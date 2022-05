German Rosete, empresario. German Rosete, empresario. German Rosete, empresario.

German Rosette: Adelantos en la medicina podrían ayudar a rematadores de cabeza.

Según un estudio del Albert Einstein College of Medicine ha determinado que rematar de forma frecuente el balón con la cabeza puede conducir a síntomas parecidos a los de una conmoción cerebral.” — German Rosete

MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, May 10, 2022 / EINPresswire.com / -- El impacto de los remates de cabeza en la salud de los futbolistas.Uno de los recursos más utilizados y espectaculares en el futbol es el remate de cabeza. Una acción técnica muy importante para el desarrollo de cualquier partido. Un remate que, por su naturaleza, en fechas recientes ha despertado el interés de los especialistas en neurología debido a los daños cerebrales que esta acción tan común puede causar a largo plazo."Según un estudio del Albert Einstein College of Medicine y el Montefiore Health System, se ha determinado que rematar de forma frecuente el balón con la cabeza puede conducir a síntomas parecidos a los de una conmoción cerebral. " comentó German Rosete De esta manera, los resultados obtenidos por el estudio muestran que, aunque los futbolistas tienen más riesgo de sufrir un traumatismo por golpearse accidentalmente con un rival o compañero, también existe el riesgo de sufrir traumas importantes debido al constante golpeo de balón con la cabeza.La historia de Jeff Astle Jeff Astle solía ser el clásico delantero de antaño, un futbolista capaz de mandar a las redes cualquier balón que se cruzara en su camino. Ídolo durante muchos años del West Bromwich Albion, Astle era el líder y la figura más importante de su equipo. Sería en la final de la FA Cup de 1968 donde Astle se convertiría en leyenda tras la obtención del título logrando marcar en todas las rondas de la competición, todo un hito para su tiempo.Jeff Astle dejaría el futbol con un importante palmarés y un legado que perduraría por siempre en la memoria de los aficionados de su club. Mientras el ex delantero inglés disfrutaba de su merecido retiro, 'el Rey' como era apodado, fue perdiendo rápidamente sus facultades mentales. Astle sufriría un importante deterioro cognitivo que terminaría por ser fulgurante. A los 55 años, el ex futbolista ya no podía recordar el nombre de su propia hija. Tras una lucha en contra de su padecimiento, Jeff Astle fallecería en el año de 2002 dejando un importante legado en el deporte donde su testimonio serviría para generar una conciencia hasta ese entonces inexistente. Una vez fallecido, la ciencia estudiaría su cerebro determinando que era muy parecido al de un boxeador. Por primera vez en la historia del deporte se señalaba al fútbol como la causa de un padecimiento cerebral mortal. El diagnostico final sería el de una encefalopatía traumática crónica mejor conocida como ETC provocada por golpear el balón de forma habitual con la cabeza.La familia de Jeff Astle lograría despertar el interés por esta problemática con la difusión de la historia del exjugador. La propia hija del jugador impulsaría la creación de una fundación dedicada a estudiar la relación entre el fútbol y las enfermedades neuronales. Según un estudio reciente realizado por la universidad de Glasgow en conjunto con la fundación, un exfutbolista tiene tres veces más posibilidades de morir por una enfermedad neuronal.La creciente preocupación de Alan Shearer.El ex delantero del Newcastle United y de la selección inglesa es hasta nuestros días el máximo artillero en la historia de la Premier League con 260 goles marcados en 441 encuentros. Habiendo marcado casi 50 de esos 260 tantos con la cabeza, al ariete británico comenzaría a tener una latente preocupación tras experimentar una pequeña pérdida de memoria una vez finalizada su carrera como profesional.“Por cada gol que anoté de cabeza marqué mil en los entrenamientos; eso me pone en riesgo si es que hay un vínculo entre ambos factores. El fútbol es un deporte duro y brillante, pero hay que estar seguros de que no sea un juego mortal”. Declararía Shearer en entrevista.La preocupación de la leyenda lo inspiraría a la realización de un documental para la BBC el cual llevaría por nombre: 'Alan Shearer, demencia, fútbol y yo'. En dicho material, Shearer emprende un viaje en el que comparte con familiares de exfutbolistas con padecimientos similares. El documental de igual forma pretende exponer los recientes avances de la ciencia en la materia intentando generar más conciencia sobre un tema del cual no se habla mucho.“Busco respuestas que deberían conocerse desde hace muchos, muchos años como saber, por ejemplo, por qué al menos cuatro de los integrantes de la selección inglesa que ganó el Mundial del 66 tienen alzhéimer”Tomando cartas en el asunto remates de cabeza limitados en Inglaterra.La Premier League de Inglaterra anunciaría durante el verano pasado una nueva normativa que entraría en vigor durante la presente temporada. El organismo regulador de la máxima categoría del balompié británico determinó que exista un límite en las veces que un jugador puede rematar el balón con la cabeza durante un entrenamiento.La normativa es clara con sus puntos; solo se deben efectuar un máximo de 10 remates con la cabeza por semana y estos no pueden sobrepasar ciertas distancias. Aunque la normativa pretende proteger a los futbolistas, no existe ninguna limitante para los días de partido que, en la mayoría de los casos, suelen ser dos cada semana lo que no implica un avance real en la prevención de nuevo padecimientos.

German Rosete