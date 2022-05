Starting Monday May 9, 2022: Applications for Oregon’s Disaster Assistance Program

The Oregon Department of Agriculture (ODA) is proud to announce starting Monday, May 9, 2022, the Oregon Disaster Assistance Program (ODAP) applications will be available. Starting Monday, farmers and ranchers who experienced financial losses due to various natural disasters in 2021 can apply for ODAP, state-level assistance. Local banks and credit unions familiar with agriculture will administer ODAP throughout the state. For a list of partners and a sample application, please visit the ODAP web page. Applications will be available until June 3, 2022.

“Oregon’s farmers and ranchers are used to dealing with issues beyond their control,” said Alexis Taylor, Director, ODA. “But the series of natural disasters, where historic drought conditions were compounded by record-breaking heat, wildfire smoke, early winter storm damage, and pest infestation in 2021, was hard for any producer to absorb. Thank you to the leadership of Legislature and Governor for recognizing the immediate need and providing this funding to help producers stay in business and fill gaps left by other federal disaster programs.”

In December 2021, the Oregon Legislature granted ODA the legal authority and $40 million to establish a disaster assistance program. ODA designed ODAP as a forgivable loan with stakeholders and industry partners. The program calculates assistance for eligible farmers and ranchers in Oregon on the loss of Gross Farm Income. ODAP is based on tax filing from 2017, 2018, and 2019 to establish a 3-year baseline of what a producer could have expected in farm income without disaster impacts. Using the producer’s 2021 Gross Farm Income, the difference between 2021 income and the 3-year baseline is considered a loss due to natural disasters.

The maximum assistance is $125,000 or 90% of the three-year baseline. In addition, producers who meet the USDA definition of a historically underserved producer or have less than $350,000 in gross income may qualify for maximum assistance is $150,000 or 95% of the three-year baseline.

Assistance will be forgiven unless the producer receives additional funds under ODAP and certain US Department of Agriculture (USDA) Farm Service Agency (FSA) disaster assistance. USDA FSA disaster assistance will be reported back for redetermination for any repayment or forgiveness. Based on available funds, ODAP may conduct a second round of applications.

To sign up for email notifications, please sign up at: https://oda.fyi/DAP.

El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) se enorgullece en anunciar que a partir del lunes 9 de mayo de 2022, las solicitudes del Programa de Asistencia por Desastres de Oregón (ODAP) estarán disponibles. A partir de hoy, los agricultores y ganaderos que sufrieron pérdidas financieras debido a diversos desastres naturales en 2021 pueden solicitar el ODAP, la asistencia a nivel estatal. Los bancos locales y las cooperativas de crédito familiarizadas con la agricultura administrarán el ODAP en todo el estado. Para obtener una lista de socios y un modelo de solicitud, visite la página web del ODAP. Las solicitudes estarán abiertas hasta el 3 de junio de 2022.

“Los agricultores y ganaderos de Oregón están acostumbrados a lidiar con problemas que están fuera de sus manos”, dijo Alexis Taylor, director de la ODA. “Pero la serie de desastres naturales, donde las condiciones históricas de sequía se vieron agravadas por un calor de récord, el humo de los incendios forestales, los daños de las tormentas de principios de invierno y la infestación de plagas en 2021, fue difícil de asimilar para cualquier productor. Gracias al liderazgo de la legislatura y el gobernador por reconocer la necesidad inmediata y proporcionar esta financiación para ayudar a los productores a permanecer en el negocio y llenar los vacíos dejados por otros programas federales de desastres”.

En diciembre de 2021, la legislatura de Oregón concedió al ODA la autoridad legal y $40 millones para establecer un programa de asistencia en caso de desastres. El ODA diseñó el ODAP como un préstamo condonable con las partes interesadas y los socios de la industria. El programa calcula la ayuda para los agricultores y ganaderos elegibles en Oregón sobre la pérdida de ingresos agrícolas brutos. El ODAP se basa en la presentación de impuestos de 2017, 2018 y 2019 para establecer una línea de base de 3 años de lo que un productor podría haber esperado en ingresos agrícolas sin impactos de desastres. Utilizando los ingresos agrícolas brutos del productor en 2021, la diferencia entre los ingresos de 2021 y la línea de base de 3 años se considera una pérdida debida a los desastres naturales.

La ayuda máxima es de $125,000 o el 90% de la línea de base de tres años. Además, los productores que se ajusten a la definición del USDA de productor históricamente desatendido o que tengan menos de $350,000 de ingresos brutos pueden optar por una ayuda máxima de $150,000 o el 95% de la línea de base de tres años.

La ayuda se condonará a menos que el productor reciba fondos adicionales en el marco del ODAP y de determinadas ayudas para desastres de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). La asistencia por desastre de la FSA del USDA se reportará para la redeterminación de cualquier reembolso o condonación. En función de los fondos disponibles, el ODAP podrá realizar una segunda ronda de solicitudes.

Para recibir notificaciones por correo electrónico, inscríbase en: https://oda.fyi/DAP.