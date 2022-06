Top 5 Bảng Giá Gia Công Đồng Phục Thun CLB Trường Học Quốc Tế In Thêu Logo

Bảng Giá Công Ty Chuyên May Đồng Phục CLB Học Sinh Trường Quốc Tế Bảng giá đồng phục quảng nam Cung cấp đồng phục trường học

Bạn đang tìm đơn vị, xưởng may tư vấn, nhận bảng báo giá gia công đông phục áo thun CLB trường học quóc tế có in thêu logo giá rẻ ở HCM, HN, Long An, Khánh Hòa

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, June 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Đồng phục áo thun trường mầm non, tiểu học, trung học quốc tế được sử dụng hàng ngày khi đến trường bởi vậy chất lượng và mẫu mã sản phẩm phải đặt lên hàng đầu, sao cho vừa thoải mái vừa phải đẹp. Xưởng may Dony - xưởng may áo thun , đồng phục uy tínĐiểm mạnh của Xưởng may Dony:+ Giá gốc ngay từ xưởng tiết kiệm 20% chi phí cho doanh nghiệp.+ Đảm bảo các chỉ số về: thấm hút mồ hôi, thời gian xù lông, độ bền màu, chỉ số hóa chất gây dị ứng, sự co dãn, khô thoáng, vô trùng, bong tróc, tĩnh điện, cách nhiệt.+ Có khả năng pha trộn nhiều loại vải với nhau để đáp ứng các yêu cầu chất lượng khắt khe từ khách hàng.+ Có chế độ cam kết hoàn tiền 100% đảm bảo chất lượng và thời gian – Chỉ thanh toán khi sau khi sản phẩm đạt yêu cầu.+ Được review đánh giá cao về thái độ phục vụ và chất lượng sản phẩm.+ Miễn phí thiết kế, may mẫu (nhiều size) và gửi mẫu thử miễn phí toàn quốc. Cam kết hàng thật mặc lên form chuẩn đẹp như mẫu.+ Làm trọn gói từ nguyên liệu đến may in thêu hoàn thiện sản phẩm đến giao hàng tận nơi.+ Báo giá minh bạch, rõ ràng.Lý Do Nên Chọn DONY Tư Vấn Báo Giá May Thời Trang Đồng Phục Học Sinh Trường Quốc Tế:– Sản xuất nhiều phân khúc. Dony có nhiều phân khúc trong ngành may áo thun, đồng phục về spa, bảo hộ lao động, đồ tập gym, công sở văn phòng….– Chất liệu đảm bảo: nguyên liệu vải ở đây được chọn lựa kĩ càng với tiêu chí thấm hút mồ hôi, co giãn, không bị xù theo thời gian.– Mẫu mã và kiểu dáng đa dạng: Do sở hữu cả xưởng may, in và thêu nên các loại kiểu dáng và chi tiết cầu kỳ đều có thể được làm tại đây.– Điều đáng quan tâm nhất đó là giá thành ở đây tiết kiệm được 20 % so với thị trường. Đặt may trực tiếp không qua trung gian.Liên hệ+ Xưởng mẫu - Văn phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM+ Xưởng may: 355/23 Đường Kênh Tân Hóa, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh+ Xưởng in thêu: Số 8 Thép Mới, P.12, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh Hotline: 1900 9449+ Hotline: 0901893234 (Ms Ánh) | 0906718123 (Ms Mỹ Linh)+ Website: dongphuc.dony.vnĐồng phục Ngôi SaoĐặc biệt, khi đặt may đo tại Đồng phục Ngôi Sao, bạn sẽ yên tâm hoàn toàn về thiết kế độc quyền, không trùng lặp về mẫu mã, kiểu dáng đồng phục so với các trường học khác. Trong bộ sưu tập đồng phục trường mầm non quốc tế của thương hiệu này, phải kể đến các mẫu mang đậm phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản với áo phông, sơ mi cùng chân váy xếp ly ngắn với nữ, bộ quần sóc nam áo sơ mi với nam kèm các phụ kiện đi kèm như cà vạt, nơ, …Địa chỉ: 143 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà NộiĐồng phục Bốn MùaBốn Mùa tự hào đã mang lại những mẫu thiết kế cho học sinh mầm non đẹp mắt và ý nghĩa. Với kiểu dáng và mẫu mã đa dạng, Bốn Mùa đã được các trường quốc tế lựa chọn làm đơn vị may đo đồng phục với sự uy tín, tin tưởng cao. Sản phẩm đồng phục mầm non quốc tế của Bốn Mùa có giá cả từ rẻ cho tới tầm trung, cao cấp, giao động từ 85,000 đồng tới vài trăm nghìn đồng.Địa chỉ: Số 33 Ngõ 102 – Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà NộiĐồng phục Hải AnhĐồng phục Hải Anh chuyên thiết kế áo đồng phục trường học, đồng phục theo lớp các cấp với phong cách khỏe khoắn, năng động. Xưởng sản xuất của Đồng phục Hải Anh sở hữu hơn 100 máy móc chuyên dụng hiện đại đáp ứng số lượng đặt hàng lớn cho các trường quốc tế trên địa bàn Hà Nội và Hồ Chí Minh.Địa chỉ: 268 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà NộiThế Giới Đồng Phục – UniworldNhiều trường mầm non quốc tế như TGB Preschool, mầm non Việt Úc, mầm non Canada Maple Bear,… đều đã tin tưởng và lựa chọn mẫu áo phông đồng phục có cổ tại Uniworld. Uniworld hiện đang thiết kế và cung cấp được những mẫu đồng phục mầm non đẹp với những chất liệu phong phú để khách hàng lựa chọn. Ưu điểm của đồng phục mầm non quốc tế Uniworld luôn thu hút được khách hàng chính là mức giá thành sản phẩm.Địa chỉ: Số 19, ngõ 42, Võ Thị Sáu, quận Hai bà Trưng, Hà NộiĐồng phục Phương ThảoCác mẫu phông dành cho đồng phục mầm non quốc tế tại Phương Thảo được các trường lựa chọn ở phân khúc trung – cao cấp với chất vải có % cotton cao hơn, mẫu mã cũng đơn giản và lịch sự hơn. Từ việc thiết kế, chọn vải, cắt may đến in hình, đảm bảo các mẫu đồng phục mầm non thành phẩm hài hòa giữa kiểu dáng và màu sắc, chất liệu vải tốt, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.Địa chỉ: 143 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đài TH TP. HCM HTV9 đưa tin về Dony Mask trong chương trình "Nhịp sống kinh doanh"