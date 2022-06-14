تم إطلاق VOYAH FREE في أوروبا وتم افتتاح معرض VOYAH
OSLO, NORWAY, June 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- تم افتتاح شركة "VOYAH FREE" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية الذكية على مستوى الأداء، في أوروبا عندما كانت تبيع بشكل جيد في السوق الصينية لمدة عام تقريباً. في 11 يونيو 2022، تم افتتاح معرض VOYAH، الواقع في Klingenberggt. 7 في وسط أوسلو بالنرويج. حيث اجتمع أكثر من 100 شخص، بما في ذلك ضيوف وإعلام وممثلو عملاء ليشهدوا افتتاح العمل في هذا اليوم، الذي تم خلاله إطلاق "سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الذكية على مستوى الأداء من طراز "VOYAH FREE" و "السيارة الكهربائية الفاخرة الرائدة متعددة الاستخدامات من طراز "VOYAH Dream" لأول مرة معاً.
قال Lu Fang، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة " VOYAH Automobile VOYAH": "العلامة التجارية الجديدة للطاقة الراقية التي أطلقتها Dongfeng Motor Group، ملتزمة بالتكامل المثالي لأداء القيادة والتكنولوجيا الذكية، وذلك لتشكيل التأثير العالمي للعلامات التجارية الصينية. وفي المستقبل، ستستخدم VOYAH موارد Dongfeng الخارجية القوية والتكنولوجيا المبتكرة ونموذج الأعمال لتقديم تجربة جديدة للسيارات الكهربائية الذكية".
قال Torje Aleksander Sulland، الرئيس التنفيذي لشركة Electric Way، والموزع النرويجي لـ VOYAH: "إن خطوط هياكل VOYAH الجميلة ومفهوم التصميم الفريد وروح الاستكشاف الواردة في القصة الشرقية لأجنحة الصقور الكبيرة التي تنتشر هي موضع إعجاب الناس. إن الأداء القوي لـ VOYAH FREE، ومتعة القيادة المطلقة، وتكنولوجيا السلامة والتجربة الكهربائية عالية الجودة تجعل القيادة آمنة وسليمة. نعتقد أن سكان الشمال سيفضلون VOYAH".
إن VOYAH FREE، النموذج الأول من VOYAH Automobile الذي يتم تصديره إلى أوروبا، متوافق مع المناخ الجغرافي المحلي في النرويج ومفهوم حماية البيئة والطلب في السوق على السيارات الكهربائية المتطورة. تتمتع VOYAH FREE بميزة الطاقة التي يمكن مقارنتها بالتشغيل الفائق، مع أداء بطارية مستقر. كما أن لديها نظام تعليق هوائي قابل للتعديل يصل إلى 100 مم لأعلى ولأسفل ونظام دفع رباعي ذكي للسيارة بأكملها. إنها تطابق أوضاع القيادة الأربعة "الاقتصادية، والراحة، والكفاءة العالية، والنزهة"، والتكيف مع ظروف الطريق المعقدة وإرضاء المستخدمين النرويجيين بطرق مختلفة.
من خلال التحضير المتعمد والعمل الجاد، يحمل أول معرض VOYAH في الخارج مفهوم العلامة التجارية لـ VOYAH، ومن خلال التكامل البارع لملمس الحياة والتكنولوجيا المستقبلية والعناصر الصينية، فإنه يجسد "العلموية الحساسة لدرجة الحرارة". يُذكر أنه يمكن للمستخدمين النرويجيين تحديد موعد للاختبار التجريبي لـ VOYAH FREE بعد وقت قصير من افتتاح معرض أوسلو VOYAH. في الربع الأخير من هذا العام، ستبدأ السوق النرويجية في تسليم كميات كبيرة من السيارات الجديدة.
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صدر هذا البيان الصحفي من خلال عرب نيوزواير (www.arabnewswire.com) – وهي خدمة صحفية مع توزيع بيان صحفي على العالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Cheng Hua
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