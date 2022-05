Oregon’s Disaster Assistance Program Launches

The Oregon Department of Agriculture (ODA) today launches the Oregon Disaster Assistance Program (ODAP) for farmers and ranchers who suffered financial losses during one or more of the natural disasters that hit Oregon in 2021. The $40 million program includes forgivable loans for eligible farmers. ODAP is designed to complement USDA Farm Service Agency (FSA) disaster assistance, contact your local FSA office more additional information.

For more information about ODAP please visit ODA’s ODAP webpage.

ODAP applications are available through a participating lending institution near you. ODAP will be administered by four chosen lenders familiar with agriculture. Lenders who are accepting applications:

Applications will be available until June 3, 2022, when assistance will begin to be processed. Based on available funds, ODAP may conduct a second round of applications.

To view a sample application please visit the ODAP webpage.

El Programa de Asistencia por Desastre de Oregon se lanza

El Departamento de Agricultura de Oregon (ODA) lanza hoy el Programa de Asistencia por Desastre de Oregon (ODAP) para los agricultores y ganaderos que sufrieron pérdidas financieras durante uno o más de los desastres naturales que afectaron a Oregon en 2021. El programa de $40 millones incluye préstamos condonables para los agricultores elegibles. ODAP está diseñado para complementar la asistencia por desastre de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA) del USDA. Póngase en contacto con su oficina local de la FSA para obtener más información.

Para obtener más información sobre ODAP, visite la página web del ODAP del ODA.

Las solicitudes de ODAP están disponibles a través de una institución de crédito participante cerca de usted. ODAP será administrado por cuatro prestamistas elegidos que están familiarizados con la agricultura. Prestamistas que están aceptando solicitudes:

– Umpqua Bank (sucursales)

– Columbia Bank (sucursales)

– Bank of Eastern Oregon (sucursales)

– Old West Federal Credit Union (sucursales)

Las solicitudes estarán disponibles hasta el 3 de junio de 2022, fecha en la que se comenzará a procesar la asistencia. Dependiendo de los fondos disponibles, ODAP puede realizar una segunda ronda de solicitudes.

Para ver un ejemplo de solicitud, visite la página web del ODAP.

– Modelo de solicitud en español

– Sample application in English