PSOhub lanceert PSOhub voor de Accountants & financiële dienstverleners in Nederland

PSOhub voor accountants & financiele dienstverleners

AMSTERDAM, NOORD HOLLAND, NEDERLAND, May 17, 2022 / EINPresswire.com / -- PSOhub Software B.V. introduceert PSOhub voor de Accountants & financiële dienstverleners . Deze cloud-based software oplossing combineert de traditionele practice management software met taakbeheer . PSOhub wordt op dit moment gebruikt in meer dan 40 landen. .PSOhub biedt een unieke combinatie van functionaliteit; met taakbeheer (via een Kanban board met drag & drop), opdrachtmanagement, urenregistratie, resource planning en facturatie. Daarnaast heeft PSOhub integraties met financiële pakketten (Exact Online, Twinfield, Moneybird en vele andere) van het kantoor. Wat uniek is aan deze propositie is dat de taken in het practicemanagement pakket beheert kunnen worden, om zo de voortgang te kunnen vergelijken met de besteding van kosten en uren versus de opdrachtovereenkomst. PSOhub heeft een naadloze koppeling met de CRM systemen zoals Hubspot, Microsoft Dynamics 365 en Salesforce, maar kan ook Stand-Alone gebruikt worden.“PSOhub is een uniek practicemanagement platform die accountantskantoren en administratiekantoren helpt om beter en efficiënter te kunnen werken, met steeds meer vaste prijs opdrachten, geeft alleen het boeken van uren, niet voldoende inzicht in de voortgang van je opdracht, met PSOhub heb je een alles-in-één oplossing in de cloud en voor slecht 8,50 euro per gebruiker per maand”. - Martijn van der Hoeden, FounderPSOhub maakt gebruik van AI- en machine learning-technologie. Het monitort activiteiten door middel van integraties met je agenda en je GPS en kan automatisch de urenregistreren, die later geaccordeerd kunnen worden. Door de voorspellende functionaliteiten worden de gebruikers op tijd geinformeerd als opdrachten over budget of over de afgesproken tijd heengaan. Daarnaast voorspelt het wanneer er capaciteitsproblemen ontstaan.Over PSOhubOnze missie is om de leider te zijn in self-driving professional services automation. Met 30+ jaar ervaring in het bouwen van PSA-Software zijn we toegewijd aan het leveren van oplossingen die zorgen voor repetitieve en tijdrovende administratieve taken, waardoor teams van kleine bedrijven hun ambities kunnen verwezenlijken en slimmer kunnen werken.