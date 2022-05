Stand-Privé.com digitalise son entrepôt avec Mecalux pour gérer 2600 commandes par jour

Grâce à Mecalux, Stand-Privé.com a triplé la surface de stockage de son entrepôt, et a réduit les délais et erreurs de préparation de commandes.

Avec les mêmes ressources, nous sommes désormais plus productifs. Grâce à la digitalisation, nous avons amélioré nos services et la satisfaction des clients .” — Julien Wang, fondateur associé de Stand-Privé.com

AULNAY-SOUS-BOIS, 09, FRANCE , May 24, 2022 / EINPresswire.com / -- Stand-Privé.com, l’entreprise e-commerce française spécialisée dans la mode et les accessoires, présente en France, Espagne et Italie, a choisi Mecalux pour digitaliser son entrepôt d’Aulnay-sous-Bois. Stand-Privé.com pourra ainsi faire face à la croissance exponentielle du nombre de commandes quotidiennes qui est passé de 1 300 à 2 600 par jour.Mecalux a installé le logiciel Easy WMS, avec les modules « WMS pour e-commerce » et « Préparation et gestion des expéditions multi-transporteur », ainsi que des rayonnages pour picking M7 et une mezzanine industrielle. Grâce à ces solutions, Stand-Privé.com a triplé la surface de stockage utile de son entrepôt, a réduit les délais de préparation des commandes et peut préparer les commandes plus rapidement et sans erreurs. « Avec les mêmes ressources, nous sommes désormais plus productifs. Grâce à la digitalisation, nous avons amélioré nos services et la satisfaction des clients », explique Julien Wang, fondateur associé de Stand-Privé.com.Easy WMS a été mis en œuvre en mode SaaS (Software as a Service), c’est-à-dire que le programme est hébergé dans le cloud. L’opérateur accède ainsi au logiciel via n’importe quel poste de travail connecté à Internet. L’un des principaux avantages de cette solution est que les données sont stockées sur des serveurs externes en toute sécurité. De plus, Easy WMS a été intégré à l’outil de gestion des ressources ERP de Stand-Privé.com, de sorte que les deux logiciels échangent des données et des informations pour le bon déroulement des opérations de l’entrepôt.Cette solution est complétée par la mise en œuvre de deux modules supplémentaires : « WMS pour e-commerce », destiné à réduire les délais de préparation des commandes, et « Préparation et gestion des expéditions multi-transporteur », conçu pour simplifier et accélérer les processus d’emballage et d’expédition des marchandises. Ce dernier module s’intègre également aux principaux transporteurs internationaux (dans le cas de Stand-Privé-com, ce sont Chronopost, Colissimo et Mondial Relay) pour la transmission d’informations d’envoi.Par le biais de terminaux mobiles, le logiciel envoie des instructions précises sur les tâches à réaliser. Par exemple, indique quels produits sont à récupérer et où les trouver, conçoit un itinéraire pour chaque opérateur tout en optimisant leurs déplacements lors du picking, et aide les opérateurs à regrouper les produits de chaque commande, en vérifiant qu’il ne manque aucune référence. « Notre priorité est de garantir la satisfaction du client, avec des livraisons dans les 24 à 72 heures. Avec l’aide d’Easy WMS, il n’y a plus d’erreurs et nous avons donc minimisé les retours dus à des erreurs de préparation et à un manque de stock », signale Julien Wang.