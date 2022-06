LANÇAMENTO DE SOFTWARE: MILESTONE SYSTEMS APRESENTA O NOVO XPROTECT INCIDENT MANAGER

software milestone

NOVO XPROTECT INCIDENT MANAGER

SAO PAULO, BRAZIL, June 20, 2022 /EINPresswire.com/ -- Com a aplicação do XProtect Incident Manager na versão 2022 R2, os usuários poderão gerenciar incidentes diretamente no VMS e conectar imagens de vídeo aos incidentes à medida que ocorrerem.

A mais recente atualização do software de gerenciamento de vídeo XProtect 2022 R2 da Milestone System, apresenta diversos novos recursos e funcionalidades, incluindo o gerenciamento e monitoramento de incidentes com apenas o clicar de um botão, avançada leitura de placas de veículos possibilitando a identificação por estilos e a disponibilização da versão Essential+ do XProtect no AWS Marketplace a partir de 5 de julho. Com esta mais recente atualização do produto, a Milestone Systems continua a elevar o padrão do software de tecnologia de vídeo de alto desempenho e atender à crescente demanda do mercado por soluções de tecnologia de vídeo abrangentes, evolutivas e prontas para uso.

XProtect Incident Manager

O novo XProtect Incident Manager permite que os usuários capturem, com apenas um clique, qualquer fluxo de vídeo em tempo real. Quando o incidente tiver terminado, os usuários podem interromper a captura e iniciar o preenchimento dos detalhes do mesmo. Os tipos de incidentes são totalmente configuráveis, possibilitando que os usuários definam tipos de incidentes e detalhes para relatórios. As opções de configuração incluem campos de data e hora, texto livre, listas de distribuição e várias outras possibilidades. As imagens gravadas precedentemente também podem ser adicionadas a um incidente para reforçar as evidências.

Milestone XProtect Essential+ no AWS

Com a nova atualização do Milestone XProtect 2022 R2, a versão Essential+ do XProtect substituirá a versão anterior no AWS Marketplace. Os usuários agora poderão dispor de todas as variantes do produto XProtect 2022 R2 no AWS para otimização da transmissão e armazenamento. A versão 2022 R2 será adicionada no AWS Marketplace, a partir de 5 de julho.

Recurso Avançado para Leitura de Placas de Veículos (LPR)

O XProtect 2022 R2 dispõe de um recurso avançado para leitura de placas de veículos por estilos. Diferentes países têm tipos e formatos de placas distintos para vários tipos de veículos. O recurso de LPR foi atualizado e possibilita que os usuários identifiquem, classifiquem e agrupem os tipos de placas, analisando com mais eficiência os veículos motorizados. Dependendo do estilo da placa do país, os usuários poderão distinguir caminhões de automóveis, ou até veículos de polícia, limousines, ônibus e caminhões entre si. Analogamente, alguns países implementam placas distintas para veículos elétricos ou movidos a gás, que agora serão facilmente identificáveis.