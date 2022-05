Die Schweizerische Eishockey Nationalmannschaft setzt auf die funktionelle Schlafbekleidung von Dagsmejan

Dagsmejan ist der offizielle Ausrüster der Schweizer Eishockey Nationalmannschaft mit funktioneller Schlafbekleidung, wenn heute die Eishockey-WM startet

ZURICH, SWITZERLAND, May 13, 2022 / EINPresswire.com / -- Dagsmejan ist der offizielle Ausrüster der Schweizer Eishockey Nationalmannschaft mit funktioneller Schlafbekleidung, wenn heute die Eishockey-WM startet"In der Endphase eines Weltmeisterschaftsturniers ist die beste Mannschaft, die am besten erholte. Eine gute Schlafqualität ist eines der Schlüsselelemente im Erholungssystem eines jeden Spielers, und jedes Detail zählt. Deshalb arbeiten wir mit der innovativen Textilunternehmung Dagsmejan aus Zürich zusammen, die eine neue Art von funktioneller Schlafbekleidung herstellt, die optimal auf unsere physiologischen Schlafbedürfnisse abgestimmt ist. Dies ermöglicht meinen Spielern die beste Erholung, die sie bekommen können und somit die beste Leistung abzurufen, wenn es darauf ankommt".- Patrick Fischer, Head Coach of Schweizer Eishockey NationalmannschaftAls ehemaliger Eishockey-Professional kennt der heutige Trainer der Schweizerischen Eishockey-Nationalmannschaft die besonderen Recovery-Herausforderungen dieser Sportart aus erster Hand: Spiele am späten Abend unter Flutlicht, hoher Adrenalin-Pegel, Viel-Reiserei und Rückkehr ins (Hotel)Zimmer oft erst nach Mitternacht. Diese besonderen Herausforderungen stellen sich erst recht bei einem Weltmeisterschaftsturnier, wo täglich oder jeden zweiten Tag ein neues Spiel ansteht und jede Nachlässigkeit mit dem Ausscheiden bestraft werden kann.Neben den mentalen Routinen, dem gezielten Setzen von Kältereizen und einer proteinreichen Ernährung ist guter Schlaf einer der Schlüsselfaktoren für unsere Recovery – nur wenn wir gut und ausreichend schlafen, werden Wachstumshormone freigesetzt, die notwendige Reparaturen in unserer Muskulatur durchführen.Für das WM-Turnier hat der Trainerstab um Patrick Fischer deshalb neue Wege beschritten: durch den Einbezug von einem Schlaf-Coach werden gemeinsam mit den Spielern individuelle Schlaf-Strategien entwickelt, und als Teil dieses Programms wird jeder Spieler mit der funktionellen Schlafbekleidung von Dagsmejan ausgerüstet.Laut Anna West, Gründerin von Sleep2perform, eine der führenden Expertinnen in Europa, wenn es um Schlaf und sportliche Spitzenleistungen geht, werden ca. 50% der Elite-Athleten als schlecht schlafend eingeschätzt, wobei 28% über eine signifikante Prävalenz von Tagesschläfrigkeit berichten. "Guter Schlaf ist entscheidend, um Trainingsfortschritte zu erzielen und Spitzenleistungen über einen längeren Zeitraum abrufen zu können», so West. Und gerade in einer motorisch, athletisch und taktisch anspruchsvollen Sportart wie Eishockey ist guter Schlaf entscheidend, um Routinen zu verankern und eine optimale Erholung zu gewährleisten.Die Dagsmejan-Schlafbekleidung ist das Ergebnis eines interdisziplinären Forschungsprojekt mit Einbezug von Material-Wissenschaftler des Swiss Federal Institute for Materials Science and Technology (EMPA) in St. Gallen, Textil-Ergonomen der Hochschule Luzern sowie von Schlafexperten der Universität Stockholm. Aus diesem interdisziplinären Projekt ist eine neue Art von Schlafbekleidung entstanden, welche die physiologischen Anforderungen des schlafenden Körpers optimal unterstützt. «Als junges, innovatives Textilunternehmen mit Wurzeln in der Schweiz, freuen wir uns natürlich sehr, dass wir den Regenerationsprozess der Schweizerische Nati während der WM mit unserer funktionellen Schlafbekleidung unterstützen können», so Andreas Lenzhofer, Mitgründer und Geschäftsführer von Dagsmejan.Über DagsmejanDagsmejan ist ein schwedisch-schweizerisches Unternehmen für funktionelle Schlafbekleidung mit Sitz in Zürich, das von Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer gegründet wurde. Dagsmejan ist ein schwedisches Wort, das sich auf die letzten Tage des Winters bezieht, wenn die Wärme der Sonne den Schnee schmilzt - eine Zeit, in der die Natur nach einer dunklen und kalten Periode erwacht. Es kommt von zwei Wörtern, "dag", was Tag, und "meja", was Stärke und Kraft bedeutet. Weitere Informationen über Dagsmejan - Sleepwear Reinvented finden Sie unter www.dagsmejan.com