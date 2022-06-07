Oobit, Mobil Kullanıcılar için Devrimsel Bir Kripto Ödeme Uygulamasını Başlattı
EINPresswire.com/ -- Oobit Technologies Pte. Ltd ”Özel Limited Şirketi”, bir finansal hizmetler ve blok zinciri teknolojisi sağlayıcısı, iOS ve Android'deki mobil kullanıcılar için Oobit uygulamasının faaliyete geçirildiğini duyurmaktan memnuniyet duyar. Oobit'in çığır açan ödeme uygulaması, kripto para ödemelerinin günlük işlemler için hem bireyler hem de işletmeler tarafından yaygın olarak benimsenmesini teşvik etmek için tasarlanmıştır. Kullanıcılar artık dünya genelinde, sıfır ağ bağlantısı veya gas ücreti ile, kripto para birimiyle ödeme yapabilir ve ödeme alabilir; ayrıca dahili kripto alım-satım sistemlerini kullanarak fiat para birimini kripto para birimine hızla dönüştürebilirler.
Oobit'in yenilikçi ödeme hizmeti, aşağıdakileri içeren bir dizi önemli açıdan benzerlerinden ayırt edilebilir:
● Herhangi bir kripto varlığı göndermek için işlem/ağ/gaz ücreti alınmayan OBN ağı.
● 1-3 saniye içinde hızla gerçekleşen işlemler.
● Oobit'i herkes ve her tür ödeme için uygun bir seçenek haline getiren mikro ödeme uyumluluğu (>$0.01).
● Bir kullanıcının hesap etkinliğinin ve işlem geçmişinin gizliliğini garanti eden sorunsuz, sınır ötesi ödemeler.
● Oobit'i her şeyi kapsayan bir B2B (Business to Business) - “Firmadan Firmaya”, B2C (Business to Customer) - “Firmadan Tüketiciye” ödeme çözümü yapan; bireyler ve işletmeler için eşit erişilebilirlik.
● İşlemlerin kaybolmasını veya zincirler arası çalışabilirlik konusunda kafa karışıklığını önlemek için, bir cüzdan adresi yerine doğrudan bir cep telefonu numarasına veya telefonunuzdaki kişilere yapılan ödemeler.
2017 yılında kurulan Oobit, bugün Singapur'daki genel merkezi, İsrail’deki düşünce liderliği ve Avrupa Birliği'ndeki operasyonları kolaylaştırmak için Estonya'daki lisanslı ofisi ile sağlam bir uluslararası ayak izine sahip. Oobit uygulamasının çıkışı, şirketin temel hedefi olan kripto erişilebilirliğini günlük kullanım için teşvik etmeyi muhafaza ediyor. Uygulama, 40'tan fazla farklı kripto para birimini destekliyor ve kullanıcılar, kripto varlıklarını doğrudan kredi kartı veya banka havalesi yoluyla satın alma seçeneğine sahipler. Üstelik kullanıcılar, işlemleri gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve günün her saati güvenilirliği temin etmek için Oobit'in 7/24 müşteri destek hizmetine de erişebilirler. Firmalar için Oobit, her büyüklükteki katılımcı şirketin müşteriler ve satıcılar tarafından kriptoda ödeme yapması ve ödeme alması için basit ve verimli bir ödeme çözümü sağlayan uygulamanın kurumsal modülüdür. ‘Firmalar için Oobit’in diğer özellikleri arasında, muhasebe ve vergilendirme amaçları için işlem faturaları oluşturma yeteneğinin yanı sıra, Oobit topluluğu üyelerinin hareket halindeyken hızlı ve kolay işlemler gerçekleştirmek için, cep telefonu numarası veya QR kodu aracılığıyla, erişebilecekleri özelleştirilebilir iş profilleri açma seçeneği yer alır.
