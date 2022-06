Anubi Digital sigla una partnership con Maple Finance e offre nuove opportunità nella DeFi istituzionale

L’accordo con Maple Finance è un nuovo tassello nella costruzione del nostro servizio per i soggetti istituzionali italiani, sempre più alla ricerca di remunerative esposizioni ai digital asset.” — Diego D'Aquilio - CEO Anubi Digital

TORINO, ITALIA, June 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- Dopo essere stata una delle prime aziende italiane tra quelle iscritte al registro speciale dell’OAM per i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale, Anubi Digital, la piattaforma di custodia attiva di digital asset, sigla il suo terzo accordo internazionale in pochi mesi.

Dopo aver portato per la prima volta in Italia la DeFi istituzionale con Aave Arc e aver siglato una partnership con Celsius per ampliare l’offerta di strategie CeFi, avvia un nuovo importante progetto con Maple Finance.

La collaborazione permette ad Anubi Digital di offrire a tutti i soggetti regolati italiani la possibilità di partecipare in qualità di “lender” alla pool di liquidità istituzionale di Maple Finance, con il vantaggio di avere una controparte certa e garantita così da rendere ancora più lineare l’approccio alla DeFi istituzionale da parte di family office, Sim e banche italiane.

La pool di liquidità ha come controparte (“single borrower”) Alameda Research, una delle principali realtà del mondo crypto, fondata nel 2017 da Sam Bankman-Fried, anche CEO di FTX. Alameda prevede di arrivare entro la fine dell’anno a garantire fino a 1 miliardo di USDC di richiesta in prestito. Alla pool possono accedervi solo soggetti istituzionali e Anubi Digital è al momento l’unica azienda italiana in grado di consentirlo ai propri clienti.

Maple Finance si sta posizionando come la principale piattaforma di DeFi istituzionale, avendo generato prestiti per un controvalore di oltre 1,5 miliardi di dollari in solo 12 mesi e potendo contare tra i suoi partner e investitori realtà come Alameda, Genesis Trading e Celsius Network.

Diego D’Aquilio, CEO e co-fondatore di Anubi Digital, commenta: “L’accordo con Maple Finance è un nuovo, importantissimo tassello nella costruzione del nostro servizio per i soggetti istituzionali italiani, sempre più alla ricerca di una nuova e remunerativa esposizione ai digital asset. Il mercato sta evolvendo a una velocità impressionante e Anubi Digital, con Maple Finance, punta a offrire ai soggetti regolati una soluzione estremamente solida e, al contempo, di semplice esecuzione”.



-------------------



About Anubi Digital

Nata a novembre 2020 ed attiva sul mercato italiano da fine 2021, Anubi Digital è una piattaforma di custodia passiva e attiva di asset digitali, inclusi NFT, pensata per un pubblico sempre più vasto e consapevole, desideroso di possederli in maniera sicura, semplice e remunerativa. Tra le prime aziende al mondo a fornire accesso alla DeFi istituzionale (permissioned) è fondata da Diego D’Aquilio, attivo nel mondo crypto dal 2015, Adriano Marconetto, oltre 20 anni di esperienza nel mondo tech e Federico Nitidi, che ha costruito attività in Italia, Israele e Stati Uniti nell’ambito della DeFi.

anubidigital.com



About Maple Finance

Maple è un network istituzionale di cripto-capitali che ha l’obiettivo di portare i mercati finanziari, che valgono oltre 1 trilione di dollari, sulla blockchain. Maple fornisce l'infrastruttura necessaria a chi si occupa di credito per scalare e gestire in modo efficiente le attività di prestito in criptovalute e connettere i capitali dei lender istituzionali e individuali alle più importanti realtà innovative. Creato sia con le istituzioni finanziarie tradizionali sia con i leader della finanza decentralizzata, Maple sta trasformando i mercati dei capitali combinando gli standard di compliance della industry e la due diligence con i prestiti consentiti da smart contract e blockchain. Maple è la porta d'accesso alla crescita per le istituzioni finanziarie, i pool delegate e le aziende che cercano capitali sulle blockchain.

Per maggiori informazioni, visitare maple.finance