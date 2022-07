VAYA SPACE ASSINA CONTRATO COM ALL2SPACE PARA LANÇAMENTO DE SATÉLITES

COCOA, FL, UNITED STATES, July 15, 2022 /EINPresswire.com/ -- Vaya Space, Inc. a empresa de foguetes com motor híbrido de vórtice e líder emergente em acesso espacial sustentável, anunciou hoje que a All2Space assinou um contrato exclusivo para lançar sua constelação de satélites com a Vaya Space .

A All2Space é desenvolvedora e agregadora de lançamentos de CubeSat com herança da Agência Espacial Brasileira e focada em operações na América Latina, com planos de desenvolver e gerenciar sua própria constelação. A assinatura do acordo entre a Vaya Space e a All2Space se concentrará inicialmente no mercado latino-americano, e este contrato aumentará ainda mais a inserção da Vaya na indústria espacial latino-americana.

A Vaya Space realizou com sucesso seu lançamento inaugural no início deste ano. A empresa também anunciou recentemente vários acordos com a NASA para compartilhar tecnologia e demonstrar o desempenho do motor líder do setor da empresa no Stennis Space Center e no Kennedy Space Center em Cabo Canaveral, Flórida. A Vaya está expandindo as operações comerciais na Flórida e no Brasil, alavancando sua posição de baixo custo e confiabilidade na indústria.

Além de fornecer serviços de lançamento para a All2Space, a Vaya trabalhará com a Ideia Space, afiliada da All2Space, para lançar um satélite construído por estudantes no Brasil como parte de sua educação específica para o setor. Com base no trabalho com a Michaelis Foundation for Global Education e várias universidades dos EUA, como o Projeto STEM-SAT1 da Athens State University, este contrato ampliará ainda mais o impacto de Vaya no apoio à educação STEM global.

“Espera-se que o setor de lançamento de satélites da indústria espacial cresça para mais de US$ 1 trilhão na próxima década. Representa uma oportunidade significativa para as empresas que podem atender a essa demanda, e acreditamos que temos a tecnologia diferenciada e a posição de baixo custo que permitirá à Vaya conquistar sua fatia justa de mercado.” disse o novo CEO da Vaya Space, Brent Willis. “Ser selecionado pela empresa brasileira de tecnologia All2Space para proteger sua cadeia de suprimentos para o lançamento em órbita terrestre baixa é uma prova do que a Vaya Space já alcançou, e esperamos que clientes adicionais de SmallSat tomem decisões semelhantes em um futuro próximo.”

Sobre Vaya Space, Inc.

A Vaya Space é uma empresa privada de foguetes híbridos de vórtice com sede na Costa Espacial da Flórida com operações subsidiárias no Brasil. A Vaya Space desenvolveu tecnologias inovadoras e patenteadas que transformam o acesso ao espaço. A Vaya foi criado em 2017 por Sid Gutierrez, ex-comandante do ônibus espacial e primeiro astronauta hispânico nascido nos EUA da NASA. As palavras finais do Comando de Lançamento para Sid na decolagem foram “Vaya con Dios” versus seu tradicional “Godspeed”, e logo após essa inspiração, a Vaya nasceu.

A Vaya é uma empresa orientada e com propósitos, focada em sustentabilidade e ambientalmente consciente, dedicada a fazer diferença para a humanidade. A Vaya Space compete no setor de lançamento de pequenos satélites estimado em US$ 1 trilhão. Os foguetes híbridos de vórtice exclusivos da Vaya utilizam o equivalente a 2 milhões de garrafas pet recicladas por lançamento e superam os custos e outros problemas associados aos foguetes bi-propulsores líquidos tradicionais transformando a segurança e acessibilidade da indústria.

Informações adicionais podem ser encontradas em vayaspace.com

Para maiores informações sobre investimentos, entre em contato:

Relações com Investidores para a Vaya Space

Kevin Lowdermilk

+1 703 346-6826

Kevin.Lowdermilk@VayaSpace.com

Para consultas de imprensa, entre em contato com:

Relações com a mídia para a Vaya Space

Mary Baldino

+1 321 270-1478

Mary.Baldino@VayaSpace.com