Oobit mobil uygulaması, bir dizi stratejik ortaklık aracılığıyla varlıklar için sağlam güvenlik, sigorta/merkezileştirme ve KYC/AML uyumluluğu sağlar. Ayrıca, iş ortağı olan GK8’in, tescilli MPC cüzdan teknolojisi aracılığıyla, kullanıcılara varlıkların güvenli depolamasını, son teknoloji ürünü ile sağlar. Tüm işlemler Aon tarafından sigortalanır ve merkezileştirilir, ve KYC hizmetleri hızlı ve kullanıcı dostu bir işe alım süreci için Sumsub tarafından sağlanır. Son olarak, Elliptic'in zincir analizi hizmetleri, Oobit'in bireysel tüketicilerden küçük işletmelere ve büyük işletmelere kadar değişen çeşitli bir müşteri topluluğu tarafından kullanımı için geçerliliğini garanti eden yasal uyumluluğu sağlar.
Kurucu ortak ve COO Aharon Miller, şirketin yeni mobil uygulamasının piyasaya sürümü hakkında şunları söyledi: “Oobit’te, küresel finansal sistemin evrimi, önümüzdeki on yılda yeni nesil tüketicilerin kimler olacağı ve hangi ihtiyaçları ve tercihleri dile getirecekleri hakkında düşünmeye epeyce zaman harcıyoruz. Bugün, dünyada iki milyardan fazla insan finansal olarak yetersiz hizmet alıyor ve dijital varlıklar çağında, fonları basit, hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde taşıyan temel bir platformdan yoksunlar.”
“Oobit'in çıkış yolu, hareketlilik ve bağlanabilirliğe büyük önem atfeden, dijital değerler dünyası ile tam uyumluluk için tasarlanmış bir kripto ödeme uygulaması oluşturmaktı. Uygulamamızın çıkışı, fonların yönetim ve hareketinin sadece birkaç kişinin sahip olduğu bir ayrıcalık değil de, dünya genelindeki tüm insanlar ve işletmeler için temel bir hak haline getiren yeni nesil hizmetler inşaa etmeye olan bağlılığımızı sembolize ediyor.”
Oobit Hakkında
Oobit, 2017 yılında basit bir amaç ile kuruldu: günlük yaşamda kripto para biriminin benimsenmesini artırmak. Bu uğurda Oobit, bugün kriptoda ödeme yapması veya ödeme alması gereken herkes için çevik ve kullanıcı dostu bir ödeme çözümü sağlama misyonunda finansal hizmetler ve blok zinciri inovasyonunun ön saflarında yer almaktadır. Oobit mobil uygulaması, kripto varlıkları satın almak için entegre özellikler, nakit yönetimi hizmetleri ve giderek büyüyen bir ‘Oobit ile ödeme yapan’ bireyler ve işletmeler topluluğuna erişimi bünyesinde bulunduran daha geniş bir ekosisteminin temel öğelerinden biridir.
Moran Signer
Oobit'in yenilikçi ödeme hizmeti, aşağıdakileri içeren bir dizi önemli açıdan benzerlerinden ayırt edilebilir:
● Herhangi bir kripto varlığı göndermek için işlem/ağ/gaz ücreti alınmayan OBN ağı.
● 1-3 saniye içinde hızla gerçekleşen işlemler.
● Oobit'i herkes ve her tür ödeme için uygun bir seçenek haline getiren mikro ödeme uyumluluğu (>$0.01).
● Bir kullanıcının hesap etkinliğinin ve işlem geçmişinin gizliliğini garanti eden sorunsuz, sınır ötesi ödemeler.
● Oobit'i her şeyi kapsayan bir B2B (Business to Business) - “Firmadan Firmaya”, B2C (Business to Customer) - “Firmadan Tüketiciye” ödeme çözümü yapan; bireyler ve işletmeler için eşit erişilebilirlik.
● İşlemlerin kaybolmasını veya zincirler arası çalışabilirlik konusunda kafa karışıklığını önlemek için, bir cüzdan adresi yerine doğrudan bir cep telefonu numarasına veya telefonunuzdaki kişilere yapılan ödemeler.
