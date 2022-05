Jose Eshkenazi Smeke Trebel Jose Eshkenazi Smeke Trebel 2 Jose Eshkenazi Smeke Trebel 2

Jose Eshkenazi Smeke: Carlo Ancelotti, el primer entrenador en ganar las 5 grandes ligas.

El entrenador de 62 años se convertiría en el único estratega en toda la historia que ha logrado conseguir ser campeón en los torneos nacionales de las principales ligas domesticas de Europa” — Jose Eshkenazi Smeke

MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, May 20, 2022 / EINPresswire.com / -- El pasado 30 de abril el entrenador italiano Carlo Ancelotti pasaría a la historia convirtiéndose en el primer estratega capaz de conseguir los cinco titulos de las ligas más importantes del mundo. Tras 27 largos años de carrera, Ancelotti ha podido dejar su sello en todos los lugares donde ha estado presente. Desde su tierra natal Italia, pasando por Alemania, Inglaterra, Francia y España, “Carletto” ha logrado el reconocimiento mundial consiguiendo un record que hasta ahora nadie más había conseguido, ganar todos los títulos de las ligas más prestigiosas del viejo continente.“Me llena de orgullo. Puedo decir que me gusta lo que hago”, declararía el entrenador. “Significa que lo he hecho bastante bien. Estoy orgulloso. Quiero seguir ganando títulos”El nacimiento de un hombre récord.Carlo Ancelotti, también conocido como Carletto nacería un 10 de junio de 1959 en Reggiolo, Italia. Desde joven mostraría condiciones especiales y una inteligencia superior al resto lo que lo convertía en un destacado mediocampista desde temprana edad. Debido a su talento natural, Ancelotti no tardaría en llamar la atención de los clubes profesionales logrando así fichar por el Parma de la Serie A, club con el cuál conseguiría debutar en el verano de 1976. Ancelotti tardaría muy poco tiempo en convertirse en uno de los mejores jugadores italianos de la época.Su experiencia sobre el césped era muy amplia; Dos mundiales disputados, dos eurocopas y casi 400 juegos en su trayectoria como profesional. Los logros más destacados de Ancelotti como futbolista serían la obtención de cuatro Scudettos y tres Copas de Europa formando parte de uno de los mejores AC Milan de todos los tiempos. Tras una larga carrera deportiva que culminaría en el año de 1992 con el AC Milan, Carletto no imaginaba que el final de su etapa como futbolista significaría el comienzo de una etapa aún más exitosa en su vida.Los primeros éxitos como entrenadorDespués de colgar los botines, el histórico zaguero comenzaría su aventura en los banquillos dirigiendo al equipo de su ciudad natal, el Reggiana. Con el conjunto de su localidad, Ancelotti conseguiría un meritorio ascenso a la Serie A iniciando una prometedora carrera como entrenador. Para 1996, el siguiente reto estaba en puerta y sería el Parma el encargado de darle una primera oportunidad en un banquillo de la Serie A. Tras dos años y un subcampeonato de liga, la Juventus de Turín sería el siguiente destino para el entrenador. Lamentablemente, Ancelotti no obtendría los resultados esperados y tras dos años en el banquillo de la veccia signora dejaría el banquillo del conjunto turinés en el verano de 2001.Dos años más tarde, después de alcanzar la gloria con el Milán ganando la Champions League disputada el Old Trafford de Manchester, Ancelotti por fin podría saldar su única deuda pendiente como entrenador, la de ganar un título de liga. Para el verano de 2004, El Milán levantaba su primer título de liga desde 1999 y Carlo Ancelotti por fin podía presumir de un campeonato doméstico. El estratega permanecería durante ocho exitosas temporadas en el Milán donde como máximo logro conseguiría dos copas de Europa.Siguientes paradas, Inglaterra, Francia y Alemania.Después de dejar al club de sus amores, Ancelotti aterrizaría en Londres para tomar la alternativa y firmar en el verano de 2009 con el Chelsea de la Premier League. Al entrenador italiano sólo le tomaría una temporada poder plasmar su estilo de juego en las canchas y con un gran orden y poder ofensivo, la escuadra de Londres se proclamaría campeón de liga un año después de la llegada de Carletto. Para el año siguiente, el conjunto Blue no conseguiría revalidar el campeonato poniendo así punto final en su etapa por el fútbol británico.Con el inicio de la temporada 2011-2012, Ancelotti haría las maletas para recalar en el banquillo del gigante francés Paris Saint Germain. Si bien la primera temporada no sería del todo exitosa, el conjunto de la capital parisina conseguiría alzarse con el campeonato liguero para la temporada 2012-2014, un título que el club no lograba desde el año de 1994.Entre 2013 y 2015 el entrenador italiano dirigiría al Real Madrid en su primera etapa. Con el conjunto de la capital española Ancelotti ganaría su tercera Copa de Europa como entrenador y un título de la Copa del Rey, sin ligas por el momento en España, Carletto pondría marcha hacía un nuevo destino en su carrera, Alemania.Para diciembre de 2015 Ancelotti llegaría al Bayer de Munich en sustitución de Pep Guardiola quien recientemente había sido destituido. Después de sólo unos meses al frente del conjunto bávaro, el estratega italiano se convertiría nuevamente en campeón de liga esta vez en territorio alemán. Tras dos años y dos campeonatos de liga, en septiembre de 2017 terminaría la relación entre ambas partes y Ancelotti volvería a su país para esta vez dirigir al Napoli.Segunda etapa en Real Madrid y obtención del récord.La gestión de Ancelotti al frente del Real Madrid en su primera etapa había dejado un buen sabor de boca dentro del entorno del club por lo cual, el retorno del entrenador italiano traería de nueva cuenta buenos resultados al conjunto blanco."Con 4 jornadas de sobra, el 30 de abril de 2022 el Real Madrid de Carlo Ancelotti lograba coronarse campeón de la liga española 2021-2022 consiguiendo así un récord hasta ahora inédito en la historia del fútbol mundial. El entrenador de 62 años se convertiría en el único estratega en toda la historia que ha logrado conseguir ser campeón en los torneos nacionales de las principales ligas domesticas de Europa." finaliza Jose Eshkenazi Smeke

