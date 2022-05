MILESTONE SYSTEMS CONTRATA NOVO DIRETOR DE VENDAS PARA AMÉRICA LATINA

NOVO DIRETOR

Como parte da equipe de liderança executiva para as Américas, Mauricio Swain atuará em alinhamento com essa região

SAO PAULO, BRAZIL, May 17, 2022 /EINPresswire.com/ -- Como parte da equipe de liderança executiva para as Américas, Mauricio Swain atuará em alinhamento com essa região para dimensionar a organização das vendas da Milestone na América Latina, apoiar nossos parceiros e impulsionar um crescimento acelerado em toda a região.

A Milestone Systems, provedora líder de sistemas de gerenciamento de vídeo em plataforma aberta, anuncia que a partir de 16 de maio o executivo Mauricio Swain se une à Equipe Dirigente das Américas, como novo Diretor de Vendas para a América Latina. As principais responsabilidades de Swain compreendem a supervisão direta da equipe de vendas e as parcerias com a comunidade e os canais, no conjunto da região LATAM.

"Para acelerar ainda mais os nossos objetivos de crescimento na América Latina, estou muito motivado por acolher Mauricio em nossa equipe Dirigente das Américas", declarou Tim Palmquist, vice-presidente da Milestone Systems para as Américas. "Mauricio tem uma ampla experiência como profissional sênior no setor, com um conhecimento aprofundado em estratégia de vendas e liderança. Estou confiante de que ele será um grande trunfo para a Milestone e conduzirá a estratégia de Go-to-Market de nossa organização na região LATAM à um patamar ainda mais elevado.”

Swain dispõe de mais de 20 anos de expertise no desenvolvimento de estratégias comerciais e de vendas. Antes de assumir essa atribuição na Milestone, ele desempenhou as funções de Direção de BDM da Axis Communications para a América Latina; Direção de Contas Globais da CommScope também na região LATAM; e Direção de Vendas (em um importante Integrador de Infraestrutura no México), entre outras. Ele é graduado pelo ITESM Campus Estado de México, com bacharelado em Engenharia Eletrônica e de Sistemas e mestrado em Administração de Empresas (MBA), com especialização em Coaching e Estratégia. Ele também possui múltiplas certificações profissionais com destaque para a RCDD (Registered Communications Distribution Designer) e a TPM (Telecommunications Project Manager) da BICSI, entre outras.

“Estou muito entusiasmado por fazer parte da equipe da Milestone. A América Latina tem forte potencial de crescimento em tecnologias e o software de gerenciamento de vídeo não está mais sendo utilizado apenas para vigilância por vídeo, mas também para novas aplicações de negócios, como viabilizar o futuro das Smart Cities e aprimorar a experiência dos pacientes nos estabelecimentos de saúde, entre outras aplicações. A Milestone está se preparando para o futuro e tenho o privilégio de fazer parte dessa jornada estratégica”, destacou Mauricio Swain, diretor de vendas da Milestone Systems para a América Latina.