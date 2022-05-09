ريشة أخرى في غطاء رأس الخيمة الكامل بالفعل.
EINPresswire.com/ -- تتمحور منتجعات العافية حول شفاء الروح من خلال العلاجات المنسقة التي تم تجربتها واختبارها على مر العصور.
منتجع نادي أنافرين للفروسية والرياضة. تم إنشاء أنافرين في موقع مثالي لمزارع ، ويعد أنافرين أن تجربة فريدة من نوعها ، مظهرها للخيول ، بالإضافة إلى البرامج التي تجدد شباب الجسم وترميمه وتساعد على استعادة الجسد والروح من الحياة اليومية المجهدة.
في موقع مثالي لمزارع المطار بالقرب من مطار رأس الخيمة ، ويعد أنافرين بأن يكون تجربة فريدة من نوعها ، ويقدم علاجًا للخيول ، بالإضافة إلى البرامج التي تجدد شباب الجسم وترميمه وتساعد على استعادة الجسد والروح من الحياة اليومية المجهدة .
تبلغ مساحة منتجع الفروسية ما يقرب من ٢٠ فدانًا ، ويضم ٣١ شاليهًا فقط ، لكل منها حديقة خاصة ومناظر خلابة وإطلالات فاخرة من فئة ٥ نجوم .
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن شيء أكثر ، هناك شلالان ، أحدهما جديد والآخر مالح ، تتسلل المياه من كل منهما عبر الممتلكات قبل أن تسقط في بحيرتين ، وألف نقطة قابلة للإنستغرام. أضف إلى ذلك مطعمين متميزين ، شاشة خارجية مذهلة بطول٥ أمتار ٤ألاف خارجي بدقة ، ومرافق رياضية تشمل مسبحًا في جميع الأحوال الجوية وملاعب تنس وكرة سلة ودواسة واسكواش ، من بين العديد من الأنشطة الأخرى المصممة لتوفير إشباع الروح المنضب الذي تتوق إليه.
تشمل البرامج العلاجية الرياضة وتدليك الأيورفيدا المضاد للإجهاد وبرامج الطهي للضيوف والتخييم في الصحراء والمشي لمسافات طويلة وحتى صيد الأسماك! يجب أن يتردد معلمو العافية المشاهير ومعلمي الايورفيدا واليوغا وكذلك المعالجين على المكان ، وفقًا للمروجين. من الصور ، المكان مقدر أن يكون موقعًا مثيرًا لحفلات الزفاف أيضًا.
أحضرها في رأس الخيمة !
هل قلت أيضًا أن. نافرين هو نرفانا مكتوبًا بالعكس؟
حول رأس الخيمة: إمارة رأس الخيمة هي إمارة ذات مناظر خلابة ومزدهرة في الإمارات العربية المتحدة ، بها شواطئ ومزارع ، محاطة في الخلفية بالنطاق الشمالي الغربي لجبال الحجر الشهيرة. يبلغ عدد سكان الإمارة أقل من نصف مليون نسمة ، وتبلغ مساحتها ٢٤٨٦ كيلومترًا مربعًا وساحلها ٦٤ كيلومترًا. يخدم الإمارة مطار رأس الخيمة الدولي.
وتمتلك الإمارة أخصب تربة في الدولة ، ومعدلات هطول أمطار أعلى ، تدعمها تيارات جوفية من جبال الحجر.
مزارع كبيرة تحيط بمنطقة مطار الإمارة ، والتي توفر الخضار الطازجة وتربية المنطقة
دخل منتدى لوسيرن للسياحة العالمية مؤخرًا في شراكة إستراتيجية مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA) ، وبالتالي لم يعترف فقط برأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الشرق الأوسط ولكن أيضًا صاحب الرؤية.
مشاركة الإمارات الحماسية في العديد من المبادرات المصممة لجعلها رائدة في السوق الإقليمي في السياحة المستدامة بحلول عام٢٠٢٥ .
لاستفسارات الأعمال: د. موبي الرايت
Dr. Moobi Alwright
ma@peoplehotels.com
Tel: +971 55 109 5511
https://peoplehotels.com
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يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة الأنباء العربية (www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعه بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية بنتائج مضمونة™.
