Oregon commodity commissions seek to fill vacancies

The Oregon Department of Agriculture (ODA) is recruiting for applicants to fill vacancies on four commodity commissions.

Albacore Commission – producer, handler

Alfalfa Commission – producers

Fine Fescue Commission – handler

Sweet Cherry – producer

To qualify to serve as a commissioner, an applicant must be an Oregon resident, a US citizen, and have an active interest in improving the positive economic development of that commodity. The six positions are open until filled. Applications received by June 30, 2022, will be considered first.

The Albacore Commission has two openings. The producer 3 position will serve through June 30, 2025. The handler 1 position will serve through June 30, 2024. Albacore processor/handler applicants may be involved in marketing or dealing in albacore as an owner, agent, employee, or broker and must have collected the assessment for the last three consecutive years on albacore tuna. The commission has a total of nine members: two are processors, five are fishers, one is a public member. They meet at least quarterly. The commission is administered by a professional staff in Lincoln City.

The Oregon Alfalfa Seed Commission has two openings for a producer. People in both positions will serve until June 30, 2025. The commission, funded by growers sets policy and direction, and makes decisions about commodity-specific marketing, research, and educational projects.

The Oregon Fine Fescue Commission has one handler position open. The person in this position will serve until June 30, 2023. The commission’s is an industry-funded agency with the purpose of generating demand for Oregon Chewings and creeping red fescue for homeowners, lawn care service operators, golf course superintendents and park managers.

The Oregon Sweet Cherry Commission has one producer position open. The producer one position will serve until June 30, 2025. The purpose of the commission is to coordinate and collect assessment revenue used for research to improve agricultural practices and research to increase cherry sales domestically and internationally.

The director of the Oregon Department of Agriculture appoints all commodity commissioners. The Director’s decision is based on several factors such as – but not limited to – candidate experience and commitment to service as well as industry input and counsel.

To apply, find the application at <https://oda.direct/OCC>. Send completed applications to the address shown on the top of the form. Please direct any questions to Kris Anderson, manager of the Oregon Department of Agriculture’s commodity commission oversight program, 503-872-6600.

Las comisiones de productos básicos de Oregon buscan llenar vacantes

El Departamento de Agricultura de Oregon (ODA) está reclutando solicitantes para llenar vacantes en cuatro comisiones de productos básicos.

Comisión de Atún Albacora – productor, manipulador Comisión de Semilla de Alfalfa – productores Comisión de Festuca Fina – manipulador Comisión de Cereza Dulce – productor

Para calificar para servir como comisionado, un solicitante debe ser residente de Oregon, ciudadano estadounidense y tener un interés activo en mejorar el desarrollo económico positivo de ese producto. Los seis puestos están abiertos hasta que se ocupen. Las solicitudes recibidas antes del 30 de junio de 2022 se considerarán primero.

La Comisión de Atún Albacora tiene dos vacantes. La posición de productor 3 servirá hasta el 30 de junio de 2025. El puesto de manipulador 1 servirá hasta el 30 de junio de 2024. Los solicitantes de procesador / manipulador de atún albacora pueden estar involucrados en la comercialización de atún albacora como propietario, agente, empleado o corredor y deben haber recopilado la evaluación durante los últimos tres años consecutivos sobre el atún albacora. La comisión tiene un total de nueve miembros: dos son procesadores, cinco son pescadores, uno es un miembro público. Se reúnen al menos trimestralmente. La comisión es administrada por un personal profesional en Lincoln City.

La Comisión de Semilla de Alfalfa de Oregon tiene dos vacantes para un productor. Las personas en ambos puestos servirán hasta el 30 de junio de 2025. La comisión, financiada por los productores, establece políticas y direcciones, y toma decisiones sobre proyectos de comercialización, investigación y educación específicos de los productos básicos.

La Comisión de Festuca Fina de Oregon tiene un puesto de manejador abierto. La persona en este cargo servirá hasta el 30 de junio de 2023. La comisión es una agencia financiada por la industria con el propósito de generar demanda de masticables de Oregon y festuca roja rastrera para propietarios de viviendas, operadores de servicios de cuidado del césped, superintendentes de campos de golf y administradores de parques.

La Comisión de Cerezas Dulces de Oregon tiene un puesto de productor abierto. El productor 1 puesto servirá hasta el 30 de junio de 2025. El propósito de la comisión es coordinar y recaudar los ingresos de evaluación utilizados para la investigación para mejorar las prácticas agrícolas y la investigación para aumentar las ventas de cerezas a nivel nacional e internacional.

La directora del Departamento de Agricultura de Oregon nombra a todos los comisionados de productos básicos. La decisión de la directora se basa en varios factores, tales como, entre otros, la experiencia del candidato y el compromiso con el servicio, así como los aportes y consejos de la industria.

Para aplicar, busque la solicitud en <https://oda.direct/OCC>. Envíe las solicitudes completadas a la dirección que se muestra en la parte superior del formulario. Por favor, dirija cualquier pregunta a Kris Anderson, Gerente del Programa de Supervisión de Productos Básicos del Departamento de Agricultura de Oregon, 503-872-6600