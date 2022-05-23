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فودز واي توقع اتفاقية مع لدن لتقديم حلول الدفع الآجل للعملاء

توقيع الاتفاقية

فودز واي تسعى لتقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في المملكة عبر تقديم حلول المدفوعات الآجلة بالتعاون مع لدن لزيادة تمكين رواد الأعمال

RIYADH, SAUDI ARABIA , May 23, 2022 /EINPresswire.com/ -- إنطلاقاً من حرصنا الدائم على رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وتقديم كافة الوسائل و الحلول المبنية على دراسة احتياجات السوق بمختلف قطاعاته ومعرفة النقاط التي من الممكن تحويلها إلى فرص تنعكس بشكل جوهري على التجربة النهائية للعملاء، قامت شركة فودز واي بتوقيع إتفاقية مع شركة لدن الرائدة في تقديم حلول المدفوعات الذكية لقطاع الأعمال والتي نهدف من خلالها إلى تقديم حلول جديدة من نوعها في المنطقة. حيث تُقدم لدن لقطاع الأعمال خدمة شراء منتجاتهم من الموردين و الدفع بشكل آجل بأقساط ميسرة دون رسوم استخدام وهي الخدمة الأولى من نوعها في المملكة.

وأوضح الأستاذ/ زياد الشمري الرئيس التنفيذي لـ فودز واي بأن الشركة تحرص دوماً على تقديم حلول مبتكرة لعملاؤها سواء كان ذلك متعلقاً بالمنتجات أو الخدمات المُقدمة لهم، وأن هذه الخطوة ستُمكن العملاء من الحصول على منتجاتهم بشكل ميسر دون الحاجة إلى الدفع بشكل مباشر أو تقديم أي ضمانات في حال كان الدفع بالآجل، مما سينعكس بشكل كبير على زيادة القوة الشرائية للعملاء في المقام الأول، و زيادة حجم التعامل التجاري بدون التأثير على قدرة العميل على التوسع أو زيادة حجم النفقات التشغيلية أو التأسيسية المطلوبة لأداء العمل.

ومن جانبه أوضح الأستاذ/ فراس الحمدان الشريك المؤسس لشركة لدن أن نموذج العمل قد تم بناءاً على قراءة دقيقة للتحديات التي تواجه قطاع الأعمال لاسيما قطاعات المطاعم، الترفيه و التجزئة التي ستستفيد بشكل كبير من هذه الآلية، لاسيما أنه قد تم التركيز بشكل أساسي على تسهيل كافة خطوات تقديم الطلب و اعتماده لتكون بشكل مؤتمت بالكامل عبر المنصة الإلكترونية التي ستساهم في تسهيل تجربة العميل، وعلى صعيد آخر، تقوم عبر خوارزميات الذكاء الصناعي للمنصة بتقييم العميل عبر التعاملات التي قام بها وبالتالي تقوم برفع تصنيفه مما يساعد على تكوين مؤشرات تساهم بشكل كبير في زيادة تعاملاته مع التجار.

و عبّر الأستاذ/ محمد المساعد الشريك المؤسس لـ فودز واي عن سعادته بهذه الشراكة التي ستُساهم بشكل كبير في مرونة التعاملات التجارية بين قطاعات الأعمال المختلفة، و زيادة استقرار قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة

Mohammad Al Mussaed
Foodz Way
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فودز واي توقع اتفاقية مع لدن لتقديم حلول الدفع الآجل للعملاء

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Consumer Goods, Food & Beverage Industry, IT Industry, Retail


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