Dr. Moobi Alwright
منتجع نادي أنافرين للفروسية والرياضة. تم إنشاء أنافرين في موقع مثالي لمزارع ، ويعد أنافرين أن تجربة فريدة من نوعها ، مظهرها للخيول ، بالإضافة إلى البرامج التي تجدد شباب الجسم وترميمه وتساعد على استعادة الجسد والروح من الحياة اليومية المجهدة.
في موقع مثالي لمزارع المطار بالقرب من مطار رأس الخيمة ، ويعد أنافرين بأن يكون تجربة فريدة من نوعها ، ويقدم علاجًا للخيول ، بالإضافة إلى البرامج التي تجدد شباب الجسم وترميمه وتساعد على استعادة الجسد والروح من الحياة اليومية المجهدة .
تبلغ مساحة منتجع الفروسية ما يقرب من ٢٠ فدانًا ، ويضم ٣١ شاليهًا فقط ، لكل منها حديقة خاصة ومناظر خلابة وإطلالات فاخرة من فئة ٥ نجوم .
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن شيء أكثر ، هناك شلالان ، أحدهما جديد والآخر مالح ، تتسلل المياه من كل منهما عبر الممتلكات قبل أن تسقط في بحيرتين ، وألف نقطة قابلة للإنستغرام. أضف إلى ذلك مطعمين متميزين ، شاشة خارجية مذهلة بطول٥ أمتار ٤ألاف خارجي بدقة ، ومرافق رياضية تشمل مسبحًا في جميع الأحوال الجوية وملاعب تنس وكرة سلة ودواسة واسكواش ، من بين العديد من الأنشطة الأخرى المصممة لتوفير إشباع الروح المنضب الذي تتوق إليه.
تشمل البرامج العلاجية الرياضة وتدليك الأيورفيدا المضاد للإجهاد وبرامج الطهي للضيوف والتخييم في الصحراء والمشي لمسافات طويلة وحتى صيد الأسماك! يجب أن يتردد معلمو العافية المشاهير ومعلمي الايورفيدا واليوغا وكذلك المعالجين على المكان ، وفقًا للمروجين. من الصور ، المكان مقدر أن يكون موقعًا مثيرًا لحفلات الزفاف أيضًا.
أحضرها في رأس الخيمة !
هل قلت أيضًا أن. نافرين هو نرفانا مكتوبًا بالعكس؟
حول رأس الخيمة: إمارة رأس الخيمة هي إمارة ذات مناظر خلابة ومزدهرة في الإمارات العربية المتحدة ، بها شواطئ ومزارع ، محاطة في الخلفية بالنطاق الشمالي الغربي لجبال الحجر الشهيرة. يبلغ عدد سكان الإمارة أقل من نصف مليون نسمة ، وتبلغ مساحتها ٢٤٨٦ كيلومترًا مربعًا وساحلها ٦٤ كيلومترًا. يخدم الإمارة مطار رأس الخيمة الدولي.
وتمتلك الإمارة أخصب تربة في الدولة ، ومعدلات هطول أمطار أعلى ، تدعمها تيارات جوفية من جبال الحجر.
مزارع كبيرة تحيط بمنطقة مطار الإمارة ، والتي توفر الخضار الطازجة وتربية المنطقة
دخل منتدى لوسيرن للسياحة العالمية مؤخرًا في شراكة إستراتيجية مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA) ، وبالتالي لم يعترف فقط برأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الشرق الأوسط ولكن أيضًا صاحب الرؤية.
مشاركة الإمارات الحماسية في العديد من المبادرات المصممة لجعلها رائدة في السوق الإقليمي في السياحة المستدامة بحلول عام٢٠٢٥ .
لاستفسارات الأعمال: د. موبي الرايت
Dr. Moobi Alwright
ma@peoplehotels.com
Tel: +971 55 109 5511
https://peoplehotels.com
###
يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة الأنباء العربية (www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعه بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية بنتائج مضمونة™.
Dr. Moobi Alwright
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