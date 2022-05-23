纽约新闻专线 2022 年 5 月 23 日

Paul Rushworth-Brown pre release book signing 预售书签约红冬之旅 US National Times 美国国家时报 RED WINTER JOURNEY By Paul Rushworth-Brown

一部关于爱情、家庭和战争的黑暗而戏剧性的散文，毫不费力地将历史的现实主义带入你的想象……一本好书！ 现代作家通常不知道生活在过去是什么感觉，但拉什沃思-布朗在这部有成就、大气且深思熟虑的小说中以高超的技巧做到了这一点”——美国国家时报 美国纽约市纽约市，2022 年 5 月 22 日

'Red Winter Journey' has been chosen as one of the best books to read in 2022《红冬之旅》被选为2022年最佳阅读书籍之一” — Indiebook reviewer

NEW YORK CITY, 纽约, UNITED STATES, May 28, 2022 /EINPresswire.com/ -- 红色冬季之旅节选

托马斯在吧台上放了一个便士，“啤酒，酒吧老板。”他转身，被他面前弯下的皱纹脸震惊了，她耳语般的白发从她的乳头两侧伸出。她的脸上深深的皱纹像路线图一样蔓延开来，她的左眼几乎像月亮一样充满了色彩和悲伤。提醒世界上可怜的可怜虫。

他已经感受到饥饿的痛苦，不希望其他任何人，“来，带上这个，和你一起走，喂你的狗粮，或者更有可能是你的'usband，他没有更多的工作了。”

她抬起颤抖的手，那只手裹着一只脏兮兮的小羊毛手套，指节被割破了。托马斯把两便士放在她的掌心。

“我或任何男人会为母亲做的更少吗？因为是恶人唾弃老妇人。”然后他想起了自己的母亲，这让他很难过。

威廉，从来不是两兄弟中最聪明的，看起来很困惑，“你为什么要那样做，托马斯？”

托马斯笑道：“世界上有些人的境遇比我们差得多，兄弟，一个好的转折值得另一个转折。”

“一个好的转折值得另一个。”托马斯有一天会被这些话所困扰。

当您回到过去时，美丽的冬季背景和引人入胜的动作将在您面前上演。你会笑，会哭，也会对曲折感到敬畏，对自己说，“我没想到会这样”。文字非常具有描述性，钩子非常大胆，并以一种将读者在时间和地点。所以，翻页，回到过去，跟随拉什沃斯夫妇在这个苦乐参半的历史传奇中的爱情、冒险和生存之旅。一切都不像看起来的那样！

RED WINTER JOURNEY 讲述了 16 岁的汤米·拉什沃思 (Tommy Rushworth) 的旅程以及他在被绑架到议会军与查尔斯国王和保皇党军队作战后为生存而战的故事。严冬、疾病、与骑士队的战斗以及他试图逃离间谍的努力都增加了汤米的不幸。

他的父亲托马斯·拉什沃思和他的拉里金祖父约翰·哈格里夫斯争分夺秒地寻找并将他从一场他们不想参与的战争中拯救出来。在布拉德福德，他们担心自己的生命，直到一个神秘的陌生人寻求他们的帮助。

回到霍沃斯，威廉和露西的爱情故事在社会阶层的迫害中受到了考验，露西的父亲试图在时代腐败的法庭上阻止他们的婚姻。

以 1642 年英国内战为背景，人们可以沉浸在这个故事中，发现生活在这个叛逆时代的更丰富多彩、更坦率的细节。汤米能回家吗？露西和威廉的爱情会长久吗？这位老乞丐在这一切中扮演了什么角色？没有直线，只有曲折和阴谋，直到最后。

血腥的战争地狱和家庭苦难的传奇故事以非凡的叙事和事实准确性推动了这部时代剧的发展，这位才华横溢的作家创作了 SKULDUGGERY，并正在成为澳大利亚知名的新作家之一。

与作者的对话 为什么要写《红色冬季之旅》？你的灵感是什么？

“这些人的历史很少被人想到，甚至很少有人写出来，因为记录很少，因为大多数人都是文盲。有

写了很多关于贵族和女士的文章，但普通人呢。” Paul Rushworth-Brown - 2019 年 1 月

您如何创建或建模您的角色以适应故事的要求和读者的期望？

我相信我在《赤冬之旅》中的角色发展得很好。我相信读者更容易同情他们。一些读者说，他们迫不及待地想知道汤米在经历了所有的考验和磨难之后是否能回家。那么故事就这样结束了，谁看到了呢？

充满激情的曲折和冒险的历史之旅。

一个农民家庭陷入 1642 年英国内战蹂躏的故事。一个年轻人汤米·拉什沃思（Tommy Rushworth）在被征入议会军并参加战争后试图维持生计。老托马斯·拉什沃思（Thomas Rushworth Snr）正在与时间赛跑，以拯救他的儿子在一场他不想参与的战争中免于迫在眉睫的死亡。

回到霍沃斯，汤米的母亲绝望地等待着她儿子和丈夫下落的消息。在动荡和苦难中，威廉和露西发展了自己的爱情故事，并因阴谋破坏他们未来的庄园管家的迫害而受到了考验。

血腥的战争地狱和家庭苦难的传奇故事以非凡的叙事和事实准确性推动了这部时代剧的发展，这位才华横溢的作家创作了 SKULDUGGERY，并正在成为澳大利亚知名的新作家之一。

“一部关于家庭和战争的黑暗而戏剧性的散文，毫不费力地将历史的现实主义带入你的想象……一本很棒的书……”独立书评论家巴里

Red Winter Journey-Another Novel by Paul Rushworth-Brown