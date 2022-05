Oregon’s Grasshopper and Mormon Cricket Suppression Program Launches

News Release: May 17, 2022

As Oregon’s grasshopper and Mormon cricket hatching season begin, the Oregon Department of Agriculture (ODA) provides one-time funding to help combat the expected severe outbreak. Last summer, Oregon suffered its worst outbreak of grasshoppers and Mormon crickets in fifty years. As a result, a record 10 million acres of rangeland in 18 counties suffered damaging infestation levels.

In response to the severe outbreak, in 2021, the Oregon Legislature passed Senate Bill 5561 (SB 5561) to provide funds and resources to support a grasshopper and Mormon cricket control and suppression cost-sharing program. More than $4 million is allocated for suppression/treatment and more than $800,000 for pre-treatment and post-treatment surveys.

Participation in the Grasshopper and Mormon Cricket Survey and Suppression Program is open to private landowners and land managers for properties within the state of Oregon.

How to apply

Complete an Oregon grasshopper and Mormon cricket outbreak reporting form and request a site survey. https://oda.fyi/GHMC

Based on survey results, treat all or a portion of the ODA recommended acreage and location.

Complete and submit the reimbursement form and IRS form W-9 before August 1, 2022. https://oda.direct/GHMCApp

Applicants may be reimbursed up to 75 percent of the actual cost for treatment, including product and application costs. Approved treatments are with insect growth regulator diflubenzuron. This chemical is generally of low toxicity to humans, other mammals, birds, and honeybees. To distribute 100 percent of the available funds, ODA will distribute them equally among those who apply for reimbursement. Because of this, ODA cannot state a specific reimbursement rate until we receive all reimbursement requests.

Please visit ODA online for questions about grasshoppers and Mormon crickets in Oregon, their control, and their impact on Oregon agriculture (https://oda.direct/GMC). You will also find more information about SB 5561 and the cost-share program, including details about eligibility, requirements, and scheduling.

Contact

If you have questions regarding surveys and treatment, please contact:

Todd Adams (503) 931-0829 Todd.Adams@oda.oregon.gov

If you have questions regarding the cost share program, please contact:

Alan Hanson (503) 949-2993 alan.hanson@oda.oregon.gov

Al comenzar la temporada de eclosión de saltamontes y grillos mormones en Oregon, el Departamento de Agricultura de Oregon (ODA) ofrece un financiamiento de una sola vez para ayudar a combatir el grave brote que se espera. El verano pasado, Oregon sufrió su peor brote de saltamontes y grillos mormones en cincuenta años. Como resultado, un récord de 10 millones de acres de pastizales en 18 condados sufrieron niveles de infestación perjudiciales.

En respuesta al grave brote, en 2021, la Legislatura de Oregon aprobó la Ley del Senado 5561 (SB 5561) para proporcionar fondos y recursos para apoyar un programa de control y supresión de saltamontes y grillos mormones. Se asignan más de 4 millones de dólares para la supresión/tratamiento y más de 800,000 dólares para completar estudios de campo antes y desupes del tratamiento.

La participación en el programa de control y supresión del saltamontes y del grillo mormón está abierta a los propietarios privados y a los administradores de tierras de propiedades dentro del estado de Oregon.

Cómo solicitarlo

Complete un formulario de notificación de brotes de saltamontes y grillos mormones de Oregon y solicite un estudio del sitio. https://oda.fyi/GHMC

Basándose en los resultados del estudio, trate toda o una parte del sitio y áreas recomendadas por el ODA.

Complete y envíe el formulario de reembolso y el formulario W-9 del IRS antes del 1 de agosto de 2022. https://oda.direct/GHMCAppESP

Los solicitantes pueden recibir un reembolso de hasta el 75 por ciento del costo real del tratamiento, incluidos los costos del producto y de la aplicación. Los tratamientos aprobados son con el regulador del crecimiento de insectos diflubenzurón. Este producto químico es generalmente de baja toxicidad para los seres humanos, otros mamíferos, aves y abejas. Para distribuir el 100% de los fondos disponibles, el ODA los repartirá equitativamente entre quienes soliciten el reembolso. Debido a esto, el ODA no puede establecer una tasa de reembolso específica hasta que recibamos todas las solicitudes de reembolso.

Por favor, visite al ODA en línea para obtener información sobre los saltamontes y grillos mormones en Oregon, su control y su impacto en la agricultura de Oregon (https://oda.direct/GMC). También encontrará más información sobre el SB 5561 y el programa de reducción de costos compartidos, incluyendo detalles sobre la elegibilidad, los requisitos y la programación.

Si tiene preguntas sobre las encuestas y el tratamiento, póngase en contacto con

Todd Adams (503) 931-0829 Todd.Adams@oda.oregon.gov

Si tiene preguntas sobre el programa de participación en el programa de reducción de gastos compartidos, póngase en contacto con

Alan Hanson (503) 949-2993 alan.hanson@oda.oregon.gov