2017 yılında kurulan Oobit, bugün Singapur'daki genel merkezi, İsrail’deki düşünce liderliği ve Avrupa Birliği'ndeki operasyonları kolaylaştırmak için Estonya'daki lisanslı ofisi ile sağlam bir uluslararası ayak izine sahip. Oobit uygulamasının çıkışı, şirketin temel hedefi olan kripto erişilebilirliğini günlük kullanım için teşvik etmeyi muhafaza ediyor. Uygulama, 40'tan fazla farklı kripto para birimini destekliyor ve kullanıcılar, kripto varlıklarını doğrudan kredi kartı veya banka havalesi yoluyla satın alma seçeneğine sahipler. Üstelik kullanıcılar, işlemleri gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve günün her saati güvenilirliği temin etmek için Oobit'in 7/24 müşteri destek hizmetine de erişebilirler. Firmalar için Oobit, her büyüklükteki katılımcı şirketin müşteriler ve satıcılar tarafından kriptoda ödeme yapması ve ödeme alması için basit ve verimli bir ödeme çözümü sağlayan uygulamanın kurumsal modülüdür. ‘Firmalar için Oobit’in diğer özellikleri arasında, muhasebe ve vergilendirme amaçları için işlem faturaları oluşturma yeteneğinin yanı sıra, Oobit topluluğu üyelerinin hareket halindeyken hızlı ve kolay işlemler gerçekleştirmek için, cep telefonu numarası veya QR kodu aracılığıyla, erişebilecekleri özelleştirilebilir iş profilleri açma seçeneği yer alır.
Oobit mobil uygulaması, bir dizi stratejik ortaklık aracılığıyla varlıklar için sağlam güvenlik, sigorta/merkezileştirme ve KYC/AML uyumluluğu sağlar. Ayrıca, iş ortağı olan GK8’in, tescilli MPC cüzdan teknolojisi aracılığıyla, kullanıcılara varlıkların güvenli depolamasını, son teknoloji ürünü ile sağlar. Tüm işlemler Aon tarafından sigortalanır ve merkezileştirilir, ve KYC hizmetleri hızlı ve kullanıcı dostu bir işe alım süreci için Sumsub tarafından sağlanır. Son olarak, Elliptic'in zincir analizi hizmetleri, Oobit'in bireysel tüketicilerden küçük işletmelere ve büyük işletmelere kadar değişen çeşitli bir müşteri topluluğu tarafından kullanımı için geçerliliğini garanti eden yasal uyumluluğu sağlar.
Kurucu ortak ve COO Aharon Miller, şirketin yeni mobil uygulamasının piyasaya sürümü hakkında şunları söyledi: “Oobit’te, küresel finansal sistemin evrimi, önümüzdeki on yılda yeni nesil tüketicilerin kimler olacağı ve hangi ihtiyaçları ve tercihleri dile getirecekleri hakkında düşünmeye epeyce zaman harcıyoruz. Bugün, dünyada iki milyardan fazla insan finansal olarak yetersiz hizmet alıyor ve dijital varlıklar çağında, fonları basit, hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde taşıyan temel bir platformdan yoksunlar.”
“Oobit'in çıkış yolu, hareketlilik ve bağlanabilirliğe büyük önem atfeden, dijital değerler dünyası ile tam uyumluluk için tasarlanmış bir kripto ödeme uygulaması oluşturmaktı. Uygulamamızın çıkışı, fonların yönetim ve hareketinin sadece birkaç kişinin sahip olduğu bir ayrıcalık değil de, dünya genelindeki tüm insanlar ve işletmeler için temel bir hak haline getiren yeni nesil hizmetler inşaa etmeye olan bağlılığımızı sembolize ediyor.”
Oobit Hakkında
Oobit, 2017 yılında basit bir amaç ile kuruldu: günlük yaşamda kripto para biriminin benimsenmesini artırmak. Bu uğurda Oobit, bugün kriptoda ödeme yapması veya ödeme alması gereken herkes için çevik ve kullanıcı dostu bir ödeme çözümü sağlama misyonunda finansal hizmetler ve blok zinciri inovasyonunun ön saflarında yer almaktadır. Oobit mobil uygulaması, kripto varlıkları satın almak için entegre özellikler, nakit yönetimi hizmetleri ve giderek büyüyen bir ‘Oobit ile ödeme yapan’ bireyler ve işletmeler topluluğuna erişimi bünyesinde bulunduran daha geniş bir ekosisteminin temel öğelerinden biridir.
Moran Signer
Oobit Technologies Pte. Ltd
moran@oobit.com
+65 8819 1139
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn