Xưởng Sản Xuất May Áo Thun Local Brand Uy Tín HCM

Địa chỉ xưởng may áo quần thời trang thiết kế Local Brand TPHCM

Bạn đang tìm xưởng may áo thun, may quần áo thời trang cho thương hiệu Local Branh của chính mình tại TPHCM? Vậy liên hệ xưởng may Local Brand nào uy tín?

Áo thun local brand là áo thun được sản xuất và mang thương hiệu trong nước. Đây cũng chính là xu hướng lựa chọn của nhiều khách hàng trẻ tuổi hiện nay. Nếu bạn đang muốn tìm xưởng may áo thun local brand mang đậm phong cách, cá tính và tạo thương hiệu riêng thì top 10 xưởng may áo thun local brand được liệt kê dưới đây sẽ là những thông tin bạn đang kiếm tìm.1. DONY – Xưởng may áo thun local brand tại TP HCMVới hơn 12 năm kinh nghiệm gia công sản xuất cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới, đạt tiêu chuẩn Âu Mỹ, Nhật Bản… Xưởng may mặc DONY không quá khó khăn để chinh phục các nhãn hàng thời trang thiết kế nội địa bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ vượt kỳ vọng.Tại xưởng may DONY, dù là món quần áo trị giá vài trăm dolla hay Việt Nam đồng, đơn hàng lớn nhỏ đều được vận hành cùng một hệ thống chuyên nghiệp. Không chỉ duy trì hoạt động kinh doanh và vị trí ổn định, Xưởng may áo thun local brand DONY còn sở hữu: xưởng thêu, xưởng in, máy dò kim loại và các trang thiết bị hiện đại trong ngành may mặc để hỗ trợ trọn gói cho khách hàng, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.Tọa lạc tại khu vực nổi tiếng về may mặc Sài Gòn, ngay đường Bàu Cát 2, quận Tân Bình, TP. HCM, di chuyển đến các khu vực trung tâm nhanh chóng và dễ dàng, xưởng may DONY được các công ty thời trang, chủ shop, thương hiệu thiết kế tin tưởng chọn làm hậu phương cho hoạt động kinh doanh của mình.Toàn bộ các sản phẩm do xưởng may DONY sản xuất đều được tuân thủ quy trình sản xuất, giám sát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn đã cam kết với khách hàng. Ngoài lợi thế về nguồn nhân công may kinh nghiệm, tay nghề cao và gắn bó lâu năm, xưởng may DONY còn có đội ngũ QC kỹ tính chuyên kiểm soát hàng hóa hoá đi Nhật Bản, Mỹ, châu Âu,…Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH MAY MẶC DONY+ MST: 0313291251+ Xưởng & Văn Phòng:142/4 Bàu Cát 2, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM+ Xưởng may:355/23 Kênh Tân Hóa, Quận Tân Phú, TP HCM+ Xưởng in thêu:8 Thép Mới, Quận Tân Bình, TP HCM+ Điện thoại: 0901893234 (Ms Ngọc Ánh) – 0906718123 (Mr Hồ Long) – 0938842123 (Ms Mỹ Linh)+ Hotline: 1900 9449+ Email: info@dony.vn2. Xưởng may áo thun local brand Đại ThắngXưởng may áo thun local brand số lượng ít Đại Thắng, với mong muốn hỗ trợ cho các shop nhỏ bắt đầu với con đường kinh doanh áo thun local brand, một xu hướng rất hot tại Việt Nam đối với giới trẻ.3. Xưởng may áo thun local brand WigoWigo không ngừng lao động và sáng tạo để tạo ra nhiều mẫu áo cho nhiều đơn vị làm đồng phục hay các shop cần nhập áo bán sỉ. Wigo có xưởng sản xuất tận gốc, không qua trung gian nên đảm bảo giá thành tốt cho khách hàng4. Xưởng may áo thun local brand KabutoKabuto chuyên nhận đặt áo phông giá sỉ, áo đồng phục với chất lượng bền đẹp, và giá rẻ. Ngoài ra, Kabuto còn có đa dạng mẫu mã, chất liệu để khách hàng tha hồ lựa chọn.5. Xưởng may áo thun AtlanAtlan cung cấp áo thun sỉ giá gốc, may áo thun đồng phục giá tốt nhất. Không chỉ cung cấp áo thun cho khách hàng trong nước, Atlan còn sản xuất áo thun sỉ xuất khẩu đảm bảo chất lượng.6. Xưởng may áo thun Saigon UniformXuất phát từ một xưởng gia công nhỏ chỉ có vài công nhân, Saigon Uniform đã phát triển lớn mạnh trở thành một trong những đơn vị đưa sản phẩm áo thun Việt Nam ngày một vươn lên trên thị trường. Xưởng cũng luôn nỗ lực để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời nhất.Còn rất nhiều các xưởng chuyên may về đồng phục , sản xuất áo thun local branb uy tín khác. Bạn có thể chọn một địa chỉ, vị trí phù hợp với nhu cầu của bản thân và đơn vị mình nhé.