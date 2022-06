Craig Simmons se une a Torino Capital como Director Ejecutivo de Mercados de Capitales - Banca de Inversión

Share This Article

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, June 2, 2022 / EINPresswire.com / -- Craig Simmons se une a Torino Capital como Director Ejecutivo de Mercados de Capitales - Banca de InversiónCraig Simmons aporta una enorme experiencia en los mercados de capitales de deuda y de acciones, en las ventas de renta fija y en la procura de capital privado. El Sr. Simmons cuenta con una amplia y profunda experiencia en el trato con empresas pertenecientes a la lista Fortune 500, así como importantes firmas de capital privado e inversores institucionales. Comenzó su carrera en 1984 en First Boston, en el área de finanzas corporativas. Posteriormente, emprendió una destacada Carrera profesional en instituciones como Sumitomo Bank, Cantor Fitzgerald, Williams Capital y Drexel Hamilton. La dilatada trayectoria del Sr. Simmons ha abarcado tanto la banca como las ventas institucionales.Sobre su incorporación al equipo de Torino Capital, el Sr. Simmos expresó lo siguiente: "Estoy encantado de unirme al equipo de Torino. Espero aprovechar mis relaciones con los clientes para hacer de Torino un actor importante en el espacio de la diversidad y la inclusión."El Sr. Simmons se graduó en el Amherst College con una licenciatura en Estudios Asiáticos. Pasó dos años estudiando en el extranjero, en Japón, donde obtuvo el cinturón negro de karate. Vale destacar que el Sr. Simmos comenzó su carrera professional en el país asiático, incluyendo el desarrollo y mantenimiento de clientes inversores institucionales japoneses.Como parte del equipo de Torino Capital, el Sr. Simmons será responsable de todo el desarrollo de la iniciativa de negocios de propiedad de minorías de Torino, ESG, la identificación y la obtención de asociaciones vitales y nuevas fuentes de ingresos, así como el desarrollo de nuevas empresas de negocios, incluyendo la negociación y el desarrollo de marketing estratégico, inversión, obtención de capital y asociaciones comerciales."Craig es una gran incorporación a nuestra empresa. Su probada trayectoria en el crecimiento de diversos negocios de mercados de capitales y su credibilidad en los grupos de tesorería corporativa es una combinación perfecta para nuestro negocio actual en Latinoamérica” declaró Víctor Sierra, Presidente y CEO de Torino Capital". El Sr. Simmons es titular de las licencias Series 3, 7, 63 y 79.