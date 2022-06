L’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille lance une campagne de sensibilisation à la santé mentale

L’Institut Atlas lance de sa campagne « On ne voit pas ce qu’ils voient », pour le Mois de sensibilisation au trouble de stress post-traumatique.

Nous diffusons ces histoires pour faire comprendre au grand public ce que vivent les vétérans et leur famille qui doivent composer avec un trouble de stress post-traumatique.” — Fardous Hosseiny

OTTAWA, ON, CANADA, June 6, 2022 / EINPresswire.com / -- L’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille (anciennement le Centre d’excellence sur le trouble de stress post-traumatique) a le plaisir d’annoncer le lancement de sa campagne de sensibilisation à la santé mentale baptisée « On ne voit pas ce qu’ils voient », qui se déroulera durant le Mois de sensibilisation au trouble de stress post-traumatique. Cette campagne présente des expériences vécues par des vétérans des Forces armées canadiennes (FAC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ainsi que des membres de leur famille, en plus d’apporter un éclairage précieux sur la santé mentale des vétérans et de leur famille.Les récits, authentiques et fidèles, de vétérans et de membres de leur famille aideront la population à mieux comprendre leur cheminement. Ces histoires font aussi ressortir que les soins et le soutien pour les vétérans et leur famille doivent tenir compte des traumatismes et être facilement accessibles; les vétérans et leur famille doivent pouvoir s’y retrouver aisément pour obtenir l’aide dont ils ont besoin, où et quand ils en ont besoin et dans la forme qui leur convient le mieux.Fardous Hosseiny, président et chef de la direction de l’Institut Atlas, explique que son organisme a demandé à des vétérans et leur famille des quatre coins du Canada de raconter leurs histoires de service, de traumatisme, d’espoir et de guérison – des histoires qui échappent à bien des personnes au pays. « Nous diffusons ces histoires pour faire comprendre au grand public ce que vivent les vétérans et leur famille qui doivent composer avec un trouble de stress post-traumatique et d’autres troubles de santé mentale connexes qui sont associés à leur service, ajoute-t-il. Nous espérons aussi que ces histoires feront comprendre aux membres de la communauté des FAC et de la GRC qu’ils ne sont pas seuls à vivre ce qu’ils vivent et qu’ils peuvent guérir et se rétablir. »M. Hosseiny souligne aussi qu’un vétéran sur quatre est aux prises avec des problèmes de santé mentale, et que ce nombre est encore plus grand quand les membres des familles sont pris en compte. Le fait de faire connaître ce que vivent les vétérans et leur famille mènera à une meilleure compréhension de leur situation et à des services mieux adaptés à leurs besoins.« Nous savons que certains récits toucheront de près certaines personnes et pourraient susciter des émotions difficiles, explique l’adjudant (à la retraite) Brian McKenna, conseiller stratégique national – vétérans à l’Institut Atlas. Nous avons mûrement réfléchi à ce que nous allions diffuser et à la manière de nous y prendre, mais à dire vrai il n’est pas possible de dorer la pilule quand il s’agit de traumatismes. Il nous faut parler de ce que nous avons vécu pour que d’autres dans une situation semblable sentent que quelqu’un les comprend et que quelque chose peut être fait. »En plus de sensibiliser le grand public, cette campagne vise à :• mettre en évidence la variété des expériences vécues par les vétérans ayant des problèmes de santé mentale et les membres de leur famille qui les appuient et qui ont des besoins qui leur sont propres• lutter contre la stigmatisation en matière de maladie mentale chez les vétérans• renseigner la communauté des vétérans sur les soins et les services dont ils peuvent profiter avec leur famille• souligner le besoin d’accroître la recherche clinique sur les troubles de santé mentale liés à des traumatismesBien qu’il ne soit pas un fournisseur de services, l’Institut Atlas travaille à renforcer les capacités des fournisseurs de services pour qu’ils soient mieux préparés à répondre efficacement aux besoins en santé mentale des vétérans et de leur famille. Dans le cadre de son mandat, l’Institut Atlas diffuse la recherche pertinente sur la santé mentale des vétérans aux fournisseurs de services, aux chercheurs ainsi qu’aux vétérans et à leur famille dans un langage clair et un format convivial.Pour voir la campagne et pour obtenir plus d’information, consultez le https://www.atlasveterans.ca/fr/ce-quils-voient Si vous cherchez du soutien, l’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille vous recommande de communiquer avec le Service d’aide d’Anciens Combattants Canada, qui est offert jour et nuit durant toute l’année. Les vétérans, les familles et les aidants peuvent appeler gratuitement ce service, au 1-800-268-7708 (ATS : 1-800-567-5803), pour parler à un professionnel de la santé mentale. Vous trouverez d’autres ressources à la page https://www.atlasveterans.ca/fr/repertoire-des-services/ Pour tout complément d’information, veuillez joindre :Genevieve Gagnonmedia-atlas@theroyal.caÀ propos de l’Institut AtlasL’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille est un organisme intermédiaire indépendant financé par Anciens Combattants Canada. Il réunit des vétérans, des familles, des fournisseurs de services et des partenaires de recherche pour approfondir, réunir et diffuser des connaissances sur la santé mentale des vétérans et de leur famille. L’Institut Atlas facilite la mise en application de ces connaissances afin d’améliorer les traitements et les mesures de soutien.