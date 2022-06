HID Global fortalece sua presença na América Latina com a aquisição do provedor de radiofrequência ACURA

Tecnolgia de Identificação por Radiofrequência

CDMX, MEXICO, June 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- Sinergias Devem Gerar Maiores Oportunidades na Região, Ajudando Clientes a se Beneficiarem de um Portfólio RFID Mais Completo e Customizável

AUSTIN, Texas, 21 de junho de 2022 – A HID Global, líder mundial em soluções de identidade confiáveis, anunciou a aquisição da fabricante e revendedora brasileira de hardware de radiofrequência (RFID), ACURA. A aquisição aumenta o portfólio de RFID da HID e expande a presença e a relevância da empresa na América Latina. A adição da ACURA oferece à HID uma presença adicional nas operações e de fabricação no Brasil, e destaca o compromisso da empresa de solidificar seus negócios nos principais mercados.

Fundada no final da década de 1990, a ACURA tornou-se rapidamente uma das principais fabricantes e revendedoras de produtos de hardware RFID no Brasil, focando principalmente em aplicações empresariais, industriais, logísticas, de transporte e varejo para clientes de grande porte como a Ambev, Cargill, Sensormatic/JCI, Nike/ Centauro, Fleetcor/Sem Parar, Mercedes Benz, Honda Motors, HP, ArcelorMittal e Vale S.A., maior produtora de minério de ferro e níquel do mundo.

“À medida que o mercado de RFID se expande globalmente, nossa ambição é crescer junto com ele, aumentando nossa relevância para os clientes em todos os locais”, disse Bjorn Lidefelt, vice-presidente executivo e chefe da HID Global. “A adição da ACURA à família HID é outro marco importante em nossa jornada para nos tornarmos líderes de mercado de tecnologias RFID, inclusive no Brasil e na América Latina.”

Com o mercado latino-americano de RFID continuando a crescer, esta aquisição permitirá que os clientes tenham um balcão único de componentes e produtos RFID, localmente. O portfólio da empresa inclui leitores RFID de baixa frequência, alta frequência e RAIN®, bem como tags, antenas, terminais biométricos e impressoras.

“As décadas de experiência da ACURA na região, conhecimento sólido do produto e a posição de consultor confiável são inestimáveis para a HID”, disse Marc Bielmann, vice-presidente sênior e diretor administrativo de tecnologias de identificação da HID Global. “Esta aquisição estratégica ampliará o portfólio de RFID da HID e melhorará nossa vantagem competitiva, pois poderemos oferecer uma nova seleção de produtos e soluções RFID sob medida localmente. Não há melhor maneira de atender aos requisitos únicos dos clientes na região e fortalecer a posição da HID em um mercado tão próspero.”

“Sempre buscamos ser uma empresa de identificação eletrônica líder de mercado no Brasil e na América Latina, e esta aquisição marca um novo e emocionante capítulo em nossa história”, afirma Marcos Honda, fundador e CEO da ACURA. “Agora que fazemos parte da HID Global, levamos nosso compromisso de longo prazo para liderar o mercado de RFID da América Latina e desenvolver soluções RFID de próxima geração para um novo patamar.”

A ACURA continuará suas operações como uma Unidade de Negócios separada dentro da Área de Negócios de Tecnologia de Identificação da HID Global. Com sede em São Paulo e com fábrica em Extrema, no estado de Minas Gerais, a ACURA possui aproximadamente 80 funcionários.

Sobre a HID Global

A HID Global é a fonte das identidades confiáveis das pessoas, lugares e coisas do mundo. Tornamos possível que as pessoas realizem transações com segurança, trabalhem de forma produtiva e viajem livremente. Nossas soluções de identidade confiáveis proporcionam às pessoas acesso conveniente a locais físicos e digitais e conectam coisas que podem ser identificadas, verificadas e rastreadas digitalmente. Milhões de pessoas no mundo inteiro utilizam os produtos e serviços da HID Global para navegar em suas vidas diárias, e bilhões de coisas estão conectadas por meio da tecnologia da HID Global. Trabalhamos com governos, estabelecimentos de ensino, hospitais, instituições financeiras, indústrias e algumas das empresas mais inovadoras do planeta. Sediada em Austin, Texas, a HID Global tem mais de 4.000 funcionários em todo o mundo e opera escritórios internacionais que atendem a mais de 100 países. HID Global é uma marca do Grupo ASSA ABLOY. Para obter mais informações, visite http://www.hidglobal.com.br.