta là một người cho đi và một người được nhận."

Thân ái