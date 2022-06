ODA Awards $2 Million in Grants to Expand Meat Processing in Oregon

After a competitive process, the Oregon Department of Agriculture (ODA) chose six Oregon meat processing business to receive a portion of the $2 million allocated by the Oregon Legislature. The purpose of the Oregon Meat Processing Infrastructure and Capacity Building Grant is to expand meat processing capacity statewide for Oregon-raised livestock.

“The COVID-19 pandemic highlighted the serious need for greater resilience in our food systems, especially meat products,” said ODA Director, Alexis Taylor. “The small number of existing meat processors in the state have long waitlists, making it difficult for Oregon’s producers to get their product to market. With the support of the Oregon Legislature ODA is actively working to create more resilience in the supply chain for Oregon consumers and in turn Oregon meat producers and processors so they can grow and meet local demand.”

The number of Oregon Meat Processing Infrastructure and Capacity Building Grant applications ODA received illustrates the demand for resources. ODA received 44 grant applications requesting a total of $14 million in upgrades and expansions.

The six grant awardees represent federal and state inspection programs and a mix of harvested livestock species from all over the state. ODA estimates that the combined increased meat processing capacity of improvements in meat processing estimated from the six grantees will make an additional 3 million pounds of local meat available to Oregonians 68,500 pounds per week each year.

Grant Awardees:

Billy Bob’s Butcher Shop (Elgin) $ 435,210.93

Central Oregon Butcher Boys (Prineville) $105,598.19

Crystal Creek Meats (Roseburg) $382,707.09

Mobile Ranch Butchering (Bandon) $299,762.84

Mountain Valley Meat Service (Parkdale) $341,510.02

The Meating Place (Hillsboro) $435,210.93

The Oregon Meet Processing Infrastructure and Capacity Building Grant was open to both meat processing businesses operating under U.S. Department of Agriculture (USDA) inspection or planning to come under the new Oregon State Meat Inspection Program. In 2020 the Oregon Legislature allocated funding to ODA to start an Oregon State Meat Inspection Program. The program is under development and is expected to come online in July 2022.

For more information about the Oregon State Meat Inspection Program please visit ODA’s Oregon Meat Initiative web page.

ODA otorga 2 millones de dólares en subvenciones para expandir el procesamiento de carne en Oregon

Después de un proceso competitivo, el Departamento de Agricultura de Oregon (Oregon Department of Agriculture, ODA) eligió seis empresas de procesamiento de carne de Oregon para recibir una parte de los 2 millones de dólares asignados por la Legislatura de Oregon. El objetivo de la Subvención para el Aumento de Infraestructura y Capacidad de Procesamiento de Carne en Oregon es aumentar la capacidad de procesamiento de la carne en todo el estado para el ganado criado en Oregon.

“La pandemia de COVID-19 hizo clara la grave necesidad de una mayor resistencia en nuestros sistemas alimentarios, especialmente en los productos cárnicos”, dijo la directora del ODA, Alexis Taylor. “El pequeño número de procesadores de carne existentes en el estado tienen largas listas de espera, lo que dificulta que los productores de Oregon lleven su producto al mercado. Con el apoyo de la Legislatura de Oregon, el ODA está trabajando activamente para crear más resiliencia en la cadena de suministro para los consumidores de Oregon y, a su vez, los productores y procesadores de carne de Oregon para que puedan crecer y satisfacer la demanda local.”

El número de solicitudes para el Programa de Subvenciones para el Aumento de Infraestructura y Capacidad de Procesamiento de Carne en Oregon que recibió el ODA refleja la demanda de recursos. El ODA recibió 44 solicitudes de subvención en las que se pedía un total de 14 millones de dólares para mejoras y ampliaciones.

Los seis seleccionados para recibir las subvenciones representan programas de inspección federales y estatales de inspección de carnes y una mezcla de especies ganaderas cosechadas de todo el estado. El ODA estima que el aumento combinado de la capacidad de procesamiento de carne de las mejoras estimadas de los seis seleccionados pondrá a disposición de las personas en Oregon 3 millones de libras adicionales de carne local, o sea, 68,500 libras por semana, cada año.

Seleccionados de la subvención:

Billy Bob’s Butcher Shop (Elgin) $435,210.93

Central Oregon Butcher Boys (Prineville) $105,598.19

Crystal Creek Meats (Roseburg) $382,707.09

Mobile Ranch Butchering (Bandon) $299,762.84

Mountain Valley Meat Service (Parkdale) $341,510.02

The Meating Place (Hillsboro) $435,210.93

La Subvención para el Aumento de la Infraestructura y Capacidad de Procesamiento de Carne en Oregon estaba abierta tanto a las empresas de procesamiento de carne que operan bajo la inspección del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA) como a las que planean acogerse al nuevo Programa de Inspección de Carne del Estado de Oregon. En 2020, la Legislatura de Oregon asignó fondos al ODA para poner en marcha un Programa Estatal de Inspección de Carne de Oregon. El programa está en desarrollo y se espera que entre en funcionamiento en julio de 2022.